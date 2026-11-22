6 Yaşındaki Aysima'nın Fikri TDK'nin Gündeminde: Navigasyona Yeni İsim
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Bayburt'ta yaşayan 6 yaşındaki Aysima Dursun, 'navigasyon' yerine 'yol gösterici' denmesini önerdi. Babası Cafer Dursun'un yaptığı ikinci başvurunun ardından öneri, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından incelemeye alındı.
İşte detaylar...
Fikir, Kur'an kursuna giderken ortaya çıktı.
İlk başvuruya "yolbul" yanıtı geldi.
TDK, ifadenin kullanımını takip edecek.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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