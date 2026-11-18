Kalorifer Petekleri Neden Hep Pencerenin Altına Konur?
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Pek çok evde kalorifer petekleri pencerenin hemen altında durur. Yerleşim tesadüf değil, eski pencerelerin ısıyı nasıl kaybettiğiyle ilgili. Petekler, camın önünde sıcak bir hava perdesi oluşturmak için oraya konuyordu. Çift ve üç katlı camların yaygınlaştığı günümüzde ise kural eskisi kadar geçerli değil.
Tek camlı pencereler odanın en soğuk yeriydi
Çift camlı evlerde petek başka yerlere de konabiliyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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