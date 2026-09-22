Yeni Dizi Başkalarının Hayatı'nın Yayın Günü Değişti! İlk Bölümün Tarihi Belli Oldu
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Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı için yayın günü planı değişti. Başlangıçta çarşamba günü ekrana gelmesi planlanan dizinin ilk bölümü, 26 Eylül Cumartesi yayımlanacak. Eylül Lize Kandemir'in başrolünde olduğu yapım, Latin Amerika dizisi Rubí'nin Türkiye uyarlaması olarak ekrana gelecek.
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Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı'nın yayın günü değişti.
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Başkalarının Hayatı, cumartesi akşamının dizi rekabetine katılıyor!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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