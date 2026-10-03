Geniş Aile'nin Yeniden Çekilip Çekilmeyeceği Sorulan "Ulvi" Bülent Çolak Net Konuştu

Geniş Aile'nin yeni bölümlerle ekrana dönüp dönmeyeceği sorulan Bülent Çolak, net bir tavır ortaya koydu. Oyuncuya göre dizinin bıraktığı yerden aynı haliyle devam etmesi mümkün değil.

Çolak, düşüncelerini şu sözlerle anlattı:

“Eski tadı vermez. Yani Geniş Aile olarak değil de... Hani ne bileyim, hani bu karakterlerden ortaya çıkartıyorlar ya bir şeyler falan. Belki öyle bir şey olabilir ama Geniş Aile olmaz. Aynı tadı vermez.”

Çolak'ın bu sözleri, diziyi hâlâ tekrar bölümlerinden takip eden hayranlarının yıllardır merak ettiği soruya verilmiş en net yanıtlardan biri oldu.

Ancak oyuncunun sözlerinde dikkat çekici bir ayrıntı vardı. Çolak, Geniş Aile'nin yeniden çekilmesine sıcak bakmasa da sevilen karakterlerden yola çıkan yeni bir projeye kapıyı tamamen kapatmadı.