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TRT Dizisinde Onur Seyit Yaran ve Mina Demirtaş Arasındaki 13 Yaş Farkı Tepki Çekti!

TRT Dizisinde Onur Seyit Yaran ve Mina Demirtaş Arasındaki 13 Yaş Farkı Tepki Çekti!

TRT dizi Mina Demirtaş
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.09.2026 - 09:13
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TRT 1'in yeni sezon için hazırladığı Yörük Kızı dizisinin başrol kadrosu belli oldu. Bozdağ Film imzalı yapımda Onur Seyit Yaran ile genç oyuncu Mina Demirtaş kamera karşısına geçecek. İkilinin duyurulmasının ardından sosyal medyada bambaşka bir tartışma başladı, çünkü gözler bu kez performanstan çok yaşlara çevrildi.

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Onur Seyit Yaran ile Mina Demirtaş, TRT 1'in yeni dizisi Yörük Kızı'nda başrolleri paylaşacak.

Onur Seyit Yaran ile Mina Demirtaş, TRT 1'in yeni dizisi Yörük Kızı'nda başrolleri paylaşacak.

Bozdağ Film imzalı yapımda Kaan karakterini oynayacak olan Onur Seyit Yaran, 13 Ocak 1995'te İstanbul'da doğdu ve kariyerine Kalk Gidelim, Vuslat gibi dizilerle başladı. 2021-2023 arasında Kardeşlerim'de Doruk'u canlandıran 31 yaşındaki oyuncu, bu rolle adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Güneş karakteriyle hikayeye dahil olacak Mina Demirtaş ise 19 Şubat 2008'de Ankara'da doğdu; 18 yaşındaki genç oyuncu, Kızıl Goncalar'daki Zeynep rolüyle tanınan, sektörün son dönemde en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Senaryosunu Sema Ali Erol'un kaleme aldığı dizide Demirtaş, üniversite sınavında Türkiye birincisi olan bir çoban kızını canlandıracak; ailesinin İstanbul'un seçkin bir semtine taşınmasıyla Güneş'in hayatı da bambaşka bir yöne evrilecek. Yönetmenliğini Operasyon Alesta'dan tanıdığımız Yunus Ozan Korkut'un üstlendiği dizi, bu sezon TRT 1 ekranına gelecek.

İkilinin arasındaki 13 yaşlık fark, sosyal medyada yaş farkı tartışmasını yeniden alevlendirdi.

İkilinin arasındaki 13 yaşlık fark, sosyal medyada yaş farkı tartışmasını yeniden alevlendirdi.

31 yaşındaki Onur Seyit Yaran ile 18 yaşındaki Mina Demirtaş arasındaki 13 yaşlık fark, paylaşımın altına gelen yorumlarla gündemin ilk sıralarına yerleşti. Bir kısım izleyici ikilinin ekrandaki kimyasını merak ederken bir kısmı da 'baba-kız' benzetmesi yapmaktan çekinmedi.

Bu tartışma Mina Demirtaş için yeni değil; genç oyuncu, kısa süre önce Delikanlı'da 28 yaşındaki Mert Ramazan Demir ile paylaştığı başrolde de aynı eleştiriyle karşılaşmıştı. Onur Seyit Yaran da yabancı değil bu tabloya; Kardeşlerim'de Su Burcu Yazgı Coşkun ile arasındaki yaş farkı da bir dönem benzer şekilde konuşulmuştu.

Çirkin'den A.B.İ.'nin ilk sezonuna uzanan son dönem örnekleri, Türk dizi sektöründe romantik çiftleri canlandıran oyuncular arasındaki ortalama farkın 9,5 yıla ulaştığını gösteren araştırmalarla da örtüşüyor. Oyuncu Deniz Çakır'ın daha önce 'Kadınlara raf ömrü varmış gibi bakıldığı için erkek aynı kalıyor, kadınlar güncelleniyor' sözleriyle özetlediği bu tablo, Yörük Kızı ile bir kez daha ekranlara taşınmış oldu, izleyicinin bu kez de sessiz kalmayacağı şimdiden belli oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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