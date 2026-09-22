TRT Dizisinde Onur Seyit Yaran ve Mina Demirtaş Arasındaki 13 Yaş Farkı Tepki Çekti!
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TRT 1'in yeni sezon için hazırladığı Yörük Kızı dizisinin başrol kadrosu belli oldu. Bozdağ Film imzalı yapımda Onur Seyit Yaran ile genç oyuncu Mina Demirtaş kamera karşısına geçecek. İkilinin duyurulmasının ardından sosyal medyada bambaşka bir tartışma başladı, çünkü gözler bu kez performanstan çok yaşlara çevrildi.
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Onur Seyit Yaran ile Mina Demirtaş, TRT 1'in yeni dizisi Yörük Kızı'nda başrolleri paylaşacak.
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İkilinin arasındaki 13 yaşlık fark, sosyal medyada yaş farkı tartışmasını yeniden alevlendirdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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