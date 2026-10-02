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Memurlara Yılda İki Kez Asgari Ücret Tutarında İkramiye Teklifi Meclis'te: Haziran ve Aralık Önerisi!

Memurlara Yılda İki Kez Asgari Ücret Tutarında İkramiye Teklifi Meclis'te: Haziran ve Aralık Önerisi!

memur Asgari Ücret
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.10.2026 - 21:55
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YENİ Parti Adana Milletvekili Ayhan Barut, kadrolu ve sözleşmeli devlet memurlarına yılda iki kez net asgari ücret tutarında tatil ikramiyesi verilmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklife göre ödemeler haziran ve aralık aylarında yapılacak ve damga vergisi dışında herhangi bir vergi ya da kesintiye tabi olmayacak. Gerekçede artan geçim maliyetleri ve enflasyon nedeniyle memurların dinlenme ve sosyal hayata katılma imkanının daraldığı belirtilirken, teklif henüz yasalaşmadı ve Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bekliyor.

Kaynak: BirGün

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Aynı teklifi Şubat ayında CHP'li vekil olarak sunan Ayhan Barut, bu kez YENİ Parti adına Meclis'e getirdi.

Aynı teklifi Şubat ayında CHP'li vekil olarak sunan Ayhan Barut, bu kez YENİ Parti adına Meclis'e getirdi.

Teklif, 23 Eylül 2026'da TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A ve 4/B maddeleri kapsamındaki kamu görevlilerini, yani hem kadrolu hem sözleşmeli memurları kapsıyor.

Barut'un aynı içerikte bir teklifi daha önce de gündeme gelmişti. 13 Şubat 2026 tarihli haberlerde teklif, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulmuş olarak geçiyordu. Barut, sonrasında CHP'den istifa edip YENİ Parti'yi kuran 91 milletvekili arasında yer aldı ve düzenlemeyi şimdi bu partinin çatısı altında yeniden Meclis'e taşıdı.

Memurlar haziran ve aralıkta birer net asgari ücret alacak, ödemelerden damga vergisi dışında kesinti yapılmayacak.

Memurlar haziran ve aralıkta birer net asgari ücret alacak, ödemelerden damga vergisi dışında kesinti yapılmayacak.

Teklife göre tatil ikramiyesi her yıl haziran ve aralık aylarında ödenecek. Her ödemenin tutarı, ödeme tarihindeki net asgari ücrete eşit olacak. Yani bir memura yıl içinde toplamda iki net asgari ücret tutarında ek ödeme yapılması öngörülüyor.

Teklifte ikramiyelerin damga vergisi dışında herhangi bir vergi veya kesintiye tabi tutulmaması, haczedilememesi ve 5510 sayılı Kanun kapsamında sosyal güvenlik prime esas kazanca dahil edilmemesi isteniyor. Ödemelerin uygulama usul ve esaslarını ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirlemesi planlanıyor.

Gerekçe artan geçim maliyeti ve Anayasa'daki dinlenme hakkı, teklif ise henüz komisyon aşamasında.

Gerekçe artan geçim maliyeti ve Anayasa'daki dinlenme hakkı, teklif ise henüz komisyon aşamasında.

Teklifin gerekçesinde, devlet memurlarının kamu hizmetlerinin sürekliliği için görev yaptığı, ancak artan yaşam maliyetleri, enflasyon ve sosyal giderler yüzünden dinlenme, tatil ve sosyal hayata katılma imkanlarının azaldığı belirtiliyor. Gerekçede Anayasa'nın 50. maddesindeki dinlenme hakkına da atıf yapılarak, bu hakkın fiilen kullanılabilmesi için ekonomik destek mekanizmalarına ihtiyaç olduğu vurgulanıyor. Yılda iki kez verilecek ikramiyenin memurların sosyal refahını artıracağı, çalışma motivasyonunu güçlendireceği ve kamu hizmetinin etkinliğine katkı sağlayacağı savunuluyor.

Teklif 1 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi ve Meclis kayıtlarında 'Komisyonda' olarak görünüyor. Yasalaşması için komisyondan geçmesi, Genel Kurul'da kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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