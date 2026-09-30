Trump'ın Teknoloji Devleriyle İmzaladığı Yapay Zeka Belgesinde ABD'nin Adı Yanlış Yazıldı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da teknoloji devlerinin patronlarıyla imzaladığı yapay zeka mutabakatı, içeriğinden çok tek harflik bir yazım hatasıyla konuşuluyor. 29 Eylül Salı günü verilen öğle yemeğinin ardından Google, Anthropic, Meta, OpenAI, xAI ve Nvidia'nın üst düzey isimleri, şirketlerin yapay zeka güvenliğini büyük ölçüde kendi kendine denetlemesini öngören belgeye imza attı. Ancak Beyaz Saray'ın kamuoyuyla paylaştığı nüshada, Trump'ın imzasının hemen altındaki unvan satırında ülkenin adı yanlış yazılmıştı. Hata kısa sürede sosyal medyada yayıldı; belgenin bu hâli Trump'ın Truth Social hesabında da ertesi sabaha kadar düzeltilmeden kaldı.
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Trump'ın imzasının altında "President of the Unites States" yazıyordu
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Altı şirket yapay zeka güvenliğini kendi denetleyecek, Trump belgeye "ahlaki olarak bağlayıcı" diyor
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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