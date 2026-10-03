article/comments
article/share
Haberler
TV
Geniş Aile'nin Yeniden Çekilip Çekilmeyeceği Sorulan "Ulvi" Bülent Çolak Net Konuştu

Geniş Aile'nin Yeniden Çekilip Çekilmeyeceği Sorulan "Ulvi" Bülent Çolak Net Konuştu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
03.10.2026 - 13:37
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kanal D'de yayınlandığı dönemde fenomen olan ve yıllar sonra bile tekrar bölümleriyle izlenmeye devam eden Geniş Aile için yeniden çekilme soruları bitmiyor. Ufuk Özkan'ın ardından bu kez Ulvi karakterine hayat veren Bülent Çolak konuştu. Peki Çolak, dizinin geri dönmesi hakkında ne düşünüyor?

KAYNAK: Gazete Magazin

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geniş Aile'nin Ulvi'si Bülent Çolak, dizinin yeniden çekilme ihtimaline "Eski tadı vermez" diyerek yanıt verdi.

Geniş Aile'nin Ulvi'si Bülent Çolak, dizinin yeniden çekilme ihtimaline "Eski tadı vermez" diyerek yanıt verdi.

Geniş Aile'nin yeni bölümlerle ekrana dönüp dönmeyeceği sorulan Bülent Çolak, net bir tavır ortaya koydu. Oyuncuya göre dizinin bıraktığı yerden aynı haliyle devam etmesi mümkün değil.

Çolak, düşüncelerini şu sözlerle anlattı:

“Eski tadı vermez. Yani Geniş Aile olarak değil de... Hani ne bileyim, hani bu karakterlerden ortaya çıkartıyorlar ya bir şeyler falan. Belki öyle bir şey olabilir ama Geniş Aile olmaz. Aynı tadı vermez.”

Çolak'ın bu sözleri, diziyi hâlâ tekrar bölümlerinden takip eden hayranlarının yıllardır merak ettiği soruya verilmiş en net yanıtlardan biri oldu.

Ancak oyuncunun sözlerinde dikkat çekici bir ayrıntı vardı. Çolak, Geniş Aile'nin yeniden çekilmesine sıcak bakmasa da sevilen karakterlerden yola çıkan yeni bir projeye kapıyı tamamen kapatmadı.

Cevahir ve Ulvi'nin yolu daha önce de beyaz perdede kesişmişti.

Cevahir ve Ulvi'nin yolu daha önce de beyaz perdede kesişmişti.

Çolak'ın sözünü ettiği formül aslında Geniş Aile seyircisine yabancı değil. Ufuk Özkan ve Bülent Çolak, Kasım 2024'te vizyona giren Geniş Aile 4: Cevahir & Ulvi filminde bu kez iki karakterin hikâyesiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Yani oyuncunun 'bu karakterlerden ortaya çıkartıyorlar ya' sözleri, dizinin evreninden doğan yan projelere gönderme olarak okundu.

Ufuk Özkan da birkaç gün önce benzer bir soruya yanıt vermişti.

Ufuk Özkan da birkaç gün önce benzer bir soruya yanıt vermişti.

Dizide Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan da kısa süre önce aynı konuda konuşmuştu. Özkan, ulusal kanalda yeniden dizi yapmayı pek düşünmediğini söylemiş, 'Bir dijitalde olursa tamam' diyerek dijital platform için bir ihtimal bırakmıştı.

Özkan ayrıca aramızdan ayrılan oyuncuları hatırlatarak dizinin 'o sıcaklıkta kalması' gerektiğini söylemişti.

Böylece iki oyuncunun ortak noktası netleşti: Geniş Aile'nin eski haliyle geri dönmesi zor görünüyor. Ancak Cevahir ile Ulvi'nin yeni bir hikâyede yeniden buluşması ihtimali hâlâ masada.

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın