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Trump'ın Teknoloji Devleriyle İmzaladığı Yapay Zeka Belgesinde ABD'nin Adı Yanlış Yazıldı

Trump'ın Teknoloji Devleriyle İmzaladığı Yapay Zeka Belgesinde ABD'nin Adı Yanlış Yazıldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.09.2026 - 12:17
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da teknoloji devlerinin patronlarıyla imzaladığı yapay zeka mutabakatı, içeriğinden çok tek harflik bir yazım hatasıyla konuşuluyor. 29 Eylül Salı günü verilen öğle yemeğinin ardından Google, Anthropic, Meta, OpenAI, xAI ve Nvidia'nın üst düzey isimleri, şirketlerin yapay zeka güvenliğini büyük ölçüde kendi kendine denetlemesini öngören belgeye imza attı. Ancak Beyaz Saray'ın kamuoyuyla paylaştığı nüshada, Trump'ın imzasının hemen altındaki unvan satırında ülkenin adı yanlış yazılmıştı. Hata kısa sürede sosyal medyada yayıldı; belgenin bu hâli Trump'ın Truth Social hesabında da ertesi sabaha kadar düzeltilmeden kaldı.

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Trump'ın imzasının altında "President of the Unites States" yazıyordu

Trump'ın imzasının altında "President of the Unites States" yazıyordu

Belgenin adı 'White House Accord on Super Intelligence', yani Beyaz Saray Süper Zeka Mutabakatı. Trump son dönemde 'yapay zeka' yerine 'süper zeka' ifadesini kullanmayı tercih ediyor, belgenin başlığı da bu tercihi yansıtıyor.

Göze batan detay ise en altta. Trump'ın kendine has, dik çizgili imzasının altında 'Donald J. Trump' ve onun da altında 'President of the Unites States' yazıyor. 'United' kelimesindeki 'd' harfinin yerini 's' alınca ortaya 'Birleşik Devletler' yerine anlamı olmayan bir ifade çıkıyor. ABD basını da olayı Trump'ın kendi ülkesinin adını yanlış yazdığı bir belge olarak duyurdu.

Hatalı görsel Çarşamba sabahı itibarıyla Trump'ın Truth Social hesabında hâlâ yayındaydı. Beyaz Saray'dan hataya dair bir açıklama da şimdilik yansımadı.

Altı şirket yapay zeka güvenliğini kendi denetleyecek, Trump belgeye "ahlaki olarak bağlayıcı" diyor

Altı şirket yapay zeka güvenliğini kendi denetleyecek, Trump belgeye "ahlaki olarak bağlayıcı" diyor

Yazım hatası gölgesinde kalan mutabakatın alt başlığı 'Joint Commitment on Frontier Responsibilities'. Belgeyi Trump'la birlikte Google CEO'su Sundar Pichai, Anthropic CEO'su Dario Amodei, Meta CEO'su Mark Zuckerberg, OpenAI Başkanı Greg Brockman, xAI'ın kurucusu Elon Musk ve Nvidia CEO'su Jensen Huang imzaladı. Etkinliğe Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da ev sahipliği yaptı.

Şirketler dört katmanlı bir güvenlik planı üzerinde uzlaştı: modellerin siber güvenlik ve biyogüvenlik gibi alanlardaki yeteneklerini izleyen iç kontroller, bu kontrollerin işleyip işlemediğini denetleyen şirket içi ekipler, bağımsız dış denetimler ve bağımsız bir yönetim kurulu komitesinin gözetimi. Firmalar ayrıca güvenlik standartlarını belirlemek için düzenli olarak bir araya gelme sözü verdi.

Belgenin bağlayıcı olup olmadığı sorulduğunda Trump 'Bence ahlaki olarak bağlayıcı' yanıtını verdi ve sektörün kendini denetlemesi gerektiğini savundu. Mike Johnson da mutabakatın gönüllülük esasına dayandığını açıkça söyledi. Uzmanlar ise yaptırım gücü olmayan bir taahhüdün ne kadar etkili olacağını sorguluyor; eleştirilerin ortak noktası, şirketlerin kendi ödevlerini kendilerinin notlandırması.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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