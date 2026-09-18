Messi ve LeBron'u İzlettikten Sonra Sahilde Uyuttu: Acun Ilıcalı, Survivor'ın En Çılgın Ödülünü Anlattı
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Acun Ilıcalı, Survivor'da yarışmacılara verdiği unutulmaz ödüllerden birini anlattı. Ilıcalı'nın aktardığına göre yarışmacılar özel jetle New York'a götürülerek Messi ve Neymar'ı en önden izledi; ardından Miami'ye uçup LeBron James'in NBA maçına gitti.
KAYNAK: Sports Agents
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Acun Ilıcalı, Survivor'da bugüne kadarki en çılgın ödülü ilk kez açıkladı.
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Acun Ilıcalı'nın o anlarını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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