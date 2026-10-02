article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
İspanyol Taraftarlar 41 Yaşındaki Luka Modrić'i Ayakta Alkışladı

İspanyol Taraftarlar 41 Yaşındaki Luka Modrić'i Ayakta Alkışladı

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Spor Editörü
02.10.2026 - 17:37
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İspanya, Sevilla'da Hırvatistan'ı 4-1 yendi ama maçın en çok konuşulan anı skor tabelasından çıkmadı. 81. dakikada oyuna giren 41 yaşındaki Luka Modrić'i Ramón Sánchez-Pizjuán Stadı'ndaki İspanyol taraftarlar ayakta alkışladı. Hırvat yıldız bu ülkede tanıdık bir yüz: 13 sezon boyunca Real Madrid forması giydi ve İspanya'nın en büyük kulübüyle sayısız kupa kazandı. Bugün AC Milan'da top koşturan orta saha, alkışın ardından sosyal medyadan 'Çok teşekkürler İspanya' diyerek jeste karşılık verdi. Maça skorun yanı sıra bu saygı anı da damga vurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte Modrić'in oyuna girdiği an

İspanya, Yamal'ın iki golüyle Hırvatistan'ı 4-1 yenerek grubun zirvesine yerleşti

İspanya, Yamal'ın iki golüyle Hırvatistan'ı 4-1 yenerek grubun zirvesine yerleşti

Maç 29 Eylül'de Sevilla'da oynandı. İspanya daha ikinci dakikada Álex Baena'nın pasıyla Lamine Yamal'ın golüyle öne geçti. Hırvatistan 28. dakikada İvan Perişiç'in ortasında Dion Beljo'nun kafa vuruşuyla eşitliği buldu ama üç dakika sonra Marc Pubill, Yamal'ın kullandığı kornerde kafayla skoru 2-1 yaptı. Devre bu skorla kapandı.

İkinci yarıda 63. dakikada Yamal, Pedri'nin pasından zor bir açıdan ikinci golünü attı. Skor 3-1 olduğunda Hırvatistan teknik heyeti 81. dakikada Petar Sučić'in yerine Modrić'i oyuna aldı ve tribünler o anda ayağa kalktı. Nico Williams ise 89. dakikada Mikel Merino'nun asistiyle skoru 4-1'e getirdi. İspanya karşılaşma boyunca topun yüzde 64'e yakın bölümünü elinde tuttu.

Bu sonuçla İspanya iki maçta iki galibiyetle 6 puana ulaşıp grubun zirvesine yerleşti. 3 puanlı Hırvatistan üçüncü sırada kaldı. İspanya bir sonraki maçında 3 Ekim'de Çekya ile karşılaşacak.

Tribünlerin Modrić'e gösterdiği bu sıcaklık tesadüf değil. Hırvat oyuncu 2012'den 2025'e kadar 13 sezon Real Madrid'de oynadı ve ayrılırken 28 kupayla kulübün tarihinin en çok kupa kazanan futbolcusu oldu. Bu kupaların 6'sı Şampiyonlar Ligi, 4'ü La Liga, 2'si Copa del Rey. Üstüne 6 Dünya Kulüpler Kupası, 5 UEFA Süper Kupası ve 5 İspanya Süper Kupası da var. 2018'de Real Madrid forması giyerken Ballon d'Or'u kazanması da bu yılların taçlanmış hâliydi. Yani Sevilla'daki alkış, İspanya'da yıllarca izlenen bir kariyere verilmiş bir karşılık gibi duruyordu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Spor Editörü
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın