Yaparım/Yapmam Testine Göre Ne Kadar Zayıf Karakterlisin?

Senin için bir başkasını önemsemekle kendi değerlerinden vazgeçmek arasında belirgin bir fark var. İnsanlarla iyi geçinmeye çalışsan da bunun her durumda kendi isteklerinden vazgeçmen gerektiği anlamına gelmediğini biliyorsun. Bir konuda farklı düşündüğünde bunu ifade edebiliyor, istemediğin bir şeye hayır diyebiliyor ve kararlarını yalnızca başkalarının tepkilerine göre belirlememeye çalışıyorsun. Bu yaklaşım, karakterinin sağlam yönlerinden biri olabilir. Çünkü insan ilişkilerinde sınırlarını koruyabilmek, hem kendine hem de karşındaki kişiye saygı duymanı sağlar. Herkesin seni sevmesini veya her kararını onaylamasını beklemediğinde daha rahat hareket edebilir, ilişkilerini de daha samimi bir zeminde sürdürebilirsin. Ancak kendi kararlarının arkasında durmak, her zaman haklı olduğunu düşünmek veya başkalarının fikirlerine kapalı olmak anlamına gelmez. Bazen bir arkadaşının eleştirisi sana yeni bir bakış açısı kazandırabilir. Bazen de bir konuda yanıldığını fark edebilirsin. Önemli olan, fikrini değiştirmekten utanmamak ama sırf baskı altında kaldığın için de kendi düşüncelerini terk etmemektir.