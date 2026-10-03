article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Melis Sütşurup 2026'nın Kâr Rekortmeni Çıktı: Fon Dosyasındaki Yeni Rakam Dudak Uçuklattı

Melis Sütşurup 2026'nın Kâr Rekortmeni Çıktı: Fon Dosyasındaki Yeni Rakam Dudak Uçuklattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
03.10.2026 - 11:07
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü sermaye piyasası fon soruşturmasında yeni bir rakam gündeme geldi. Soruşturma dosyasına dayandırılan iddiaya göre şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un toplam kazancı 15 milyar 793 milyon lirayı buldu. Daha önce kamuoyuna yansıyan 11,1 milyar liralık çekim tutarı ise bu rakamın çok altında kaldı. Sütşurup'un adı, 2026 yılının kâr sıralamasında ilk sırada geçiyor.

Kaynak: Sabah/Halit Turan

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Melis Sütşurup'un toplam kazancının 15 milyar TL'yi aştığı ileri sürüldü.

Melis Sütşurup'un toplam kazancının 15 milyar TL'yi aştığı ileri sürüldü.

Dosyada yer alan bilgilere göre Melis Sütşurup'un toplam kazancı 15 milyar 793 milyon liraya ulaştı. Rakamın büyük bölümü, borsadan elde edilen 13 milyar 673 milyon liradan oluşuyor.

İddiaya göre bu tutar Tera Yatırım'a bağlı TLY fonuna yatırıldı ve fon üzerinden kısa sürede 2 milyar 355 milyon 287 bin lira kâr sağlandı. Bu işlemlerin ardından Sütşurup, 2026 yılı kâr listesinin zirvesine yerleşti.

Daha önce gündeme gelen iddialarda Melis Sütşurup'un fondan 11,1 milyar lira çektiği söyleniyordu. Sütşurup ise yaptığı açıklamada, çektiğinden fazla parayı geri yatırdığını savunmuştu. Yeni rakam, dosyadaki tablonun ilk duyulandan çok daha büyük olduğunu gösteriyor.

Babası Cihan Sütşurup da listede: 639 milyon liralık kârla 6. sırada yer aldı.

Babası Cihan Sütşurup da listede: 639 milyon liralık kârla 6. sırada yer aldı.

Listede yalnızca Melis Sütşurup yok. Babası Cihan Sütşurup'un da 639 milyon 402 bin 912 lira kâr ettiği ve sıralamada 6. sırada bulunduğu aktarıldı. İkisinin mal varlıkları hakkında daha önce tedbir kararı verildiği, haklarında yakalama kararı çıkarıldığı haberlere yansımıştı.

Soruşturmada Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım gibi şirketlerin yöneticileri de yer alıyor. Tutuklu sayısının 85'e yükseldiği bildirilirken, dosyaya ilişkin bilgilerin tamamı iddia niteliğinde. Yargı süreci ilerledikçe yeni ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın