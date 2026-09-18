Afra Saraçoğlu Gözaltına Alındı
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Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Kaynak: Burak Doğan / X
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından ünlülere yönelik yeni bir yasaklı madde operasyonu başlatıldığı, verilen talimatlar doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca gözaltı ve aramaların başladığı öğrenildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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