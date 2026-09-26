Dizi Sayısı 4'e Çıktı: Güller ve Günahlar, Gönül Dağı ve Mercan Köşk'e Yeni Rakip Geldi

Başlangıçta çarşamba akşamı ekrana gelmesi planlanan Başkalarının Hayatı, kanalın kararıyla cumartesiye alındı. Böylece cumartesi akşamı Kanal D'de Güller ve Günahlar, ATV'de Mercan Köşk, TRT 1'de Gönül Dağı ve Star TV'de Başkalarının Hayatı olmak üzere dört dizi aynı akşam izleyici karşısına çıkacak.

Ay Yapım imzalı dizi, zengin bir hayata özenen üniversite öğrencisi Hülya'nın hırs dolu hikâyesini anlatıyor. Hülya'yı Eylül Lize Kandemir, varlıklı arkadaşı Neslihan'ı Doğa Bayram, Doktor Sarp'ı Burak Berkay Akgül, Erim'i ise Demirhan Demircioğlu canlandırıyor. Kadroda Mehmet Aslantuğ da yer alıyor.