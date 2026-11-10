10 Kasım Özel: Atatürk'ün Hangi Özelliğini Taşıyorsun?

Senin karakterinde Atatürk'ün bağımsızlığa ve özgürlüğe verdiği önem ön plana çıkıyor. Kendi kararlarını kendin vermeyi, düşüncelerini özgürce ifade etmeyi ve değerlerinden ödün vermemeyi önemsiyorsun. Haksızlık karşısında sessiz kalmak sana göre değil. Atatürk'ün bağımsızlık anlayışı ve milletine duyduğu bağlılık, senin karakterinde de karşılık buluyor. Bireysel özgürlüğün kadar toplumun geleceğini de önemsiyorsun. Birlikte hareket etmenin, dayanışmanın ve ortak değerleri korumanın önemli olduğuna inanıyorsun. Senin için özgürlük yalnızca kendin için istediğin bir şey değil, herkesin sahip olması gereken temel bir değer.