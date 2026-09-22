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Manisa’da Bir Okulda Silahlı Saldırı Gerçekleşti: Yaralı Öğrenciler Var!

Manisa’da Bir Okulda Silahlı Saldırı Gerçekleşti: Yaralı Öğrenciler Var!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.09.2026 - 08:44 Son Güncelleme: 22.09.2026 - 10:11
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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde bir şahsın silahla etrafa ateş açması sonucu yaralanan öğrencilerin olduğu öğrenildi. Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; güvenlik kamerası görüntülerini izleyen güvenlik güçleri saldırganı yakaladı, olayda 8 öğrenci yaralandı.

Saldırganın okul öğrencilerinden 15 yaşındaki H.O. olduğu öğrenildi.

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Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi’nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi’nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi.

Edinilen ilk bilgilere göre, şüpheli bir şahıs okul önünde henüz bilinmeyen bir nedenle silahla etrafa rastgele ateş açtı. Saldırı sırasında yaralanan öğrencilerin olduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapıldı.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi yönlendirildi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen güvenlik güçleri saldırganı yakaladı. Manisa Valiliği de yaptığı açıklamada 8 yaralı olduğunu duyurdu.

Olay yerinden ilk görüntüler:

Saldırganın aynı lisenin dokuzuncu sınıf öğrencisi H.O. olduğu belirlendi.

Saldırganın aynı lisenin dokuzuncu sınıf öğrencisi H.O. olduğu belirlendi.

Saldırıda yaralananların tamamının öğrenci olduğu belirtildi. Yaralı öğrencilerden ikisinin hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

Yaralı öğrencilerin isimleri şöyle:

16 yaşındaki I.O (Hayati tehlikesi var)

16 yaşındaki B.S. (Hayati tehlikesi var)

16 yaşındaki K.F.Y (Saçma yarası var)

15 yaşındaki H.E.B (Saçma yarası var)

17 yaşındaki K.B. (Saçma yarası var)

17 yaşındaki A.G. (Saçma yarası var)

16 yaşındaki B.T. (Saçma yarası var)

16 yaşındaki M.K. (Saçma yarası var)

16 yaşındaki N.M. (Saçma yarası var)

14 yaşındaki R.D. (Saçma yarası var)

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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