Memurlara Yılda İki Kez Asgari Ücret Tutarında İkramiye Teklifi Meclis'te: Haziran ve Aralık Önerisi!
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YENİ Parti Adana Milletvekili Ayhan Barut, kadrolu ve sözleşmeli devlet memurlarına yılda iki kez net asgari ücret tutarında tatil ikramiyesi verilmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklife göre ödemeler haziran ve aralık aylarında yapılacak ve damga vergisi dışında herhangi bir vergi ya da kesintiye tabi olmayacak. Gerekçede artan geçim maliyetleri ve enflasyon nedeniyle memurların dinlenme ve sosyal hayata katılma imkanının daraldığı belirtilirken, teklif henüz yasalaşmadı ve Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bekliyor.
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Aynı teklifi Şubat ayında CHP'li vekil olarak sunan Ayhan Barut, bu kez YENİ Parti adına Meclis'e getirdi.
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Memurlar haziran ve aralıkta birer net asgari ücret alacak, ödemelerden damga vergisi dışında kesinti yapılmayacak.
Gerekçe artan geçim maliyeti ve Anayasa'daki dinlenme hakkı, teklif ise henüz komisyon aşamasında.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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