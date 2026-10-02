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Prof. Dr. İoanna Kuçuradi Kimdir? Prof. Dr. İoanna Kuçuradi Ne İş Yapıyordu?

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi Kimdir? Prof. Dr. İoanna Kuçuradi Ne İş Yapıyordu?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 22:12
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Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı, Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı ve Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, 2 Ekim 2026’da hayatını kaybetti. Etik, değer felsefesi ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınan Kuçuradi, 90’ıncı yaş gününden iki gün önce yaşamını yitirdi.

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Prof. Dr. İoanna Kuçuradi Kimdir?

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi Kimdir?

İoanna Kuçuradi, 4 Ekim 1936’da İstanbul’da dünyaya geldi. 1954’te Zapyon Kız Lisesi’ni, 1959’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede başladığı akademik çalışmalarını 1965’te tamamladığı doktora eğitimiyle sürdürdü.

Doktorasının ardından Atatürk Üniversitesinde görev yapan Kuçuradi, 1968’de Hacettepe Üniversitesine geçti. Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü 1969’da kurdu ve 2003 yılına kadar bölüm başkanlığını yürüttü. 1970’te doçent, 1978’de profesör oldu. 2006’dan itibaren akademik çalışmalarına Maltepe Üniversitesinde devam etti.

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi Ne İş Yapıyordu?

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi Ne İş Yapıyordu?

İoanna Kuçuradi filozof, akademisyen, yazar ve insan hakları uzmanıydı. Çalışmalarında etik, insan hakları, insan onuru, özgürlük, adalet, değerler ve doğru değerlendirme gibi konulara odaklandı. Felsefi bilginin gündelik yaşamda ve insan haklarının korunmasında nasıl kullanılabileceği üzerine çalışmalar yürüttü.

Türkiye Felsefe Kurumunun uzun yıllar başkanlığını üstlenen Kuçuradi, Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonunda genel sekreterlik ve başkanlık yaptı. 2008’den itibaren federasyonun onursal başkanıydı. Aynı zamanda 1998’de kurulan UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsünün başkanlığını yürüttü ve Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezinde görev yaptı.

Kuçuradi, akademik çalışmalarının yanı sıra insan hakları eğitiminin geliştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlarda çeşitli görevler üstlendi. Çok sayıda öğrenci yetiştirdi; felsefe ve insan hakları alanlarında yüksek lisans ve doktora çalışmalarına danışmanlık yaptı.

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi Neden Öldü?

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi Neden Öldü?

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, bir süredir tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 Ekim 2026’da hayatını kaybetti. Kuçuradi, 4 Ekim’de 90 yaşına girecekti.

Kuçuradi’nin hangi hastalık nedeniyle tedavi gördüğü veya kesin ölüm nedeni hakkında ailesi ya da ilgili kurumlar tarafından ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle ölüm nedenine ilişkin doğrulanmış bir hastalık bilgisi bulunmuyor.

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi Eserleri

İoanna Kuçuradi; insan, etik, değerler, sanat, insan hakları ve farklı filozofların insan anlayışları üzerine çok sayıda eser kaleme aldı. Öne çıkan kitapları şöyle:

  • Nietzsche ve İnsan

  • Schopenhauer ve İnsan

  • İnsan ve Değerleri: Değer Problemi

  • Etik

  • İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları

  • Sanata Felsefeyle Bakmak

  • Uludağ Konuşmaları

  • Çağın Olayları Arasında

  • Adaletin Gerektirdiği Hukuk

  • Ahlâk, Etik ve Etikler

  • İnsan Haklarının Felsefi Temelleri

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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