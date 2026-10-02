Prof. Dr. İoanna Kuçuradi Kimdir? Prof. Dr. İoanna Kuçuradi Ne İş Yapıyordu?
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Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı, Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı ve Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, 2 Ekim 2026’da hayatını kaybetti. Etik, değer felsefesi ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınan Kuçuradi, 90’ıncı yaş gününden iki gün önce yaşamını yitirdi.
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Prof. Dr. İoanna Kuçuradi Kimdir?
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Prof. Dr. İoanna Kuçuradi Ne İş Yapıyordu?
Prof. Dr. İoanna Kuçuradi Neden Öldü?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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