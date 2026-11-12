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AVM'de Başınız Dönüyorsa Nedeni Bu Olabilir

AVM'de Başınız Dönüyorsa Nedeni Bu Olabilir

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 18:30
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Çoğumuz için haftalık market alışverişi sıradan bir iş. Ama bazı insanlar uzun reyonlar arasında, kalabalığın ve parlak ışıkların altında yürürken öyle kötü hissediyor ki alışveriş listesini bitiremeden marketten çıkmak zorunda kalıyor. Aynı durum, AVM'ler için de geçerli.

Bu durum 'süpermarket sendromu' olarak biliniyor. Genellikle denge ve mekan algısını etkileyen iç kulak, yani vestibüler sistem bozukluklarıyla ilişkilendiriliyor. HuffPost, uzmanlara bu durumun nedenini ve neler yapılabileceğini sordu.

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Süpermarket sendromu ayrı bir hastalık değil, bir belirtiler bütünü

Süpermarket sendromu ayrı bir hastalık değil, bir belirtiler bütünü

Tıp dilinde 'görsel kaynaklı baş dönmesi' olarak geçen durum, market reyonu, kalabalık bir eczane ya da giyim mağazası gibi görsel olarak yoğun ortamlarda ortaya çıkan baş dönmesi ve dengesizliği anlatıyor.

Hekim Dr. Robert Thompson'a göre bu, ayrı bir tıbbi tanı değil, bir belirtiler örüntüsü. Thompson'ın verdiği olası açıklamalardan biri, gözlerden gelen bilgiyle iç kulaktaki denge sisteminden gelen bilginin birbirini tutmaması. Diğer açıklama ise beynin dengeyi korumak için görsel bilgiye fazla yaslanması.

Bazı insanlar dururken bile sallanıyormuş gibi hissediyor

Bazı insanlar dururken bile sallanıyormuş gibi hissediyor

Thompson'a göre kalabalık reyonlar, parlak ışıklar ve tekrar eden desenler baş dönmesi, dengesizlik, yön kaybı ya da mide bulantısını tetikleyebiliyor. Bazı insanlar ayakta dururken bile sallanıyormuş gibi hissediyor.

Dengemiz gördüklerimize, bastığımız zemine ve iç kulağa dayanıyor. Bunlardan biri düzgün çalışmadığında beyin diğerlerine fazla yükleniyor ve duyusal aşırı yüklenme yaşanabiliyor. Raflara eğilmek, başı çevirmek ve ürünlere uzanmak da yorucu hale gelebiliyor.

Herkes bunu yaşamıyor. Bazıları bulantı ve hatta kusma yaşarken bazıları yorgun ve şaşkın hissediyor. Kaygı bozukluğu olanlarda belirtiler daha da ağırlaşabiliyor ve bazı kişiler bu belirtileri kaygıya benzetiyor.

Sadece markette değil, trafikte ve sinemada da ortaya çıkabiliyor

Sadece markette değil, trafikte ve sinemada da ortaya çıkabiliyor

Aynı belirtiler sadece market alışverişinde değil, görsel olarak yoğun başka ortamlarda da görülebiliyor. Trafikte beklemek ya da sinemada dev ekranda film izlemek de bazı insanlarda aynı etkiyi yaratabiliyor.

Belirtileri azaltmak için neler yapılabilir?

Belirtileri azaltmak için neler yapılabilir?

Thompson, görsel yükü azaltmanın işe yarayabileceğini söylüyor. Marketin sakin olduğu saatlerde alışveriş yapmak, alışverişi kısa tutmak ve mola vermek belirtileri hafifletebiliyor.

Ancak Thompson'a göre bu ortamlardan uzun süre tamamen kaçınmak, bazı denge bozukluklarında vücudun uyum sağlamasını zorlaştırabiliyor.

Molalara rağmen belirtiler devam ediyorsa bir doktor vestibüler rehabilitasyonun uygun olup olmadığını değerlendirebilir. Nörolog Dr. Hanul Bhandari'ye göre bu tedavi bazı hastalarda egzersizleri ve görsel olarak yoğun ortamlara kademeli olarak alışmayı içeriyor.

Baş dönmesi başlarsa ne yapmalı? Bu belirtilerde vakit kaybetmeyin

Baş dönmesi başlarsa ne yapmalı? Bu belirtilerde vakit kaybetmeyin

Alışveriş sırasında belirtiler başlarsa yürümeyi bırakıp güvenli bir yere oturmak ve geçmesini beklemek gerekiyor. Thompson, güvenliyse kalabalık reyonlardan ve görsel uyaranlardan uzaklaşmanın belirtileri yatıştırabileceğini söylüyor. Baş dönmesi geçmiyorsa, tekrar ediyorsa ya da belirgin bir nedeni yoksa doktora görünmek gerekiyor.

Baş dönmesine çift görme, yeni başlayan güçsüzlük, konuşma güçlüğü, ani ve şiddetli baş ağrısı ya da normal yürüyememe eşlik ediyorsa acil yardım alınmalı.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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