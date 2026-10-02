İspanyol Taraftarlar 41 Yaşındaki Luka Modrić'i Ayakta Alkışladı

Maç 29 Eylül'de Sevilla'da oynandı. İspanya daha ikinci dakikada Álex Baena'nın pasıyla Lamine Yamal'ın golüyle öne geçti. Hırvatistan 28. dakikada İvan Perişiç'in ortasında Dion Beljo'nun kafa vuruşuyla eşitliği buldu ama üç dakika sonra Marc Pubill, Yamal'ın kullandığı kornerde kafayla skoru 2-1 yaptı. Devre bu skorla kapandı.

İkinci yarıda 63. dakikada Yamal, Pedri'nin pasından zor bir açıdan ikinci golünü attı. Skor 3-1 olduğunda Hırvatistan teknik heyeti 81. dakikada Petar Sučić'in yerine Modrić'i oyuna aldı ve tribünler o anda ayağa kalktı. Nico Williams ise 89. dakikada Mikel Merino'nun asistiyle skoru 4-1'e getirdi. İspanya karşılaşma boyunca topun yüzde 64'e yakın bölümünü elinde tuttu.

Bu sonuçla İspanya iki maçta iki galibiyetle 6 puana ulaşıp grubun zirvesine yerleşti. 3 puanlı Hırvatistan üçüncü sırada kaldı. İspanya bir sonraki maçında 3 Ekim'de Çekya ile karşılaşacak.

Tribünlerin Modrić'e gösterdiği bu sıcaklık tesadüf değil. Hırvat oyuncu 2012'den 2025'e kadar 13 sezon Real Madrid'de oynadı ve ayrılırken 28 kupayla kulübün tarihinin en çok kupa kazanan futbolcusu oldu. Bu kupaların 6'sı Şampiyonlar Ligi, 4'ü La Liga, 2'si Copa del Rey. Üstüne 6 Dünya Kulüpler Kupası, 5 UEFA Süper Kupası ve 5 İspanya Süper Kupası da var. 2018'de Real Madrid forması giyerken Ballon d'Or'u kazanması da bu yılların taçlanmış hâliydi. Yani Sevilla'daki alkış, İspanya'da yıllarca izlenen bir kariyere verilmiş bir karşılık gibi duruyordu.