Burcu Özberk'ten Anne Yarısı'nın Nakışlı Altın Günü Gecesine Yorum
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
NOW'ın 22 Eylül'de ekrana gelen yeni dizisi Anne Yarısı için bir mekan, 2. bölüme özel bir izleme gecesi düzenleyeceğini duyurdu. Katılımcılar bölümü izlerken nakış öğrenecek, gece de altın gün konseptiyle geçecek. Paylaşımı gören dizinin Zeynep'i Burcu Özberk, etkinliği 'Uzun zamandır gördüğüm en iyi etkinlik' diye yorumladı. Üstelik ünlü oyuncu, hayranlarını kısır, börek ve kek yapıp toplanmaya çağırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Anne Yarısı'nın 2. bölümü nakış eşliğinde ve altın günü havasında izlenecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Burcu Özberk'ten izleme gecesine esprili yorum: "Uzun zamandır gördüğüm en iyi etkinlik"
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın