onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Afra Saraçoğlu Kimdir? Kaç Yaşında ve Aslen Nereli? Afra Saraçoğlu Hangi Dizilerde ve Filmlerde Rol Aldı?

Afra Saraçoğlu Kimdir? Kaç Yaşında ve Aslen Nereli? Afra Saraçoğlu Hangi Dizilerde ve Filmlerde Rol Aldı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.05.2025 - 00:08

Genç yaşında yıldızı parlayan, güzelliği kadar oyunculuğuyla da adından söz ettiren bir isim: Afra Saraçoğlu! Son yıllarda rol aldığı projeler, özel hayatıyla gündeme gelişi ve yükselen kariyeriyle hem magazinin hem ekranların vazgeçilmezi haline geldi. Peki, Afra Saraçoğlu nasıl ünlü oldu? Hangi diziyle çıkış yaptı, kimlerle anıldı, kariyerinde hangi dönüm noktaları var? İşte adım adım Afra Saraçoğlu’nun merak edilen yolculuğu!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Afra Saraçoğlu Kimdir?

Afra Saraçoğlu Kimdir?

Afra Saraçoğlu, oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atmış, 2016 yılında rol aldığı İkinci Şans filmiyle dikkatleri üzerine çekmiştir. 

Asıl çıkışını ise “Fazilet Hanım ve Kızları” dizisiyle yapmış; güzelliği, ekran ışığı ve yeteneğiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. O günden bu yana hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla gündemde kalmayı başaran isimlerden biri olmuştur.

Afra Saraçoğlu Kaç Yaşında?

Afra Saraçoğlu Kaç Yaşında?

2 Aralık 1997 doğumlu olan Afra Saraçoğlu, şu an itibariyle 27 yaşındadır. 

Yay burcu olan oyuncu, 1.70 cm boyunda ve 55 kilo civarındadır.

Afra Saraçoğlu Aslen Nereli?

Afra Saraçoğlu Aslen Nereli?

Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 tarihinde Balıkesir’in Edremit ilçesinde doğmuştur. Anne tarafından Selanik, baba tarafından ise Girit göçmeni bir aileye mensuptur. 

Annesi Lütfiye Saraçoğlu, oyunculuk kariyerinde en büyük destekçilerinden biri olmuş; Afra’nın ilk filmi olan İkinci Şans için Özcan Deniz’e gönderilen fotoğrafını bizzat yollamıştır. Babası Uğur Saraçoğlu ile ise 13 yaşından sonra iletişimlerinin koptuğu bilinmektedir. 

İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya’da tamamlamıştır. Üniversite eğitimine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde başlamış; ancak oyunculuk kariyerine yönelme kararı alarak eğitimine ara vermiştir.

Afra Saraçoğlu'nun Kariyer Başlangıcı

Afra Saraçoğlu'nun Kariyer Başlangıcı

Afra Saraçoğlu’nun oyunculuk serüveni, 2016 yılında Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay’ın başrollerini paylaştığı İkinci Şans filmiyle başladı. 

Annesinin Özcan Deniz’e gönderdiği bir fotoğraf sayesinde keşfedilen Saraçoğlu, bu filmle ilk kez kamera karşısına geçti. Ardından 2017 yılında yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde “Ece” karakterine hayat vererek geniş kitlelerce tanındı. 

Hem doğal güzelliği hem de ekran ışığıyla dikkat çeken Saraçoğlu, genç yaşta sektöre hızlı bir giriş yapıp kalıcı olmayı da başardı.

Afra Saraçoğlu'nun Özel Hayatı

Afra Saraçoğlu'nun Özel Hayatı

Afra Saraçoğlu, özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlülerimiz arasında yer alıyor. 

2018 yılında, 'İyi Oyun' filminde birlikte rol aldığı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile bir ilişkiye başlamıştır. Dört yıl süren bu birliktelik 2022 yılında sona ermiştir. Sebebinin Mert Ramazan Demir'e duymaya başladığı ilgi olduğu düşünülmektedir.

2023 yılında, ihanet dedikodularını doğrular nitelikte 'Yalı Çapkını' dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile adı anılmıştır. İkili, bir süre sonra dudak dudağa görüntülenmiş ve ilişkileri kamuoyuna yansımıştır. Yaşadıkları aşk hakkında asla konuşmayan çiftin son durumu şu an net bir şekilde bilinmiyor. En son ayrıldıkları söylendi fakat ayrılmak ve barışmak bu ilişkinin alışkanlığı olduğundan şimdilerde kimse beraber olup olmadıklarına kesin bir kanaat getiremiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Afra Saraçoğlu'nun Öne Çıkan Açıklamaları

Afra Saraçoğlu'nun Öne Çıkan Açıklamaları

  • “Özel hayatımı sosyal medyada paylaşmamaya özen gösteriyorum.”

  • “Sektörde kalıcı olmak istiyorum.”

  • “Annem benim en büyük destekçim oldu.”

  • Yalı Çapkını dizisi benim için bir dönüm noktası oldu.”

  • “Kendimi kalıplara sokmayı sevmiyorum.”

Afra Saraçoğlu'nun Yer Aldığı Diziler

Afra Saraçoğlu'nun Yer Aldığı Diziler

  • Fazilet Hanım ve Kızları (2017–2018), Ece Çamkıran

  • Kardeş Çocukları (2019), Hayat Çetin

  • Öğretmen (2020), Gizem Bozkurt

  • Yeşilçam (2021), Tülin Saygı

  • Yalı Çapkını (2022–2025), Seyran Şanlı

Afra Saraçoğlu'nun Yer Aldığı Filmler

Afra Saraçoğlu'nun Yer Aldığı Filmler

🎬 Afra Saraçoğlu'nun Yer Aldığı Filmler

  • En Güzeli (2015)

  • İkinci Şans (2016), Çiçek

  • Kötü Çocuk (2017), Kayla

  • İyi Oyun (2018), Ada

  • Aşk Bu Mu? (2018), Gülüm 

🎭 Afra Saraçoğlu'nun Yer Aldığı Tiyatro Oyunu

  • Bir Barda Bir Gece (2021)

Afra Saraçoğlu'nun Güncel Projeleri

Afra Saraçoğlu'nun Güncel Projeleri

🎬 Pera (2025)

Afra Saraçoğlu, OGM Pictures yapımı olan ve Disney+ platformunda yayınlanacak Pera adlı dijital dizide başrol oynayacak. Dizide, sosyal medya fenomeni bir influencer olan 'Pera' karakterini canlandıracak. Senaryosu Başar Başaran tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini Bahadır Karataş'ın üstlendiği dizinin, Truman Show benzeri bir evrende geçeceği ve dijital çağın etkilerini irdeleyeceği belirtiliyor. Çekimlerin Haziran 2025'te başlaması planlanıyor ve dizinin 2025'in ikinci yarısında izleyiciyle buluşması bekleniyor. 

📽️ Go Türkiye Tanıtım Filmi (2025)

Mayıs 2025'te, Türkiye'nin Küresel Turizm Tanıtım Platformu olan Go Türkiye için Engin Akyürek ile birlikte bir tanıtım filminde rol alacak. Çekimlerin İstanbul'da gerçekleşeceği ve projenin Türkiye'nin tarihi ve modern yüzünü yansıtacağı ifade ediliyor.

Afra Saraçoğlu'nun Ödülleri ve Adaylıkları

Afra Saraçoğlu'nun Ödülleri ve Adaylıkları

🏆 Kazandığı Ödüller

  • 2018

  • - 4. Türkiye Gençlik Ödülleri: En İyi Yardımcı Kadın Dizi Oyuncusu (Fazilet Hanım ve Kızları)

  • - 45. Altın Kelebek Ödülleri: Pantene Yıldızı Parlayanlar

  • 2023

  • - 17. Galatasaray Üniversitesi En Ödülleri: En İyi Çıkış Yapan Dizi/Film Oyuncusu (Yalı Çapkını)

  • - 8. Türkiye Gençlik Ödülleri: En İyi Kadın Dizi Oyuncusu

  • - Elle Stil Ödülleri: Yılın Televizyon Yıldızı

  • 2024

  • - Ayaklı Gazete Ödülleri: En İyi Kadın Oyuncu

  • - 7. Okan Üniversitesi Yılın Enleri Ödülleri: En İyi Kadın Oyuncu

  • - GQ Men Of The Year 2024: Yılın Göz Alıcı Başarısı 

🎖️ Adaylıklar

  • 2021, __47. Altın Kelebek Ödülleri: En İyi Dizi Çifti (Çağatay Ulusoy ile birlikte, Yeşilçam)

  • 2022, __48. Altın Kelebek Ödülleri: En İyi Kadın Oyuncu

  • 2023, __49. Altın Kelebek Ödülleri: En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Dizi Çifti (Mert Ramazan Demir ile birlikte, Yalı Çapkını)

  • 2024, 50. Altın Kelebek Ödülleri: En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Dizi Çifti (Mert Ramazan Demir ile birlikte, Yalı Çapkını)

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın