Yaparım/Yapmam Testine Göre Ne Kadar Zayıf Karakterlisin?
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Herkes kendini güçlü karakterli biri olarak görmek ister ama iş gerçek hayattaki seçimlere geldiğinde işler biraz değişebilir. Bazen sırf insanlar bize kızmasın diye istemediğimiz şeyleri kabul ederiz, bazen de haklı olduğumuz hâlde tartışma çıkmasın diye susarız. Peki, sen kendi kararlarının arkasında ne kadar durabiliyorsun?
1. Sevmediğim bir insan sırf çevremdeki herkes onunla iyi anlaşıyor diye onunla yakınlık kurarım.
2. Haksız olduğumu düşünmesem bile karşımdaki kişi bana kızmasın diye özür dilerim.
3. Bir arkadaşım benden sürekli iyilik isterse kendi işlerim aksasa bile ona yardım ederim.
4. İnsanların hakkımda kötü düşünmesinden korktuğum için kendi fikirlerimi söylemekten vazgeçerim.
5. Birisi bana saygısızlık yaptığında aramız bozulmasın diye hiçbir şey söylemem.
6. Herkesin yaptığı bir şeyin yanlış olduğunu bilsem bile gruptan dışlanmamak için onlara katılırım.
7. Bir karar verdikten sonra çevremdekiler beni eleştirince kararımı değiştirdiğim olur.
8. Birisi beni sürekli hayal kırıklığına uğratsa bile onu kaybetmemek için aynı ilişkiyi sürdürürüm.
9. İstemediğim bir şeyi sırf karşımdaki kişi ısrar ettiği için kabul ederim.
10. Bir konuda haklı olduğumu bilsem bile kendimi savunmak yerine karşımdakinin üste çıkmasına izin veririm.
Başkalarının Onayına Fazla Önem Veriyorsun
Kendi Sınırlarını Biliyor ve Kararlarının Arkasında Duruyorsun
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