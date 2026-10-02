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Terazi Yeni Ayında “Artık Yeter” Diyerek Hayatını Değiştirecek 4 Burç: 10 Ekim'de Perde İniyor!

Terazi Yeni Ayında “Artık Yeter” Diyerek Hayatını Değiştirecek 4 Burç: 10 Ekim'de Perde İniyor!

burç
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 22:01
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Bir ilişkiyi, bir işi ya da yıllardır süren bir alışkanlığı bitirmek için her zaman büyük bir olay gerekmez. Çoğu zaman bardağı taşıran o son damladır... 10 Ekim Cumartesi saat 18.50'de Terazi burcunda gerçekleşecek Yeni Ay da tam olarak bu etkiyi yaratabilir.

Terazi, denge ve ilişkiler burcu. Bu Yeni Ay'da Ay ve Güneş, Koç burcundaki sınırlar gezegeni Satürn'ün karşısında buluşuyor. Üstelik Terazi'nin yönetici gezegeni Venüs, 3 Ekim'de geri harekette başlıyor. Kısacası gökyüzü herkese aynı soruyu soruyor: 'Bu düzen gerçekten senin için mi işliyor?'

Bu soruya en net cevabı ise astrolojide öncü burçlar olarak bilinen ve her yeni başlangıcın kapısını açan 4 burç verecek.

İşte Terazi Yeni Ayı'nda 'Artık yeter' diyerek hayatını değiştirecek o 4 burç!

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Terazi

Terazi

Yeni Ay doğrudan burcunuzda gerçekleşiyor ve bu, yeni yaşınızın gerçek başlangıcı gibi. Ama bu kez bir farkla! Yıllardır herkesi memnun etmeye çalışan siz, ilk defa kendinizi listenin en başına koyuyorsunuz.

'Sen nasıl istersen' cümlesini artık eskisi kadar sık kurmayacaksınız. 

Yönetici gezegeniniz Venüs'ün geri harekette olması, geçmişte verdiğiniz tavizleri tek tek gözden geçirmenize neden olabilir. Hangi ilişki sizi besliyor, hangisi sadece tüketiyor? Bu Yeni Ay'da cevap çok net.

Terazi bu kez kefeye önce kendini koyacak.

Koç

Koç

Terazi Yeni Ayı tam karşı burcunuzda, yani ilişkiler alanınızda gerçekleşiyor. Sorumlulukların gezegeni Satürn ise şu sıralar sizin burcunuzda. Bu ikili, bir ilişkide, ortaklıkta ya da iş birliğinde yükü hep sizin taşıdığınızı fark etmenize neden olabilir.

Koç burcu 'sabırlıdır' deriz ya... Pek değildir. 

Ama bu kez öfkeyle kapıyı çarpmayacaksınız. Sakin ve kararlı bir şekilde 'Artık yeter' diyeceksiniz. Hayatınızda kalmayı hak eden kim, gitmesi gereken kim; Ekim bitmeden bunu netleştirmiş olacaksınız.

Bazen en cesur hamle savaşmak değil, masadan sessizce kalkmaktır.

Yengeç

Yengeç

Yeni Ay, Yengeç burcunun ev ve aile alanını harekete geçiriyor. Evinizdeki düzen, aile içindeki roller, hatta yaşadığınız şehir bile sorgulanmaya başlanabilir.

Herkesin derdine koşan, herkesin yükünü sırtlanan hep sizsiniz. Ama bu Yeni Ay'da kendi yuvanızın da bakıma ihtiyacı olduğunu fark edeceksiniz. Belki bir taşınma kararı, belki aile içinde uzun zamandır ertelenen bir konuşma... Hepsi masada.

Yengeç başkalarına yuva olmayı bıraktığı gün, kendine bir ev kurmaya başlar.

Oğlak

Oğlak

Terazi Yeni Ayı, Oğlak burcunun kariyer alanında gerçekleşiyor. Üstelik yönetici gezegeniniz Satürn bu Yeni Ay'ın tam karşısında. Yani iş hayatınızda 'Bu böyle gitmez' dediğiniz o noktaya gelmiş olabilirsiniz.

Emeğinizin görülmediği bir iş yeri, karşılığını alamadığınız fazla mesailer, sürekli ertelenen bir terfi... Oğlak burcu sabırlıdır ama sabrının da bir sınırı var, değil mi? Ve bu Yeni Ay, yeni bir iş arayışı ya da kendi yolunuzu çizme kararı için güçlü bir başlangıç olabilir. Aslan'daki Jüpiter'in Yeni Ay'la kurduğu uyumlu açı da cesaretinizi destekliyor.

Oğlak bir kez 'yeter' dedi mi, bir daha geri dönmez.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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