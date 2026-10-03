Geniş Aile'nin Yeniden Çekilip Çekilmeyeceği Sorulan "Ulvi" Bülent Çolak Net Konuştu
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Kanal D'de yayınlandığı dönemde fenomen olan ve yıllar sonra bile tekrar bölümleriyle izlenmeye devam eden Geniş Aile için yeniden çekilme soruları bitmiyor. Ufuk Özkan'ın ardından bu kez Ulvi karakterine hayat veren Bülent Çolak konuştu. Peki Çolak, dizinin geri dönmesi hakkında ne düşünüyor?
KAYNAK: Gazete Magazin
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Geniş Aile'nin Ulvi'si Bülent Çolak, dizinin yeniden çekilme ihtimaline "Eski tadı vermez" diyerek yanıt verdi.
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Cevahir ve Ulvi'nin yolu daha önce de beyaz perdede kesişmişti.
Ufuk Özkan da birkaç gün önce benzer bir soruya yanıt vermişti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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