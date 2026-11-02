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Yaparım/Yapmam Testine Göre Ne Kadar Zayıf Karakterlisin?

Yaparım/Yapmam Testine Göre Ne Kadar Zayıf Karakterlisin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
02.11.2026 - 11:59
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Herkes kendini güçlü karakterli biri olarak görmek ister ama iş gerçek hayattaki seçimlere geldiğinde işler biraz değişebilir. Bazen sırf insanlar bize kızmasın diye istemediğimiz şeyleri kabul ederiz, bazen de haklı olduğumuz hâlde tartışma çıkmasın diye susarız. Peki, sen kendi kararlarının arkasında ne kadar durabiliyorsun?

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1. Sevmediğim bir insan sırf çevremdeki herkes onunla iyi anlaşıyor diye onunla yakınlık kurarım.

2. Haksız olduğumu düşünmesem bile karşımdaki kişi bana kızmasın diye özür dilerim.

3. Bir arkadaşım benden sürekli iyilik isterse kendi işlerim aksasa bile ona yardım ederim.

4. İnsanların hakkımda kötü düşünmesinden korktuğum için kendi fikirlerimi söylemekten vazgeçerim.

5. Birisi bana saygısızlık yaptığında aramız bozulmasın diye hiçbir şey söylemem.

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6. Herkesin yaptığı bir şeyin yanlış olduğunu bilsem bile gruptan dışlanmamak için onlara katılırım.

7. Bir karar verdikten sonra çevremdekiler beni eleştirince kararımı değiştirdiğim olur.

8. Birisi beni sürekli hayal kırıklığına uğratsa bile onu kaybetmemek için aynı ilişkiyi sürdürürüm.

9. İstemediğim bir şeyi sırf karşımdaki kişi ısrar ettiği için kabul ederim.

10. Bir konuda haklı olduğumu bilsem bile kendimi savunmak yerine karşımdakinin üste çıkmasına izin veririm.

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Başkalarının Onayına Fazla Önem Veriyorsun

Başkalarının Onayına Fazla Önem Veriyorsun

Senin için insanların seni sevmesi, kabul etmesi ve hakkında olumlu düşünmesi oldukça önemli olabilir. Bir ortama uyum sağlamak, ilişkilerini korumak ve kimseyi kırmamak istiyorsun. Bunlar tek başına kötü özellikler değil. Aksine, insanları önemsemen ve ilişkilerinde hassas davranman seni düşünceli biri yapabilir. Ancak bazen başkalarının ne düşündüğüne gereğinden fazla odaklandığında kendi isteklerini ikinci plana atabilirsin. Bir karar verirken gerçekten ne istediğini düşünmek yerine çevrendekilerin nasıl tepki vereceğini hesaplıyor olabilirsin. Birine hayır dediğinde onu kıracağından, bir fikre karşı çıktığında dışlanacağından veya kendi seçimini yaptığında eleştirileceğinden endişelenebilirsin. Bu yüzden içinden gelmeyen şeylere evet dediğin, söylemek istediğin sözleri tuttuğun veya başkalarının beklentilerine göre hareket ettiğin durumlar yaşanabilir. Buradaki temel mesele zayıf bir karaktere sahip olman değil, kendi değerini başkalarının tepkileriyle ölçmeye alışmış olman olabilir. İnsanların seni her zaman onaylaması mümkün değil. Ne kadar uyumlu, yardımsever veya anlayışlı olursan ol, bazı insanlar senin seçimlerini beğenmeyebilir. Bu durum senin yanlış yaptığın anlamına gelmez.

Kendi Sınırlarını Biliyor ve Kararlarının Arkasında Duruyorsun

Senin için bir başkasını önemsemekle kendi değerlerinden vazgeçmek arasında belirgin bir fark var. İnsanlarla iyi geçinmeye çalışsan da bunun her durumda kendi isteklerinden vazgeçmen gerektiği anlamına gelmediğini biliyorsun. Bir konuda farklı düşündüğünde bunu ifade edebiliyor, istemediğin bir şeye hayır diyebiliyor ve kararlarını yalnızca başkalarının tepkilerine göre belirlememeye çalışıyorsun. Bu yaklaşım, karakterinin sağlam yönlerinden biri olabilir. Çünkü insan ilişkilerinde sınırlarını koruyabilmek, hem kendine hem de karşındaki kişiye saygı duymanı sağlar. Herkesin seni sevmesini veya her kararını onaylamasını beklemediğinde daha rahat hareket edebilir, ilişkilerini de daha samimi bir zeminde sürdürebilirsin. Ancak kendi kararlarının arkasında durmak, her zaman haklı olduğunu düşünmek veya başkalarının fikirlerine kapalı olmak anlamına gelmez. Bazen bir arkadaşının eleştirisi sana yeni bir bakış açısı kazandırabilir. Bazen de bir konuda yanıldığını fark edebilirsin. Önemli olan, fikrini değiştirmekten utanmamak ama sırf baskı altında kaldığın için de kendi düşüncelerini terk etmemektir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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