Bir Ada Seç, İnsanlardan Neden Uzaklaşmak İstediğini Söyleyelim!
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Bazen insan sadece uzaklaşmak ister. Telefonunu kapatmak, kimseye açıklama yapmak zorunda kalmamak ve bir süreliğine dünyanın geri kalanını sessize almak... Peki, bu isteğin altında gerçekten ne yatıyor? İnsanlardan yorulmuş, anlaşılmadığını hissetmiş, kendini yeniden keşfetmek istiyor ya da hayatındaki bazı şeyleri geride bırakmaya ihtiyaç duyuyor olabilirsin. Şimdi birbirinden farklı altı ada arasından sana en çok hitap edeni seç. Bakalım bilinçaltındaki uzaklaşma isteği sana ne anlatıyor?
Seç bakalım!
İnsanların Beklentilerinden Yorulmuşsun!
Anlaşılmamaktan Yorulmuşsun!
Kendini Yeniden Keşfetmek İstiyorsun!
İçinde Biriktirdiğin Her Şeyden Kaçmak İstiyorsun!
Yanlış İnsanlara Fazla Zaman Ayırmışsın!
Hayatın Gürültüsünden Kaçmak İstiyorsun!
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