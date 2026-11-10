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10 Kasım Özel: Atatürk'ün Hangi Özelliğini Taşıyorsun?

10 Kasım Özel: Atatürk'ün Hangi Özelliğini Taşıyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
10.11.2026 - 09:44
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Mustafa Kemal Atatürk; liderliği, ileri görüşlülüğü, yenilikçi düşünceleri ve bağımsızlığa verdiği önemle tarihe iz bırakan bir lider. Peki senin karakterinde Atatürk'ün hangi özelliği daha baskın? Kararların, hayata bakış açın ve insanlarla ilişkilerin üzerinden ilerleyeceğimiz bu testte Atatürk'ün hangi yönüyle benzerlik taşıdığını keşfedeceğiz. Hazırsan başlayalım!

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1. Bir sorunla karşılaştığında ilk olarak ne yaparsın?

2. Bir topluluğun içinde nasıl bir rol üstlenirsin?

2. Bir topluluğun içinde nasıl bir rol üstlenirsin?

3. Hayatında en çok önem verdiğin şey nedir?

3. Hayatında en çok önem verdiğin şey nedir?

4. Çevrendeki insanlar bir konuda anlaşmazlığa düşerse ne yaparsın?

4. Çevrendeki insanlar bir konuda anlaşmazlığa düşerse ne yaparsın?

5. Yeni bir şey öğrenirken nasıl bir yol izlersin?

5. Yeni bir şey öğrenirken nasıl bir yol izlersin?
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6. Bir hedef belirlediğinde nasıl davranırsın?

7. Sence bir toplumun gelişmesi için en çok neye ihtiyaç vardır?

7. Sence bir toplumun gelişmesi için en çok neye ihtiyaç vardır?

8. Birisi sana yapamayacağını söylediğinde nasıl tepki verirsin?

9. Geleceğe dair en büyük hayalin nedir?

9. Geleceğe dair en büyük hayalin nedir?

10. Seni en iyi tanımlayan cümle hangisi?

10. Seni en iyi tanımlayan cümle hangisi?
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Liderlik ve Kararlılık Özelliğini Taşıyorsun!

Senin karakterinde Atatürk'ün liderlik ve kararlılık yönü ön plana çıkıyor. Bir sorunla karşılaştığında beklemek yerine çözüm üretmeyi tercih ediyorsun. Sorumluluk almaktan korkmuyor, zor durumlarda bile sakin kalmaya çalışıyorsun. İnsanların sana güvenmesi ve fikirlerine önem vermesi senin için oldukça değerli. Atatürk'ün mücadeleci kişiliği ve hedeflerinden vazgeçmeyen tutumu, senin de karakterinde karşılık buluyor. Kolay pes etmeyen, gerektiğinde risk alabilen ve çevresindeki insanlara cesaret verebilen bir yapın var. Senin için başarı yalnızca bir yere ulaşmak değil, o yolda gösterdiğin çabanın da karşılığını almak demek.

İleri Görüşlülük ve Yenilikçilik Özelliğini Taşıyorsun!

İleri Görüşlülük ve Yenilikçilik Özelliğini Taşıyorsun!

Senin karakterinde Atatürk'ün ileri görüşlü ve yenilikçi yönü ağır basıyor. Olaylara yalnızca bugünün şartlarıyla bakmıyor, gelecekte neler yaşanabileceğini de düşünüyorsun. Başkalarının alıştığı yöntemlerle yetinmek yerine farklı fikirler geliştirmeyi seviyorsun. Atatürk'ün çağdaşlaşmaya, yeniliklere ve gelişime verdiği önem senin bakış açınla örtüşüyor. Değişimden korkmayan, yeni şeyler öğrenmeye açık ve gelişmenin sürekli devam etmesi gerektiğine inanan birisin. Senin için asıl önemli olan, bulunduğun yerde kalmak değil, her zaman daha ileriye gidebilmek.

Akılcılık ve Bilime Önem Verme Özelliğini Taşıyorsun!

Akılcılık ve Bilime Önem Verme Özelliğini Taşıyorsun!

Senin karakterinde Atatürk'ün akılcı ve bilimsel düşünceye önem veren yönü öne çıkıyor. Bir konuda karar vermeden önce araştırmayı, sorgulamayı ve farklı kaynaklardan bilgi edinmeyi tercih ediyorsun. Duygularınla hareket ettiğin zamanlar olsa da önemli meselelerde mantığını dinlemeye çalışıyorsun. Atatürk'ün akla, bilime ve eğitime verdiği değer senin düşünce yapınla benzerlik gösteriyor. Sen kolay kolay duyduklarına inanmaz, her bilginin doğruluğunu sorgulamak istersin. Öğrenmenin hiçbir zaman sona ermediğine inanıyor ve kendini geliştirmeyi önemsiyorsun. Senin dünyanda bilgi, insanın sahip olabileceği en değerli güçlerden biri.

Bağımsızlık ve Vatanseverlik Özelliğini Taşıyorsun!

Bağımsızlık ve Vatanseverlik Özelliğini Taşıyorsun!

Senin karakterinde Atatürk'ün bağımsızlığa ve özgürlüğe verdiği önem ön plana çıkıyor. Kendi kararlarını kendin vermeyi, düşüncelerini özgürce ifade etmeyi ve değerlerinden ödün vermemeyi önemsiyorsun. Haksızlık karşısında sessiz kalmak sana göre değil. Atatürk'ün bağımsızlık anlayışı ve milletine duyduğu bağlılık, senin karakterinde de karşılık buluyor. Bireysel özgürlüğün kadar toplumun geleceğini de önemsiyorsun. Birlikte hareket etmenin, dayanışmanın ve ortak değerleri korumanın önemli olduğuna inanıyorsun. Senin için özgürlük yalnızca kendin için istediğin bir şey değil, herkesin sahip olması gereken temel bir değer.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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