AVM'de Başınız Dönüyorsa Nedeni Bu Olabilir

Çoğumuz için haftalık market alışverişi sıradan bir iş. Ama bazı insanlar uzun reyonlar arasında, kalabalığın ve parlak ışıkların altında yürürken öyle kötü hissediyor ki alışveriş listesini bitiremeden marketten çıkmak zorunda kalıyor. Aynı durum, AVM'ler için de geçerli.

Bu durum 'süpermarket sendromu' olarak biliniyor. Genellikle denge ve mekan algısını etkileyen iç kulak, yani vestibüler sistem bozukluklarıyla ilişkilendiriliyor. HuffPost, uzmanlara bu durumun nedenini ve neler yapılabileceğini sordu.

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