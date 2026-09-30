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Paris’te Podyumu Sallayan Serenay Sarıkaya Kendisine Yapılan Yapay Zeka Editine Cevap Verdi!

Paris’te Podyumu Sallayan Serenay Sarıkaya Kendisine Yapılan Yapay Zeka Editine Cevap Verdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.09.2026 - 10:38
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Serenay Sarıkaya’nın Paris enerjisi sosyal medyaya da taşındı! Altın rengi elbisesiyle podyuma çıkan oyuncunun neşeli tavırları epey konuşuldu. Ardından yürüyüşüne bir de yapay zeka dokunuşu geldi. Kendisine yapılan editi gören Sarıkaya’nın cevabı ise gecikmedi!

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Serenay Sarıkaya, ekranın da moda dünyasının da en dikkat çeken isimlerinden biri.

Serenay Sarıkaya, ekranın da moda dünyasının da en dikkat çeken isimlerinden biri.

Güzelliği, oyunculuğu ve kendine has tarzıyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, yıllardır popülerliğini koruyan isimlerden. Medcezir’in Mira’sıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan, Fi’de Duru’yu, Aile’de ise Devin’i canlandıran oyuncu, farklı karakterlerle ekran yolculuğunu sürdürdü. Kimler Geldi Kimler Geçti’de hayat verdiği Leyla da bu yolculuğun çok konuşulan rollerinden biri oldu.

Sarıkaya’nın gördüğü ilgi elbette dizileriyle sınırlı değil. Kırmızı halı görünümleri, davet kombinleri ve sosyal medya paylaşımları da magazinin yakın takibinde. Bazen yeni bir saç modeli, bazen tercih ettiği bir elbise, bazen de birkaç saniyelik bir videosu konuşulmasına yetiyor. Kendi tarzını cesur seçimlerle ortaya koyması da onu moda dünyasında öne çıkaran özelliklerinden.

Kısacası Serenay’ın olduğu yerde gözler kolay kolay başka tarafa dönmüyor! Oyuncu bu kez de Paris Moda Haftası kapsamında çıktığı podyumla dikkatleri üzerine çekti.

Altın rengi elbisesini giyen Serenay Sarıkaya, Paris’te podyumu salladı!

Altın rengi elbisesini giyen Serenay Sarıkaya, Paris’te podyumu salladı!

L’Oréal Paris’in güzellik elçisi olarak defilede yer alan Serenay Sarıkaya, dünyaca ünlü isimlerle aynı podyuma çıktı. Eyfel Kulesi manzarası eşliğinde gerçekleşen organizasyonda oyuncunun tercihi, altın tonlarında, ışıltılı ve püskül detaylı bir elbise oldu. Her adımında hareketlenen elbisesiyle gecenin dikkat çeken görünümlerinden birine imza attı.

Ancak Serenay’ı konuşturan yalnızca kıyafeti değildi. Podyuma taşıdığı yüksek enerji, gülümsemesi ve neşeli hareketleri de yürüyüşünün önüne geçti. Kendinden emin tavırlarıyla ilerleyen oyuncu, defilenin eğlenceli atmosferine ayak uydurdu.

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca yorumlar da peş peşe geldi. Serenay’ın enerjisini ve özgüvenini beğenenler de vardı, hareketlerini fazla bulanlar da. Oyuncunun podyum performansı farklı yorumlar alsa da Paris görüntüleri kısa sürede magazinin konuşulan konularından biri haline geldi.

Derken bu neşeli yürüyüş, sosyal medyada hazırlanan bir yapay zeka editine de konu oldu!

Podyumdaki neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Serenay Sarıkaya, kendisine yapılan yapay zeka editine kayıtsız kalamadı.

Podyumdaki neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Serenay Sarıkaya, kendisine yapılan yapay zeka editine kayıtsız kalamadı.

Oyuncunun defile görüntülerinden yola çıkılarak hazırlanan editte, podyum yürüyüşüne akrobatik bir dokunuş eklendi. Paylaşılan karede Sarıkaya, altın rengi elbisesiyle ellerinin üzerinde duruyormuş gibi gösterildi. Gerçek defile görüntülerinin yapay zekayla değiştirilmesiyle ortaya çıkan bu sahne, oyuncunun yüksek enerjisini esprili bir şekilde bambaşka bir noktaya taşıdı.

Edit, Serenay’ın da karşısına çıktı. Oyuncu, kendi görüntüsünün bu halini görünce paylaşımın altına yorum bıraktı:

“İnanılmaz hiç aklıma gelmedi bunları yapmak 🤞🏻😁🌹”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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