Çift ve üç katlı camlardan ısı o kadar hızlı kaçmadığı için pencere çevresi artık çok daha sıcak kalıyor. Yeni yapılarda petekler pencere altında daha az görülüyor ve yerleşimde daha fazla esneklik var.

Odanın en soğuk noktası bir duvar ya da köşe olabilir, kalorifer o zaman oraya konabiliyor. Arkasına ısı yansıtan malzemeler yerleştirmek duvardan ısı kaybını azaltıyor. Peteğin önü de kapatılmamalı, önüne konan bir kanepe odanın ısınmasını engelliyor. Pencere altı genellikle boş kaldığı için petekler hala çoğunlukla oraya yerleştiriliyor.

Kalorifer pencere altındaysa perdeyi arkasına sıkıştırmak sıcak havanın odaya yayılmasını kısıtlıyor. Kısa perde tercih etmek ya da uzun perdeyi peteğin yanında tutmak daha iyi sonuç veriyor.