article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya ve Fon Sitemi: "Bizim Çocuklardı"

Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya ve Fon Sitemi: "Bizim Çocuklardı"

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.10.2026 - 16:40
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

AK Parti'li isim Şamil Tayyar, fon soruşturmasının ardından sosyal medyada dolaşan 'Seçim operasyonu muydu, plan erken mi bozuldu?' yorumlarına X hesabından uzun bir yanıt verdi. Tayyar, yaşananları komplo teorileriyle açıklamaya çalışanlara karşı çıkarak 'Vurgun mahallindekiler bizim çocuklardı' dedi. Kimsenin adını anmasa da paylaşım, fon iddiaları üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı'ndan istifa eden eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı akıllara getirdi. Tayyar daha önce de Kaya hakkındaki iddia doğruysa hemen istifa etmesi gerektiğini söylemişti. Bu kez oyunu bozanın Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu yazan Tayyar, Mehmet Şimşek ile Akın Gürlek'in de sahaya indiğini belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şamil Tayyar'ın paylaşımı: "Vurgun mahallindekiler bizim çocuklardı"

Şamil Tayyar'ın paylaşımı: "Vurgun mahallindekiler bizim çocuklardı"

Fon vurgunu, AK Parti’ye bir seçim operasyonu muydu?

Plan erken mi bozuldu?

Birkaç gündür bu tarz yorumlara veya sorulara rastlıyorum.

Bir defa, her başa gelen nusubeti komplo teorisiyle izah etme kolaycılığından vazgeçmek gerekir.

Her şey gözümüzün önünde oldu, vurgun mahallindekiler bizim çocuklardı.

Sözümona finans dehasıydılar, yerli ve milliydiler.

Güçlüydüler.

Dokunulmazlardı.

Yağma coşkusuyla kendi finansal iktidarlarını kuruyorlardı.

@RTErdogan veya AK Parti, gözyaşlarıyla seccadelerini ıslatanlar, hesapsız dava adamları umurlarında değildi.

Yozlaşa yozlaşa, göz göre göre, zehirli sarmaşık gibi mahalleyi kuşattılar.

Oyunu bozan @RTErdogan oldu.

@memetsimsek ve @abakingurlek bakanımız sahaya indi.

Mahalledeki bu çürük yapıları yıkıp dönüştürmenin kapısını araladı.

İnşallah, devamı gelir.

Ha bu arada buna sevinenler, tepinenler olmadı mı?

Olur tabi, sendelersen bir tekme de onlar vurur.

Ama kimse bu yozlaşmayı gizemli senaryolarla masumlaştırmaya kalkışmasın.

Fon soruşturmasında Kaya çiftinin 163 milyon liralık yatırımının 2,17 milyar liraya çıktığı iddia ediliyor

Fon soruşturmasında Kaya çiftinin 163 milyon liralık yatırımının 2,17 milyar liraya çıktığı iddia ediliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'daki bazı hisselerde görülen olağandışı fiyat hareketleri ve fonlar üzerinden yapıldığı öne sürülen işlemler nedeniyle soruşturma yürütüyor. Soruşturma kapsamında fon şirketlerinin yöneticileri gözaltına alındı, bir kısmı tutuklandı. Tayyar da önceki bir paylaşımında yaklaşık 500 bin mağdurdan ve 830 milyar liralık değerin buharlaştığından söz etmişti.

Kaya'nın adı, YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin Özata Denizcilik hisseleriyle ilgili iddialarıyla gündeme geldi. İddiaya göre Kaya yaklaşık 63 milyon lira yatırıp 1,34 milyar lira çekti, eşi İlyas Kaya ise yaklaşık 100 milyon lira yatırıp 826 milyon lira çıkardı. Çiftin yaklaşık 163 milyon lirası birkaç ay içinde 2,17 milyar liraya ulaştı.

Kaya, 26 Eylül akşamı Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti, istifası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Savcılık ise çiftin mal varlığının dondurulmasını talep etti. Soruşturma sürüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın