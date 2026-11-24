İstanbul'da Ünlü Lastik Firmasının Servisinde Skandal Olayın Görüntüleri İfşa Oldu: "Ayarı Elleme, Bozuk De"
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul Şişli'de bir lastik servisine tek lastik için giden Instagram fenomeni Furkan Ünal'ın araç kamerası, çalışanlar arasında geçtiği öne sürülen bir konuşmayı kaydetti. Ünal'ın paylaştığı videoda bir çalışanın 'Ayarı ellemeden bozuk de' dediği duyuluyor. Ünal'a göre bu konuşma, rot ayarı cihazına bağlanmadan önce yaşandı. Milyonlarca kez izlenme alan görüntüler, servisin Google Haritalar puanını da dibe çekti.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
İşte günem olan olayın görüntüleri:
Servisten ayrılan Ünal, iki gün sonra araç kamerası kayıtlarını izledi ve o konuşmayı duydu.
Telefonda "İstediğinizi yapmakta özgürsünüz" yanıtı alan Ünal, Ticaret Bakanlığını etiketledi.
Video 4 saatte 10 milyonu aştı, servisin Google Haritalar puanı 4,3'ten 1,2'ye düştü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın