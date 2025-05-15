Afra Saraçoğlu Kimdir? Kaç Yaşında ve Aslen Nereli? Afra Saraçoğlu Hangi Dizilerde ve Filmlerde Rol Aldı?

Afra Saraçoğlu, özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlülerimiz arasında yer alıyor.

2018 yılında, 'İyi Oyun' filminde birlikte rol aldığı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile bir ilişkiye başlamıştır. Dört yıl süren bu birliktelik 2022 yılında sona ermiştir. Sebebinin Mert Ramazan Demir'e duymaya başladığı ilgi olduğu düşünülmektedir.

2023 yılında, ihanet dedikodularını doğrular nitelikte 'Yalı Çapkını' dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile adı anılmıştır. İkili, bir süre sonra dudak dudağa görüntülenmiş ve ilişkileri kamuoyuna yansımıştır. Yaşadıkları aşk hakkında asla konuşmayan çiftin son durumu şu an net bir şekilde bilinmiyor. En son ayrıldıkları söylendi fakat ayrılmak ve barışmak bu ilişkinin alışkanlığı olduğundan şimdilerde kimse beraber olup olmadıklarına kesin bir kanaat getiremiyor.