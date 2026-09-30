Netflix'te Dünya Zirvesine Oturdu: Seni Tanıyorum Ekibinin Haberi Aldığı Andaki Sevinci Olay Oldu!
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Seni Tanıyorum, bebeğine bakıcı tutan Funda'nın hayatını altüst eden gizemli Nazlı'yı anlatıyor.
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Seni Tanıyorum ikinci haftasında 9,7 milyon izlenmeyle Netflix'in İngilizce olmayan dizi listesinde zirveye çıktı.
Netflix'te dünya birincisi olduklarını öğrenen Seni Tanıyorum ekibi sevinçten çığlık çığlığa kaldı.
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