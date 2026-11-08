Hangi Kapıdan Geçerdin? Geleceğindeki Sürprizi Açıklıyoruz!
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Hayat bazen önümüze birbirinden farklı kapılar çıkarır. Bazıları bizi hiç beklemediğimiz başlangıçlara, bazıları büyük aşklara, bazıları ise kendimizi yeniden keşfedeceğimiz bir döneme götürür. Peki senin karşına altı farklı kapı çıksa hangisinin ardındaki dünyayı merak ederdin?
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