Seçtiğin Tarot Kartına Göre Geçmişinin İzleri Ortaya Çıkıyor!
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Geçmişimizde yaşadığımız bazı olaylar, verdiğimiz kararlar ve kurduğumuz hayaller bugünkü kişiliğimizi sandığımızdan çok daha fazla etkiliyor. Bazen unutmaya çalıştığımız bir anının izlerini taşıyor, bazen de geçmişte yaşayamadığımız bir hayalin peşinden gidiyoruz. Peki, senin geçmişinde hangi izler saklı?
Seç bakalım!
Ay (The Moon) - Geçmişinin Gölgesinde Kalan Duygular
Aşıklar (The Lovers) - Yarım Kalmış Bir Aşk Hikayesi
Kule (The Tower) - Hayatını Değiştiren Büyük Bir Kırılma
Kupaların Altılısı (Six of Cups) - Özlediğin Eski Sen
Şeytan (The Devil) - Kopamadığın Alışkanlıklar ve Bağlar
Yıldız (The Star) - Yeniden Doğmayı Öğrendiğin Bir Geçmiş
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