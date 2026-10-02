Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya ve Fon Sitemi: "Bizim Çocuklardı"
AK Parti'li isim Şamil Tayyar, fon soruşturmasının ardından sosyal medyada dolaşan 'Seçim operasyonu muydu, plan erken mi bozuldu?' yorumlarına X hesabından uzun bir yanıt verdi. Tayyar, yaşananları komplo teorileriyle açıklamaya çalışanlara karşı çıkarak 'Vurgun mahallindekiler bizim çocuklardı' dedi. Kimsenin adını anmasa da paylaşım, fon iddiaları üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı'ndan istifa eden eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı akıllara getirdi. Tayyar daha önce de Kaya hakkındaki iddia doğruysa hemen istifa etmesi gerektiğini söylemişti. Bu kez oyunu bozanın Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu yazan Tayyar, Mehmet Şimşek ile Akın Gürlek'in de sahaya indiğini belirtti.
Şamil Tayyar'ın paylaşımı: "Vurgun mahallindekiler bizim çocuklardı"
Fon soruşturmasında Kaya çiftinin 163 milyon liralık yatırımının 2,17 milyar liraya çıktığı iddia ediliyor
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