46 Yaşına Girdi: Çok Güzel Hareketler Bunlar'la Tanıdığımız Murat Eken'in Değişimi Gündem Oldu
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Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki performanslarıyla akıllara kazınan Murat Eken, sosyal medyada yeniden konuşulmaya başladı. Ünlü oyuncunun yıllar içindeki görünümünü karşılaştıran fotoğraflar kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. 46 yaşına giren Murat Eken'in yeni yaş gününde paylaşılan fotoğraflarla değişimi gündem oldu.
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Murat Eken, adını herkese Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki o unutulmaz sahnelerle duyurmuştu.
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Murat Eken'in doğum gününde paylaşılan o kareler, herkesi "Bu o mu?" dedirtti.
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