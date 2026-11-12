AVM'de Başınız Dönüyorsa Nedeni Bu Olabilir
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Çoğumuz için haftalık market alışverişi sıradan bir iş. Ama bazı insanlar uzun reyonlar arasında, kalabalığın ve parlak ışıkların altında yürürken öyle kötü hissediyor ki alışveriş listesini bitiremeden marketten çıkmak zorunda kalıyor. Aynı durum, AVM'ler için de geçerli.
Bu durum 'süpermarket sendromu' olarak biliniyor. Genellikle denge ve mekan algısını etkileyen iç kulak, yani vestibüler sistem bozukluklarıyla ilişkilendiriliyor. HuffPost, uzmanlara bu durumun nedenini ve neler yapılabileceğini sordu.
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Süpermarket sendromu ayrı bir hastalık değil, bir belirtiler bütünü
Bazı insanlar dururken bile sallanıyormuş gibi hissediyor
Sadece markette değil, trafikte ve sinemada da ortaya çıkabiliyor
Belirtileri azaltmak için neler yapılabilir?
Baş dönmesi başlarsa ne yapmalı? Bu belirtilerde vakit kaybetmeyin
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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