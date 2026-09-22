Manisa’da Bir Okulda Silahlı Saldırı Gerçekleşti: Yaralı Öğrenciler Var!

Edinilen ilk bilgilere göre, şüpheli bir şahıs okul önünde henüz bilinmeyen bir nedenle silahla etrafa rastgele ateş açtı. Saldırı sırasında yaralanan öğrencilerin olduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapıldı.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi yönlendirildi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen güvenlik güçleri saldırganı yakaladı. Manisa Valiliği de yaptığı açıklamada 8 yaralı olduğunu duyurdu.