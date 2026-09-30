Paris’te Podyumu Sallayan Serenay Sarıkaya Kendisine Yapılan Yapay Zeka Editine Cevap Verdi!
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Serenay Sarıkaya’nın Paris enerjisi sosyal medyaya da taşındı! Altın rengi elbisesiyle podyuma çıkan oyuncunun neşeli tavırları epey konuşuldu. Ardından yürüyüşüne bir de yapay zeka dokunuşu geldi. Kendisine yapılan editi gören Sarıkaya’nın cevabı ise gecikmedi!
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Serenay Sarıkaya, ekranın da moda dünyasının da en dikkat çeken isimlerinden biri.
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Altın rengi elbisesini giyen Serenay Sarıkaya, Paris’te podyumu salladı!
Podyumdaki neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Serenay Sarıkaya, kendisine yapılan yapay zeka editine kayıtsız kalamadı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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