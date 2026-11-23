Sarıyer'de Aslan Alarmı: Uzmanlara Göre Bir Aslanla Karşılaşırsanız Yapmanız Gerekenler
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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde dün akşam saatlerinde bir aslan görüntülendi. Güvenlik kameralarına yansıyan hayvan, bölge halkını alarma geçirdi. Peki böyle bir durumla karşılaşırsanız ne yapmalısınız?
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Uskumruköy'de görülen dişi aslan, ormanlık bölgede jandarma ve uzman ekiplerce aranmaya devam ediyor.
Uzmanlar, böyle bir karşılaşmada ilk refleksin kaçmak olmaması gerektiğini vurguluyor.
Kendinizi büyük göstermek ve sakin kalmak, hayvanı caydırmaya yardımcı olabilir.
Yavrulara yaklaşmamak, bir gruptaysanız bir arada kalmak ve saldırı halinde direnmek hayati önem taşıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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