National Geographic 2026'nın En İyi Rotaları Arasına Aldı: 2 Bin 500 Yıldır Kesintisiz Yaşanan Masalsı Şehir
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
National Geographic, 2026'da mutlaka görülmesi gereken yerler listesine İpek Yolu'nun en masalsı şehirlerinden birini ekledi.
Özbekistan'ın batısındaki Hive, 2 bin 500 yılı aşkın süredir kesintisiz yaşanan tarihi dokusuyla öne çıkıyor. Yıllarca ulaşılması zor bir köşede kalan şehir, yeni hızlı tren hattı ve genişleyen havalimanıyla artık çok daha kolay erişilebilir hale geliyor. Üstelik Türkiye'den de uçuşlar var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Surların Ardında Bir Açık Hava Müzesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tren Yolculuğu Yarı Yarıya Kısaldı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın