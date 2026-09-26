Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Oğlu Fiko Kocaman Oldu: Babasıyla Son Karesi İç Isıttı!
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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın oğlu Fikret Hakan’ı ilk gördüğümüz gün daha dün gibi, ama Fiko artık kocaman oldu! Baba oğulun markette çekilen yeni fotoğrafında minik Fiko, alışveriş arabasındaki hali kalpleri eritti! Çiftin Roma’da başlayan evlilik hikayesinden üç kişilik aile hayatına uzanan yolculuğuna bir bakalım; sonra da Fiko’nun ne kadar büyüdüğüne birlikte bakalım!
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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın ilişkisi, başladığı günden beri ilgiyle takip ediliyor.
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Kaan Yıldırım ile Fiko'nun son karesine bir bakın!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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