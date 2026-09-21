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46 Yaşına Girdi: Çok Güzel Hareketler Bunlar'la Tanıdığımız Murat Eken'in Değişimi Gündem Oldu

46 Yaşına Girdi: Çok Güzel Hareketler Bunlar'la Tanıdığımız Murat Eken'in Değişimi Gündem Oldu

Magazin survivor
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
21.09.2026 - 09:33
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Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki performanslarıyla akıllara kazınan Murat Eken, sosyal medyada yeniden konuşulmaya başladı. Ünlü oyuncunun yıllar içindeki görünümünü karşılaştıran fotoğraflar kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. 46 yaşına giren Murat Eken'in yeni yaş gününde paylaşılan fotoğraflarla değişimi gündem oldu.

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Murat Eken, adını herkese Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki o unutulmaz sahnelerle duyurmuştu.

Murat Eken, adını herkese Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki o unutulmaz sahnelerle duyurmuştu.

Mühendislik okumak için gittiği Amerika'yı bırakıp soluğu Müjdat Gezen'in tiyatro kürsüsünde alan Eken, aslında hiç sıradan bir hikayeden gelmiyor. 2006'da Bir Demet Tiyatro'yla ekranlara giren oyuncu, iki yıl sonra BKM Mutfak kadrosuna katılınca artık sokakta tanınan bir isim olmuştu. Ama gerçek patlama Çok Güzel Hareketler Bunlar'la geldi: 'Rus Ruleti' skeci ve 'Haydi Türkiye, kafamıza sıkalım' repliği bir anda herkesin diline düştü. Sonrasında Galip Derviş'ten Survivor'a kadar birçok projede karşımıza çıktı.

Murat Eken'in doğum gününde paylaşılan o kareler, herkesi "Bu o mu?" dedirtti.

Murat Eken'in doğum gününde paylaşılan o kareler, herkesi "Bu o mu?" dedirtti.

Kısacık saçı ve pürüzsüz yüzüyle hafızalarda kalan o genç oyuncu, şimdi gür sakalı ve uzamış saçlarıyla çıktı karşımıza. Yorumlarda kimi 'zaman su gibi akıp gitmiş' dedi, kimi ise değişimi hiç beğenmediğini yazdı. Ne olursa olsun, Murat Eken bir kez daha gündemin en çok konuşulan ismi oldu.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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