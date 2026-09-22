TRT Dizisinde Onur Seyit Yaran ve Mina Demirtaş Arasındaki 13 Yaş Farkı Tepki Çekti!

Bozdağ Film imzalı yapımda Kaan karakterini oynayacak olan Onur Seyit Yaran, 13 Ocak 1995'te İstanbul'da doğdu ve kariyerine Kalk Gidelim, Vuslat gibi dizilerle başladı. 2021-2023 arasında Kardeşlerim'de Doruk'u canlandıran 31 yaşındaki oyuncu, bu rolle adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Güneş karakteriyle hikayeye dahil olacak Mina Demirtaş ise 19 Şubat 2008'de Ankara'da doğdu; 18 yaşındaki genç oyuncu, Kızıl Goncalar'daki Zeynep rolüyle tanınan, sektörün son dönemde en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Senaryosunu Sema Ali Erol'un kaleme aldığı dizide Demirtaş, üniversite sınavında Türkiye birincisi olan bir çoban kızını canlandıracak; ailesinin İstanbul'un seçkin bir semtine taşınmasıyla Güneş'in hayatı da bambaşka bir yöne evrilecek. Yönetmenliğini Operasyon Alesta'dan tanıdığımız Yunus Ozan Korkut'un üstlendiği dizi, bu sezon TRT 1 ekranına gelecek.