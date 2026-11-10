10 Kasım Özel: Atatürk'ün Hangi Özelliğini Taşıyorsun?
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Mustafa Kemal Atatürk; liderliği, ileri görüşlülüğü, yenilikçi düşünceleri ve bağımsızlığa verdiği önemle tarihe iz bırakan bir lider. Peki senin karakterinde Atatürk'ün hangi özelliği daha baskın? Kararların, hayata bakış açın ve insanlarla ilişkilerin üzerinden ilerleyeceğimiz bu testte Atatürk'ün hangi yönüyle benzerlik taşıdığını keşfedeceğiz. Hazırsan başlayalım!
1. Bir sorunla karşılaştığında ilk olarak ne yaparsın?
2. Bir topluluğun içinde nasıl bir rol üstlenirsin?
3. Hayatında en çok önem verdiğin şey nedir?
4. Çevrendeki insanlar bir konuda anlaşmazlığa düşerse ne yaparsın?
5. Yeni bir şey öğrenirken nasıl bir yol izlersin?
6. Bir hedef belirlediğinde nasıl davranırsın?
7. Sence bir toplumun gelişmesi için en çok neye ihtiyaç vardır?
8. Birisi sana yapamayacağını söylediğinde nasıl tepki verirsin?
9. Geleceğe dair en büyük hayalin nedir?
10. Seni en iyi tanımlayan cümle hangisi?
Liderlik ve Kararlılık Özelliğini Taşıyorsun!
İleri Görüşlülük ve Yenilikçilik Özelliğini Taşıyorsun!
Akılcılık ve Bilime Önem Verme Özelliğini Taşıyorsun!
Bağımsızlık ve Vatanseverlik Özelliğini Taşıyorsun!
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