Messi ve LeBron'u İzlettikten Sonra Sahilde Uyuttu: Acun Ilıcalı, Survivor'ın En Çılgın Ödülünü Anlattı

Survivor denince akla zorlu ada koşulları kadar yarışmacılara verilen ödüller de geliyor. Acun Ilıcalı, bu kez programda verdiği en sıra dışı ödüllerden birini anlattı. Ilıcalı'nın sözlerine göre yarışmacılar, özel jetle New York'a götürüldü ve Messi ile Neymar'ı en önden izleme fırsatı buldu. Gezi bununla da bitmedi. Acun Ilıcalı, ödülün devamını anlatırken “Özel jetle New York’a götürüp Messi ve Neymar’ı en önden izlettim. Gece 02.00’de Miami’ye uçtuk, LeBron James’in NBA maçını izlediler. Sonra adaya dönüp sahilde hiçbir şeyleri olmadan uyudular.” ifadelerini kullandı.

Survivor yarışmacıları birkaç saat önce dünya yıldızlarını en önden izlerken, gecenin sonunda yeniden Survivor koşullarına teslim oldu.