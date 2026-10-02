Terazi Yeni Ayında “Artık Yeter” Diyerek Hayatını Değiştirecek 4 Burç: 10 Ekim'de Perde İniyor!

Bir ilişkiyi, bir işi ya da yıllardır süren bir alışkanlığı bitirmek için her zaman büyük bir olay gerekmez. Çoğu zaman bardağı taşıran o son damladır... 10 Ekim Cumartesi saat 18.50'de Terazi burcunda gerçekleşecek Yeni Ay da tam olarak bu etkiyi yaratabilir.

Terazi, denge ve ilişkiler burcu. Bu Yeni Ay'da Ay ve Güneş, Koç burcundaki sınırlar gezegeni Satürn'ün karşısında buluşuyor. Üstelik Terazi'nin yönetici gezegeni Venüs, 3 Ekim'de geri harekette başlıyor. Kısacası gökyüzü herkese aynı soruyu soruyor: 'Bu düzen gerçekten senin için mi işliyor?'

Bu soruya en net cevabı ise astrolojide öncü burçlar olarak bilinen ve her yeni başlangıcın kapısını açan 4 burç verecek.

İşte Terazi Yeni Ayı'nda 'Artık yeter' diyerek hayatını değiştirecek o 4 burç!