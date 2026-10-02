Trump'ın Gizli Görüşmesi Sızdı: Maduro Operasyonundan Önce Grok'a Danışmış

Görüşmede bulunan bir yetkilinin TIME'a anlattığına göre Trump, Grok'a başkanlık döneminin tarihe nasıl geçeceğini ve tarihçilerin kendisini nasıl anacağını sordu. Liderliğinin arkasında nasıl bir iz bırakacağını da merak eden Trump, ardından sohbeti Venezuela'ya getirdi ve ABD'nin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yakalaması ya da devirmesi halinde Venezuela halkının nasıl bir tepki vereceğini yapay zekaya danıştı.