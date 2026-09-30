Paris’te Podyumu Sallayan Serenay Sarıkaya Kendisine Yapılan Yapay Zeka Editine Cevap Verdi!

Güzelliği, oyunculuğu ve kendine has tarzıyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, yıllardır popülerliğini koruyan isimlerden. Medcezir’in Mira’sıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan, Fi’de Duru’yu, Aile’de ise Devin’i canlandıran oyuncu, farklı karakterlerle ekran yolculuğunu sürdürdü. Kimler Geldi Kimler Geçti’de hayat verdiği Leyla da bu yolculuğun çok konuşulan rollerinden biri oldu.

Sarıkaya’nın gördüğü ilgi elbette dizileriyle sınırlı değil. Kırmızı halı görünümleri, davet kombinleri ve sosyal medya paylaşımları da magazinin yakın takibinde. Bazen yeni bir saç modeli, bazen tercih ettiği bir elbise, bazen de birkaç saniyelik bir videosu konuşulmasına yetiyor. Kendi tarzını cesur seçimlerle ortaya koyması da onu moda dünyasında öne çıkaran özelliklerinden.

Kısacası Serenay’ın olduğu yerde gözler kolay kolay başka tarafa dönmüyor! Oyuncu bu kez de Paris Moda Haftası kapsamında çıktığı podyumla dikkatleri üzerine çekti.