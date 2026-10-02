Memurlara Yılda İki Kez Asgari Ücret Tutarında İkramiye Teklifi Meclis'te: Haziran ve Aralık Önerisi!

Teklife göre tatil ikramiyesi her yıl haziran ve aralık aylarında ödenecek. Her ödemenin tutarı, ödeme tarihindeki net asgari ücrete eşit olacak. Yani bir memura yıl içinde toplamda iki net asgari ücret tutarında ek ödeme yapılması öngörülüyor.

Teklifte ikramiyelerin damga vergisi dışında herhangi bir vergi veya kesintiye tabi tutulmaması, haczedilememesi ve 5510 sayılı Kanun kapsamında sosyal güvenlik prime esas kazanca dahil edilmemesi isteniyor. Ödemelerin uygulama usul ve esaslarını ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirlemesi planlanıyor.