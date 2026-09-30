Trump'ın Teknoloji Devleriyle İmzaladığı Yapay Zeka Belgesinde ABD'nin Adı Yanlış Yazıldı

Belgenin adı 'White House Accord on Super Intelligence', yani Beyaz Saray Süper Zeka Mutabakatı. Trump son dönemde 'yapay zeka' yerine 'süper zeka' ifadesini kullanmayı tercih ediyor, belgenin başlığı da bu tercihi yansıtıyor.

Göze batan detay ise en altta. Trump'ın kendine has, dik çizgili imzasının altında 'Donald J. Trump' ve onun da altında 'President of the Unites States' yazıyor. 'United' kelimesindeki 'd' harfinin yerini 's' alınca ortaya 'Birleşik Devletler' yerine anlamı olmayan bir ifade çıkıyor. ABD basını da olayı Trump'ın kendi ülkesinin adını yanlış yazdığı bir belge olarak duyurdu.

Hatalı görsel Çarşamba sabahı itibarıyla Trump'ın Truth Social hesabında hâlâ yayındaydı. Beyaz Saray'dan hataya dair bir açıklama da şimdilik yansımadı.