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National Geographic 2026'nın En İyi Rotaları Arasına Aldı: 2 Bin 500 Yıldır Kesintisiz Yaşanan Masalsı Şehir

National Geographic 2026'nın En İyi Rotaları Arasına Aldı: 2 Bin 500 Yıldır Kesintisiz Yaşanan Masalsı Şehir

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 10:18
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National Geographic, 2026'da mutlaka görülmesi gereken yerler listesine İpek Yolu'nun en masalsı şehirlerinden birini ekledi.

Özbekistan'ın batısındaki Hive, 2 bin 500 yılı aşkın süredir kesintisiz yaşanan tarihi dokusuyla öne çıkıyor. Yıllarca ulaşılması zor bir köşede kalan şehir, yeni hızlı tren hattı ve genişleyen havalimanıyla artık çok daha kolay erişilebilir hale geliyor. Üstelik Türkiye'den de uçuşlar var.

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Surların Ardında Bir Açık Hava Müzesi

Surların Ardında Bir Açık Hava Müzesi

Hive'nin kalbi, 26 hektarlık surlarla çevrili iç kale İçan Kale. Burası, Orta Asya'dan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren ilk alan oldu. Efsaneye göre şehrin temelleri Hz. Nuh'un oğlu Sam tarafından atıldı.

Dar sokaklarda yürürken minareler, medreseler ve türbeler birbirini takip ediyor. 1910'da inşa edilen yaklaşık 57 metrelik İslam Hoca Minaresi, Orta Asya'nın en yüksek ikinci minaresi. 13. yüzyılda yaşamış güreşçi Pehlivan Mahmud'un türbesi ise mavi ve turkuaz çinileriyle göz kamaştırıyor.

Şehrin en etkileyici yapılarından biri Cuma Camii. Caminin içinde 213 oyma ahşap sütun bulunuyor ve bunların bir kısmı 10. yüzyıldan kalma. Çar II. Nikolay'ın hediyeleriyle süslenen Nurullabay Sarayı ise Harezm ve Rus İmparatorluk üsluplarını bir araya getiriyor.

Tren Yolculuğu Yarı Yarıya Kısaldı

Tren Yolculuğu Yarı Yarıya Kısaldı

Hive'yi listeye taşıyan asıl gelişme ulaşım. Yeni hızlı tren hattı şehri Buhara ve Semerkant'a bağlıyor; başkent Taşkent'ten yolculuk süresi 15 saatten 7 saat 40 dakikaya indi. Şehre yaklaşık 37 kilometre uzaklıktaki Ürgenç Havalimanı da yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak şekilde genişletiliyor.

Ürgenç'e Türk Hava Yolları'nın da uçması, Türkiye'den gitmek isteyenlerin işini kolaylaştırıyor. Şehirde su parkı, 2 kilometrelik gondol kanalı ve 3 bin kişilik amfitiyatro barındıran Arda Khiva kompleksiyle yeni beş yıldızlı oteller de açılıyor.

Ziyaret için en uygun dönem, havanın serin ve açık olduğu mart ve kasım ayları. 20-21 Mart'ta kutlanan Nevruz, şehri bayram havasına sokuyor. 

Hive'ye yolu düşenlere, dereotuyla yeşile boyanan yerel erişte yemeği şivit aşını tatmaları öneriliyor. Özbekistan mutfağı henüz dünyayı fethetmemiş olsa da, ulusal yemeği olan Özbekistan pilavı UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras statüsünü kazandı ve uluslararası bir hayran kitlesi edindi.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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