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Burcu Özberk'ten Anne Yarısı'nın Nakışlı Altın Günü Gecesine Yorum

Burcu Özberk'ten Anne Yarısı'nın Nakışlı Altın Günü Gecesine Yorum

yerli dizi Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.09.2026 - 13:45
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NOW'ın 22 Eylül'de ekrana gelen yeni dizisi Anne Yarısı için bir mekan, 2. bölüme özel bir izleme gecesi düzenleyeceğini duyurdu. Katılımcılar bölümü izlerken nakış öğrenecek, gece de altın gün konseptiyle geçecek. Paylaşımı gören dizinin Zeynep'i Burcu Özberk, etkinliği 'Uzun zamandır gördüğüm en iyi etkinlik' diye yorumladı. Üstelik ünlü oyuncu, hayranlarını kısır, börek ve kek yapıp toplanmaya çağırdı.

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Anne Yarısı'nın 2. bölümü nakış eşliğinde ve altın günü havasında izlenecek.

Anne Yarısı'nın 2. bölümü nakış eşliğinde ve altın günü havasında izlenecek.

NOW'ın yeni sezon dizilerinden Anne Yarısı, ilk bölümüyle 22 Eylül Salı akşamı izleyiciyle buluştu. Dizinin ekrana gelmesinin ardından bir mekan, 2. bölüm için sıra dışı bir izleme gecesi planladığını duyurdu. Paylaşıma göre katılımcılar, Anne Yarısı'nın yeni bölümünü izlerken bir yandan da nakış öğrenecek. Gecenin konsepti ise altın gün olarak belirlendi.

Yani dizi, tıpkı bir komşu toplantısında olduğu gibi el işi, sohbet ve ikramlar eşliğinde izlenecek. Klasik dizi izleme etkinliklerinden ayrılan bu fikir, kısa sürede dizinin başrol oyuncusuna kadar ulaştı.

Burcu Özberk'ten izleme gecesine esprili yorum: "Uzun zamandır gördüğüm en iyi etkinlik"

Burcu Özberk'ten izleme gecesine esprili yorum: "Uzun zamandır gördüğüm en iyi etkinlik"

Dizide küçük Ege'yi sekiz yıl boyunca büyüten Zeynep karakterine hayat veren Burcu Özberk, izleme gecesi paylaşımına sessiz kalmadı. Ünlü oyuncu, etkinlik için 'Uzun zamandır gördüğüm en iyi etkinlik' yorumunu yaptı.

Özberk bununla da yetinmedi ve dizinin yayın saatini hatırlatarak takipçilerini ekran başına çağırdı: 'Salı günü Anne Yarısı için saat 20.00'de NOW'dayız. Kısırları börekleri kekleri yapıp toplanalım.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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