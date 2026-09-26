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Dizi Sayısı 4'e Çıktı: Güller ve Günahlar, Gönül Dağı ve Mercan Köşk'e Yeni Rakip Geldi

Dizi Sayısı 4'e Çıktı: Güller ve Günahlar, Gönül Dağı ve Mercan Köşk'e Yeni Rakip Geldi

Star tv Güller ve Günahlar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.09.2026 - 13:17
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Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı bu akşam 20.00'de ilk bölümüyle ekrana geliyor ve cumartesi akşamı yarışan dizi sayısı 4'e çıkıyor. Güller ve Günahlar, Mercan Köşk ve Gönül Dağı'nın paylaştığı akşama yeni bir rakip ekleniyor. Peki geçen cumartesi tablo nasıldı, yeni dizi gelince dengeler değişecek mi?

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Cumartesi akşamının dizi yarışına bu akşam Başkalarının Hayatı da katılıyor.

Cumartesi akşamının dizi yarışına bu akşam Başkalarının Hayatı da katılıyor.

Başlangıçta çarşamba akşamı ekrana gelmesi planlanan Başkalarının Hayatı, kanalın kararıyla cumartesiye alındı. Böylece cumartesi akşamı Kanal D'de Güller ve Günahlar, ATV'de Mercan Köşk, TRT 1'de Gönül Dağı ve Star TV'de Başkalarının Hayatı olmak üzere dört dizi aynı akşam izleyici karşısına çıkacak.

Ay Yapım imzalı dizi, zengin bir hayata özenen üniversite öğrencisi Hülya'nın hırs dolu hikâyesini anlatıyor. Hülya'yı Eylül Lize Kandemir, varlıklı arkadaşı Neslihan'ı Doğa Bayram, Doktor Sarp'ı Burak Berkay Akgül, Erim'i ise Demirhan Demircioğlu canlandırıyor. Kadroda Mehmet Aslantuğ da yer alıyor.

Geçen cumartesi Güller ve Günahlar üç kategoride de zirvedeydi, özet bölümü bile Mercan Köşk'ü geride bıraktı.

Geçen cumartesi Güller ve Günahlar üç kategoride de zirvedeydi, özet bölümü bile Mercan Köşk'ü geride bıraktı.

19 Eylül akşamı Güller ve Günahlar TOTAL'de 4,63, AB'de 2,95, ABC1'de 3,82 aldı ve üç kategoride de birinci oldu. Dizinin özet bölümü bile TOTAL'de ikinci sıraya yerleşti. Kanal D dizisi, bir hafta önce yeni sezonunu açtığında TOTAL'de 3,68 almıştı.

ATV'nin yeni dizisi Mercan Köşk TOTAL'de 2,74, AB'de 2,25, ABC1'de 2,83 aldı. Dizi TOTAL ve AB'de üçüncü olurken ABC1'de ikinci sıraya yükseldi. Gönül Dağı ise TOTAL'de 2,72, AB'de 1,86, ABC1'de 2,18'de kaldı. 5 Eylül'de TOTAL'in birincisi olan TRT 1 dizisi, iki hafta içinde dördüncü sıraya geriledi.

Başkalarının Hayatı gelince cumartesi reytinglerinde ne değişecek?

Başkalarının Hayatı gelince cumartesi reytinglerinde ne değişecek?

Geçen haftaki tabloda lider belliydi, ancak arka sıralardaki yarış oldukça yakındı. Mercan Köşk ile Gönül Dağı arasında TOTAL'de yalnızca 0,02 puanlık fark vardı. Yeni dizinin gelişi, en çok bu iki yapım arasındaki sıralamayı değiştirebilir.

Star TV'nin bu sezon başlattığı komedi dizisi Tuzlu Kahve, ilk haftalarında AB ve ABC1'de 5 reyting barajını aşarak dikkat çekmişti. Kanalın yeni dizisinin benzer bir çıkışı cumartesi akşamında yakalayıp yakalayamayacağı merak ediliyor.

Peki Başkalarının Hayatı ilk bölümüyle Güller ve Günahlar'ın liderliğini sallayabilecek mi, yoksa Mercan Köşk ve Gönül Dağı'nın arasına mı yerleşecek? Cevap, ilk bölümün reyting sonuçlarıyla belli olacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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