46 Yaşına Girdi: Çok Güzel Hareketler Bunlar'la Tanıdığımız Murat Eken'in Değişimi Gündem Oldu

Kısacık saçı ve pürüzsüz yüzüyle hafızalarda kalan o genç oyuncu, şimdi gür sakalı ve uzamış saçlarıyla çıktı karşımıza. Yorumlarda kimi 'zaman su gibi akıp gitmiş' dedi, kimi ise değişimi hiç beğenmediğini yazdı. Ne olursa olsun, Murat Eken bir kez daha gündemin en çok konuşulan ismi oldu.