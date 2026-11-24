İstanbul Şişli'de bir lastik servisine tek lastik için giden Instagram fenomeni Furkan Ünal'ın araç kamerası, çalışanlar arasında geçtiği öne sürülen bir konuşmayı kaydetti. Ünal'ın paylaştığı videoda bir çalışanın 'Ayarı ellemeden bozuk de' dediği duyuluyor. Ünal'a göre bu konuşma, rot ayarı cihazına bağlanmadan önce yaşandı. Milyonlarca kez izlenme alan görüntüler, servisin Google Haritalar puanını da dibe çekti.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.