article/comments
article/share
Haberler
TV
Messi ve LeBron'u İzlettikten Sonra Sahilde Uyuttu: Acun Ilıcalı, Survivor'ın En Çılgın Ödülünü Anlattı

Messi ve LeBron'u İzlettikten Sonra Sahilde Uyuttu: Acun Ilıcalı, Survivor'ın En Çılgın Ödülünü Anlattı

Acun Ilıcalı survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.09.2026 - 17:05
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Acun Ilıcalı, Survivor'da yarışmacılara verdiği unutulmaz ödüllerden birini anlattı. Ilıcalı'nın aktardığına göre yarışmacılar özel jetle New York'a götürülerek Messi ve Neymar'ı en önden izledi; ardından Miami'ye uçup LeBron James'in NBA maçına gitti. 

KAYNAK: Sports Agents

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Acun Ilıcalı, Survivor'da bugüne kadarki en çılgın ödülü ilk kez açıkladı.

Acun Ilıcalı, Survivor'da bugüne kadarki en çılgın ödülü ilk kez açıkladı.

Survivor denince akla zorlu ada koşulları kadar yarışmacılara verilen ödüller de geliyor. Acun Ilıcalı, bu kez programda verdiği en sıra dışı ödüllerden birini anlattı. Ilıcalı'nın sözlerine göre yarışmacılar, özel jetle New York'a götürüldü ve Messi ile Neymar'ı en önden izleme fırsatı buldu. Gezi bununla da bitmedi. Acun Ilıcalı, ödülün devamını anlatırken “Özel jetle New York’a götürüp Messi ve Neymar’ı en önden izlettim. Gece 02.00’de Miami’ye uçtuk, LeBron James’in NBA maçını izlediler. Sonra adaya dönüp sahilde hiçbir şeyleri olmadan uyudular.” ifadelerini kullandı.

Survivor yarışmacıları birkaç saat önce dünya yıldızlarını en önden izlerken, gecenin sonunda yeniden Survivor koşullarına teslim oldu.

Acun Ilıcalı'nın o anlarını buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın