Melis Sütşurup 2026'nın Kâr Rekortmeni Çıktı: Fon Dosyasındaki Yeni Rakam Dudak Uçuklattı

Dosyada yer alan bilgilere göre Melis Sütşurup'un toplam kazancı 15 milyar 793 milyon liraya ulaştı. Rakamın büyük bölümü, borsadan elde edilen 13 milyar 673 milyon liradan oluşuyor.

İddiaya göre bu tutar Tera Yatırım'a bağlı TLY fonuna yatırıldı ve fon üzerinden kısa sürede 2 milyar 355 milyon 287 bin lira kâr sağlandı. Bu işlemlerin ardından Sütşurup, 2026 yılı kâr listesinin zirvesine yerleşti.

Daha önce gündeme gelen iddialarda Melis Sütşurup'un fondan 11,1 milyar lira çektiği söyleniyordu. Sütşurup ise yaptığı açıklamada, çektiğinden fazla parayı geri yatırdığını savunmuştu. Yeni rakam, dosyadaki tablonun ilk duyulandan çok daha büyük olduğunu gösteriyor.