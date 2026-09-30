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Netflix'te Dünya Zirvesine Oturdu: Seni Tanıyorum Ekibinin Haberi Aldığı Andaki Sevinci Olay Oldu!

Netflix'te Dünya Zirvesine Oturdu: Seni Tanıyorum Ekibinin Haberi Aldığı Andaki Sevinci Olay Oldu!

Netflix
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
30.09.2026 - 09:28
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Netflix'in psikolojik gerilimi Seni Tanıyorum, ekran başına kilitlenen izleyicilerle ikinci haftasında da hız kesmedi. Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ı buluşturan dizi bu kez çıtayı çok daha yukarı taşıdı. Asıl bomba ise haberi alan ekibin o anları kaydettiği video oldu.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Seni Tanıyorum, bebeğine bakıcı tutan Funda'nın hayatını altüst eden gizemli Nazlı'yı anlatıyor.

Seni Tanıyorum, bebeğine bakıcı tutan Funda'nın hayatını altüst eden gizemli Nazlı'yı anlatıyor.

17 Eylül'de Netflix'e gelen Seni Tanıyorum, doğumun ardından yeniden resim yapmak isteyen Funda'nın evine aldığı bakıcıyla başlıyor. Kağıt üstünde kusursuz görünen Nazlı, kısa sürede hem Funda'nın hem de eşi İlker'in hayatına sızıyor.

Funda'ya Elçin Sangu, Nazlı'ya Melis Sezen, İlker'e ise Ozan Dolunay hayat veriyor. Merak edenler için not düşelim: 8 bölümlük dizi bir uyarlama değil, senaryosu Tuğba Doğan'a ait özgün bir hikaye. Bombon Studios imzalı yapımın yönetmen koltuğunda Mert Baykal oturuyor; kadroda Cemal Hünal, Efe Taşdelen ve Mine Teber gibi isimler de var. Netflix, diziyi 18 yaş üstü izleyiciler için sınıflandırdı.

Seni Tanıyorum ikinci haftasında 9,7 milyon izlenmeyle Netflix'in İngilizce olmayan dizi listesinde zirveye çıktı.

Seni Tanıyorum ikinci haftasında 9,7 milyon izlenmeyle Netflix'in İngilizce olmayan dizi listesinde zirveye çıktı.

Dizi ilk haftasını 4,6 milyon izlenme ve 31,1 milyon saatle kapatmış, Netflix'teki Türk yapımları arasında en güçlü açılışı yapmıştı. O hafta İngilizce olmayan diziler listesinde ilk üçe girmişti. İkinci haftada ise tam anlamıyla patladı.

Netflix'in 21-27 Eylül haftasına ait verilerine göre Seni Tanıyorum 9,7 milyon izlenmeye ve 65,7 milyon saate ulaştı. Yani izlenme süresi bir haftada iki katını aştı. Bu rakamlarla dizi, haftanın dünyada en çok izlenen İngilizce olmayan dizisi oldu; iki haftalık toplamı ise 14,3 milyon izlenmeyi buldu. Pop Fest'in paylaşımına göre dizi bu hafta 80 ülkede Top 10'a da girdi.

Netflix'te dünya birincisi olduklarını öğrenen Seni Tanıyorum ekibi sevinçten çığlık çığlığa kaldı.

Peki haberi aldıkları an ne oldu? Sosyal medyaya düşen hikaye videosunda ekip, bir evde toplanmış halde gözünü telefona dikiyor. Ekrana bakanlar önce ellerini yüzlerine kapatıyor, ardından alkışlar ve çığlıklar peş peşe geliyor.

Kimi kollarını havaya kaldırıp dans ediyor, kimi o anı telefonuyla kaydetmeye koyuluyor. Videonun üzerine 'Veeeee #SeniTanıyorum globalde şuan 1.' notu düşülürken Melis Sezen, Elçin Sangu ve Ozan Dolunay da etiketlendi. Bu coşku boşuna değil: ilk haftasında listenin ilk üçünde yer alan dizi, bu kez en tepeye yerleşti.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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