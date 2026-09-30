AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci Açıkladı: “Fon Olayında Devletin İhmali Var, Ben de Mağdurum”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması sürerken, AKP'li Fatma Betül Sayan'ın yanı sıra yine AKP'li olan Nihat Zeybekci'nin ortağı olduğu 4 şirketin Tera’nın TP2 fonuna para yatırdığı, mağdur olduğu öğrenildi.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, fon soruşturmasına ilişkin yazısında AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını aktardı. Zeybekci, ortağı olduğu dört şirketin Tera’nın tasfiye kararı verilen TP2 fonuna yatırım yaptığını ve paralarının fonda kaldığını söyledi.

Zeybekci konuyu Erdoğan'a iletmediğini söyledi. Zeybekci, yaşananlardan düzenleyici kurumları da sorumlu tutarak “Maalesef devletin ihmali var” dedi.

İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan Nihat Zeybekci, fon krizinde 455 bin 758 mağdurdan biri olduğunu söyledi. Zeybekci, kendisinin ve şirketlerinin borsada hisse alım satımı yapmadığını belirterek, “Benim ve şirketlerimin borsada zerre miktarda işlemimiz yoktur. Hisse alım satımında asla bulunmadım” dedi. Bununla birlikte ortağı olduğu dört şirketin Tera’nın TP2 fonuna para yatırdığını kabul etti. TP2, 17 Eylül’de tasfiye kararı alınan 131 fon arasında yer almıştı. Zeybekci, TP2 için “Bu fonun manipülatif işlemlerde adı geçenlerle alakası yok. En güvenli fon ve aylık kazancı yüzde 3,5 ile 4,5 arasında” ifadelerini kullandı. Ancak şirketlerinin parasının fonda kaldığını söyledi.

İsmail Saymaz’ın, şirketlerin neden fona para yatırdığını sorması üzerine Zeybekci, şirketlerin kısa süre sonra yapacağı ödemelere kadar ellerindeki nakdi fonda tuttuğunu anlattı. Otomotiv şirketini örnek gösteren Zeybekci, şirketin elindeki nakdin 3, 5 veya 15 gün sonra yapılacak ödemeye kadar fonda değerlendirildiğini söyledi. Faiz, gecelik faiz ve repo gibi araçlardan özellikle kaçındıklarını belirten Zeybekci, kamuoyunda “Zeybekci’nin faizde parası var” denilmesini istemedikleri için bu tür fonların tercih edildiğini söyledi. Zeybekci, son iki aydaki yatırımlardan haberi olmadığını ifade ederek, “Bu mazeret değil tabii, bilgim olması gerekiyordu ama olmadı. Arkadaşlar buraya koymuşlar” dedi. Saymaz’ın “Bilginiz dışında mı?” sorusuna ise Zeybekci, “Bilgim olması gerekiyordu. Haberim olsa müsaade etmezdim” yanıtını verdi.