Dizi Sayısı 4'e Çıktı: Güller ve Günahlar, Gönül Dağı ve Mercan Köşk'e Yeni Rakip Geldi
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Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı bu akşam 20.00'de ilk bölümüyle ekrana geliyor ve cumartesi akşamı yarışan dizi sayısı 4'e çıkıyor. Güller ve Günahlar, Mercan Köşk ve Gönül Dağı'nın paylaştığı akşama yeni bir rakip ekleniyor. Peki geçen cumartesi tablo nasıldı, yeni dizi gelince dengeler değişecek mi?
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Cumartesi akşamının dizi yarışına bu akşam Başkalarının Hayatı da katılıyor.
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Geçen cumartesi Güller ve Günahlar üç kategoride de zirvedeydi, özet bölümü bile Mercan Köşk'ü geride bıraktı.
Başkalarının Hayatı gelince cumartesi reytinglerinde ne değişecek?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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