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Trump'ın Gizli Görüşmesi Sızdı: Maduro Operasyonundan Önce Grok'a Danışmış

Trump'ın Gizli Görüşmesi Sızdı: Maduro Operasyonundan Önce Grok'a Danışmış

Donald Trump
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.10.2026 - 17:18
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Elon Musk'la Beyaz Saray'da yaptığı gizli görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı. TIME dergisinin haberine göre Trump, Aralık 2025'teki buluşma boyunca Musk'ın yapay zekası Grok'la saatlerce sohbet etti. Sorduğu sorulardan biri ise birkaç hafta sonra dünya gündemine oturacak bir operasyonla ilgiliydi.

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Trump önce kendi mirasını sordu.

Trump önce kendi mirasını sordu.

Görüşmede bulunan bir yetkilinin TIME'a anlattığına göre Trump, Grok'a başkanlık döneminin tarihe nasıl geçeceğini ve tarihçilerin kendisini nasıl anacağını sordu. Liderliğinin arkasında nasıl bir iz bırakacağını da merak eden Trump, ardından sohbeti Venezuela'ya getirdi ve ABD'nin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yakalaması ya da devirmesi halinde Venezuela halkının nasıl bir tepki vereceğini yapay zekaya danıştı.

Grok'un cevabı Trump'ı etkiledi.

Grok'un cevabı Trump'ı etkiledi.

Aynı yetkiliye göre Grok, Maduro'yu baskıcı ve toplumun büyük kesimi tarafından sevilmeyen bir diktatör olarak tanımladı, çok sayıda Venezuelalının onun devrilmesini kutlayacağını söyledi. Bu cevabın Trump'ı etkilediği öne sürüldü. ABD'nin Maduro'yu bu yılın ocak ayında ele geçirmesinin ardından Venezuela genelinde çok sayıda kişinin gerçekten de sokaklarda kutlama yaptığı görüldü. TIME'ın aktardığına göre Trump, bu deneyimin ardından 'Grok'un dahiyane olduğunu düşünmeye' başladı.

Görüşme gerilimin zirvesinde yapıldı.

Görüşme gerilimin zirvesinde yapıldı.

Beyaz Saray'daki buluşma, Musk'ın tartışmalı Hükümet Verimliliği Departmanı'ndaki (DOGE) görevinden ayrılmasından yedi ay sonra gerçekleşti. Görüşmenin aralık ayındaki tırmanış sürecinde tam olarak nereye oturduğu netleşmese de ABD ile Venezuela arasındaki diplomatik ve askeri gerilim o günlerde en üst seviyedeydi. Trump yönetimi uyuşturucu kartellerine karşı 'Operation Southern Spear' adlı askeri operasyonu yürütüp deniz ablukası uygularken Maduro hükümetini resmi olarak 'Yabancı Terör Örgütü' ilan etmişti. Beyaz Saray ise perde arkasında Maduro'yu devirme ve Venezuela'nın zengin petrol ile maden kaynaklarını kontrol altına alma ihtimaline karşı geçiş senaryoları üzerinde çalışıyordu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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