AVM'lerde Neden Pencere Olmadığını Biliyor musunuz?
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AVM'lerde saatlerce dolaşıp dışarıdaki havayı hiç fark etmemek tesadüf değil. Alışveriş merkezlerinin penceresiz tasarımı, 1950'lerden bu yana bilinçli olarak uygulanıyor. Gelin birlikte bakalım.
İlk kapalı AVM 1956'da kapılarını açtı.
Pencere olmayınca zamanın nasıl geçtiği fark edilmiyor.
Raf alanı ve enerji tasarrufu da işin içinde.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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