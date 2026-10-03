Melis Sütşurup 2026'nın Kâr Rekortmeni Çıktı: Fon Dosyasındaki Yeni Rakam Dudak Uçuklattı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü sermaye piyasası fon soruşturmasında yeni bir rakam gündeme geldi. Soruşturma dosyasına dayandırılan iddiaya göre şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un toplam kazancı 15 milyar 793 milyon lirayı buldu. Daha önce kamuoyuna yansıyan 11,1 milyar liralık çekim tutarı ise bu rakamın çok altında kaldı. Sütşurup'un adı, 2026 yılının kâr sıralamasında ilk sırada geçiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Melis Sütşurup'un toplam kazancının 15 milyar TL'yi aştığı ileri sürüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Babası Cihan Sütşurup da listede: 639 milyon liralık kârla 6. sırada yer aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın