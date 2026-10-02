İspanyol Taraftarlar 41 Yaşındaki Luka Modrić'i Ayakta Alkışladı
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İspanya, Sevilla'da Hırvatistan'ı 4-1 yendi ama maçın en çok konuşulan anı skor tabelasından çıkmadı. 81. dakikada oyuna giren 41 yaşındaki Luka Modrić'i Ramón Sánchez-Pizjuán Stadı'ndaki İspanyol taraftarlar ayakta alkışladı. Hırvat yıldız bu ülkede tanıdık bir yüz: 13 sezon boyunca Real Madrid forması giydi ve İspanya'nın en büyük kulübüyle sayısız kupa kazandı. Bugün AC Milan'da top koşturan orta saha, alkışın ardından sosyal medyadan 'Çok teşekkürler İspanya' diyerek jeste karşılık verdi. Maça skorun yanı sıra bu saygı anı da damga vurdu.
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İşte Modrić'in oyuna girdiği an
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İspanya, Yamal'ın iki golüyle Hırvatistan'ı 4-1 yenerek grubun zirvesine yerleşti
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