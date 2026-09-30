AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci Açıkladı: “Fon Olayında Devletin İhmali Var, Ben de Mağdurum”
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İstanbul merkezli yürütülen dev fon soruşturmasında adı geçen mağdurlar arasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci de katıldı. Sözcü'den İsmail Saymaz'a açıklamalar yapan Zeybekci, ortağı olduğu dört şirketin yatırımlarının tasfiye edilen fona takıldığını belirterek zararın faturasını Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) kesti ve 'Devletin ihmali var' dedi. Aynı zamanda Ekonomi İşleri Başkanı da olan Nihat Zeybekci ortağı olduğu dört şirketin Tera’nın TP2 fonuna yatırım yaptığını ve paralarının fonda kaldığını açıkladı.
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İstanbul'da yargının mercek altına aldığı geniş çaplı fon ve borsa soruşturmasında sular durulmuyor. Milyonlarca liranın buharlaştığı krizde, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci'nin de mağdurlar kervanına katıldığı ortaya çıktı.
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Nihat Zeybekçi: “Maalesef Devletin İhmali Var”
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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