Geniş Aile'nin Cevahir, Ulvi ve Kütük'ü Yıllar Sonra Bir Araya Geldi!
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Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan, tiyatro provası sırasında arkasından gelen tanıdık bir sesle durdu. Kapıya yöneldiğinde karşısında dizide Ulvi’yi canlandıran Bülend Çolak ve Kütük’e hayat veren Tolga Canbeyli vardı. Karaciğer naklinin ardından sahneye dönen Özkan’ın paylaştığı görüntüler kısa sürede gündem oldu.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Ufuk Özkan provada bir ses duyup arkasını döndü, sahneye Ulvi ve Kütük girdi.
Cevahir, Ulvi'ye unutulmaz repliklerini yıllar sonra yeniden söyledi.
Ekranda 3 sezon süren Geniş Aile'nin hikâyesi beyaz perdede devam etmişti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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