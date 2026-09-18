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Motorine 4,09 Liralık İndirim: Yeni Fiyat İstanbul'da 96,31 Liraya İndi

Motorine 4,09 Liralık İndirim: Yeni Fiyat İstanbul'da 96,31 Liraya İndi

Zam Akaryakıt Motorin
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.09.2026 - 10:17
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Akaryakıtta geçtiğimiz hafta yaşanan sert zamların ardından sürücüleri biraz olsun sevindiren bir gelişme yaşandı. Brent petrolün varil fiyatındaki gerilemenin etkisiyle motorine litrede 4,09 lira indirim yapılacağı açıklandı. Yarından itibaren geçerli olacak yeni fiyatla İstanbul'da litre fiyatı 96,31 liraya, Ankara'da 97,41 liraya gerileyecek.

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Gece yarısı devreye girecek indirimle motorin fiyatı gerileyecek.

Gece yarısı devreye girecek indirimle motorin fiyatı gerileyecek.

Geçtiğimiz gece motorine yapılan 4,68 liralık zamla litre fiyatı tarihte ilk kez 100 lirayı aşmış, İstanbul'da 100,40 liraya, Ankara'da 101,50 liraya, İzmir'de ise 101,80 liraya kadar çıkmıştı. Fiyatların üç haneye ulaşması pompa ekranlarında da sorun yaratmış, EPDK istasyonlara virgülden sonra tek hane kullanma izni vermek zorunda kalmıştı.

Yarın devreye girecek 4,09 liralık indirimle birlikte motorin İstanbul'da 96,31 liraya, Ankara'da 97,41 liraya, İzmir'de 97,71 liraya inecek. Doğu illerinde ise litre fiyatı 99,11 lira olarak uygulanacak. Böylece motorin, geçen haftaki tarihi zamdan sadece birkaç gün sonra yeniden 100 liranın altına çekilmiş olacak.

İndirimin arkasında, 16 Eylül'de varil başına 108,06 dolara kadar çıkan Brent petrolün yeniden değer kaybetmesi var.

İndirimin arkasında, 16 Eylül'de varil başına 108,06 dolara kadar çıkan Brent petrolün yeniden değer kaybetmesi var.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varili, 16 Eylül'de yüzde 0,6 gerileyerek 108,06 dolara inmiş, bir önceki gün 109,45 dolara kadar yükselen fiyat aynı seansta 108,75 dolardan kapanmıştı. Takip eden günlerde satış baskısının sürmesiyle varil fiyatı 100 doların altına doğru geri çekildi.

Petrol fiyatlarındaki bu gerilemenin etkisi akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıdı. Rafineriler, akaryakıt fiyatlarını Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün ortalamaları ile dolar kurundaki değişime göre belirliyor; petrol ucuzladıkça pompa fiyatlarına yansıyan hesaplama da aşağı yönlü güncelleniyor. Brent petroldeki düşüş eğiliminin sürmesi halinde ekim ayında ikinci bir indirimin gelmesi de bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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