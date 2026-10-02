Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya ve Fon Sitemi: "Bizim Çocuklardı"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'daki bazı hisselerde görülen olağandışı fiyat hareketleri ve fonlar üzerinden yapıldığı öne sürülen işlemler nedeniyle soruşturma yürütüyor. Soruşturma kapsamında fon şirketlerinin yöneticileri gözaltına alındı, bir kısmı tutuklandı. Tayyar da önceki bir paylaşımında yaklaşık 500 bin mağdurdan ve 830 milyar liralık değerin buharlaştığından söz etmişti.

Kaya'nın adı, YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin Özata Denizcilik hisseleriyle ilgili iddialarıyla gündeme geldi. İddiaya göre Kaya yaklaşık 63 milyon lira yatırıp 1,34 milyar lira çekti, eşi İlyas Kaya ise yaklaşık 100 milyon lira yatırıp 826 milyon lira çıkardı. Çiftin yaklaşık 163 milyon lirası birkaç ay içinde 2,17 milyar liraya ulaştı.

Kaya, 26 Eylül akşamı Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti, istifası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Savcılık ise çiftin mal varlığının dondurulmasını talep etti. Soruşturma sürüyor.