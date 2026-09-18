Motorine 4,09 Liralık İndirim: Yeni Fiyat İstanbul'da 96,31 Liraya İndi

Geçtiğimiz gece motorine yapılan 4,68 liralık zamla litre fiyatı tarihte ilk kez 100 lirayı aşmış, İstanbul'da 100,40 liraya, Ankara'da 101,50 liraya, İzmir'de ise 101,80 liraya kadar çıkmıştı. Fiyatların üç haneye ulaşması pompa ekranlarında da sorun yaratmış, EPDK istasyonlara virgülden sonra tek hane kullanma izni vermek zorunda kalmıştı.

Yarın devreye girecek 4,09 liralık indirimle birlikte motorin İstanbul'da 96,31 liraya, Ankara'da 97,41 liraya, İzmir'de 97,71 liraya inecek. Doğu illerinde ise litre fiyatı 99,11 lira olarak uygulanacak. Böylece motorin, geçen haftaki tarihi zamdan sadece birkaç gün sonra yeniden 100 liranın altına çekilmiş olacak.