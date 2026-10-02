Prof. Dr. İoanna Kuçuradi Kimdir? Prof. Dr. İoanna Kuçuradi Ne İş Yapıyordu?

İoanna Kuçuradi filozof, akademisyen, yazar ve insan hakları uzmanıydı. Çalışmalarında etik, insan hakları, insan onuru, özgürlük, adalet, değerler ve doğru değerlendirme gibi konulara odaklandı. Felsefi bilginin gündelik yaşamda ve insan haklarının korunmasında nasıl kullanılabileceği üzerine çalışmalar yürüttü.

Türkiye Felsefe Kurumunun uzun yıllar başkanlığını üstlenen Kuçuradi, Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonunda genel sekreterlik ve başkanlık yaptı. 2008’den itibaren federasyonun onursal başkanıydı. Aynı zamanda 1998’de kurulan UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsünün başkanlığını yürüttü ve Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezinde görev yaptı.

Kuçuradi, akademik çalışmalarının yanı sıra insan hakları eğitiminin geliştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlarda çeşitli görevler üstlendi. Çok sayıda öğrenci yetiştirdi; felsefe ve insan hakları alanlarında yüksek lisans ve doktora çalışmalarına danışmanlık yaptı.