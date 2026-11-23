İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre 22 Kasım Pazar günü saat 18.00 sıralarında Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde bir aslanın görüntüleri çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, zabıta ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri sevk edildi. Kamera kayıtlarında dişi olduğu değerlendirilen hayvanın yeri, termal kameralı ve dronlu aramalarla ormanlık alanda tespit edildi.

Valilik, hayvanın sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyetin gösterildiğini duyurdu. Bölgeye giriş ve çıkışlar kontrollü şekilde sağlanırken, vatandaşlar da evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıldı. Sarıyer Belediye Başkanı, hayvanın daha önce biri tarafından yetiştirilmiş ve beslenmiş gibi göründüğünü söyledi. Türkiye'de aslan gibi tehlikeli yabani hayvanların bireysel olarak beslenmesi ise Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yasak. Haberin hazırlandığı sırada arama ve yakalama çalışmaları sürüyordu.