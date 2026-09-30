National Geographic 2026'nın En İyi Rotaları Arasına Aldı: 2 Bin 500 Yıldır Kesintisiz Yaşanan Masalsı Şehir

Hive'yi listeye taşıyan asıl gelişme ulaşım. Yeni hızlı tren hattı şehri Buhara ve Semerkant'a bağlıyor; başkent Taşkent'ten yolculuk süresi 15 saatten 7 saat 40 dakikaya indi. Şehre yaklaşık 37 kilometre uzaklıktaki Ürgenç Havalimanı da yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak şekilde genişletiliyor.

Ürgenç'e Türk Hava Yolları'nın da uçması, Türkiye'den gitmek isteyenlerin işini kolaylaştırıyor. Şehirde su parkı, 2 kilometrelik gondol kanalı ve 3 bin kişilik amfitiyatro barındıran Arda Khiva kompleksiyle yeni beş yıldızlı oteller de açılıyor.

Ziyaret için en uygun dönem, havanın serin ve açık olduğu mart ve kasım ayları. 20-21 Mart'ta kutlanan Nevruz, şehri bayram havasına sokuyor.

Hive'ye yolu düşenlere, dereotuyla yeşile boyanan yerel erişte yemeği şivit aşını tatmaları öneriliyor. Özbekistan mutfağı henüz dünyayı fethetmemiş olsa da, ulusal yemeği olan Özbekistan pilavı UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras statüsünü kazandı ve uluslararası bir hayran kitlesi edindi.