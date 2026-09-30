Netflix'te Dünya Zirvesine Oturdu: Seni Tanıyorum Ekibinin Haberi Aldığı Andaki Sevinci Olay Oldu!

Dizi ilk haftasını 4,6 milyon izlenme ve 31,1 milyon saatle kapatmış, Netflix'teki Türk yapımları arasında en güçlü açılışı yapmıştı. O hafta İngilizce olmayan diziler listesinde ilk üçe girmişti. İkinci haftada ise tam anlamıyla patladı.

Netflix'in 21-27 Eylül haftasına ait verilerine göre Seni Tanıyorum 9,7 milyon izlenmeye ve 65,7 milyon saate ulaştı. Yani izlenme süresi bir haftada iki katını aştı. Bu rakamlarla dizi, haftanın dünyada en çok izlenen İngilizce olmayan dizisi oldu; iki haftalık toplamı ise 14,3 milyon izlenmeyi buldu. Pop Fest'in paylaşımına göre dizi bu hafta 80 ülkede Top 10'a da girdi.