Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Oğlu Fiko Kocaman Oldu: Babasıyla Son Karesi İç Isıttı!

İkisi de televizyon ekranlarının yakından tanınan oyuncuları olunca Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın birlikteliği kısa sürede magazin gündemine yerleşmişti. 2022'de başlayan ilişkilerini zaman zaman birlikte verdikleri pozlarla gördük. Daha sonra çift, evlilik kararıyla sevenlerini sevindirdi.

Deniz ve Yıldırım, 17 Eylül 2024'te Roma'da sade bir törenle nikah masasına oturdu. Kalabalık bir düğün yerine daha sakin bir nikah tercih etmeleri ve Roma'dan gelen kareler o dönem epey konuşulmuştu. Evliliklerinin ardından bu kez ailelerine katılacak yeni üyeyle ilgili haber geldi: Çift bebek bekliyordu.

Onların hikayesinde en tatlı sayfa ise oğulları Fikret Hakan'ın gelişiyle açıldı. İlk kez anne baba olan çiftin oğluna taktığı Fiko lakabı da kısa sürede hepimizin diline yerleşti.

Fiko'nun gelişiyle iki kişilik aile üç kişi oldu.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, oğulları Fikret Hakan'ı Nisan 2025'te kucaklarına aldı. İlk günlerinden bu yana zaman zaman aile fotoğraflarında gördüğümüz Fiko'nun her yeni karesinde biraz daha büyüdüğünü fark ediyoruz. Daha dün bebek haberini konuşuyormuşuz gibi geliyor ama minik Fiko artık babasıyla alışverişe çıkacak kadar büyüdü!