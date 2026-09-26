Burcu Özberk'ten Anne Yarısı'nın Nakışlı Altın Günü Gecesine Yorum

NOW'ın yeni sezon dizilerinden Anne Yarısı, ilk bölümüyle 22 Eylül Salı akşamı izleyiciyle buluştu. Dizinin ekrana gelmesinin ardından bir mekan, 2. bölüm için sıra dışı bir izleme gecesi planladığını duyurdu. Paylaşıma göre katılımcılar, Anne Yarısı'nın yeni bölümünü izlerken bir yandan da nakış öğrenecek. Gecenin konsepti ise altın gün olarak belirlendi.

Yani dizi, tıpkı bir komşu toplantısında olduğu gibi el işi, sohbet ve ikramlar eşliğinde izlenecek. Klasik dizi izleme etkinliklerinden ayrılan bu fikir, kısa sürede dizinin başrol oyuncusuna kadar ulaştı.