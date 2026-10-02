Trump'ın Gizli Görüşmesi Sızdı: Maduro Operasyonundan Önce Grok'a Danışmış
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Elon Musk'la Beyaz Saray'da yaptığı gizli görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı. TIME dergisinin haberine göre Trump, Aralık 2025'teki buluşma boyunca Musk'ın yapay zekası Grok'la saatlerce sohbet etti. Sorduğu sorulardan biri ise birkaç hafta sonra dünya gündemine oturacak bir operasyonla ilgiliydi.
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Trump önce kendi mirasını sordu.
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Grok'un cevabı Trump'ı etkiledi.
Görüşme gerilimin zirvesinde yapıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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