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Yeni Dizi Başkalarının Hayatı'nın Yayın Günü Değişti! İlk Bölümün Tarihi Belli Oldu

Yeni Dizi Başkalarının Hayatı'nın Yayın Günü Değişti! İlk Bölümün Tarihi Belli Oldu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.09.2026 - 17:38
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Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı için yayın günü planı değişti. Başlangıçta çarşamba günü ekrana gelmesi planlanan dizinin ilk bölümü, 26 Eylül Cumartesi yayımlanacak. Eylül Lize Kandemir'in başrolünde olduğu yapım, Latin Amerika dizisi Rubí'nin Türkiye uyarlaması olarak ekrana gelecek.

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Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı'nın yayın günü değişti.

Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı'nın yayın günü değişti.

İlk olarak çarşamba akşamı izleyiciyle buluşması planlanan Başkalarının Hayatı'nın cumartesi gününe alındığı belirtildi. Dizinin ilk bölümü 26 Eylül Cumartesi ekrana gelecek. Başrolünde Eylül Lize Kandemir'in yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Burak Berkay Akgül, Mehmet Aslantuğ, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu ve Oya Akar da bulunuyor.

Latin Amerika yapımı Rubí'den uyarlanan Başkalarının Hayatı, yoksulluk içinde büyüyen ancak hayatını değiştirmek isteyen hırslı bir genç kadının hikayesini konu alıyor.

Başkalarının Hayatı, cumartesi akşamının dizi rekabetine katılıyor!

Başkalarının Hayatı, cumartesi akşamının dizi rekabetine katılıyor!

Yayın gününün cumartesiye alınmasıyla Başkalarının Hayatı, aynı akşam ekrana gelen Gönül Dağı, Güller ve Günahlar ve Mercan Köşk ile yayın takviminde karşı karşıya gelecek. Dizinin bu yapımlar karşısındaki reyting performansı ise ancak ilk bölümün ardından görülebilecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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