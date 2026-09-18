Motorine 4,09 Liralık İndirim: Yeni Fiyat İstanbul'da 96,31 Liraya İndi
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Akaryakıtta geçtiğimiz hafta yaşanan sert zamların ardından sürücüleri biraz olsun sevindiren bir gelişme yaşandı. Brent petrolün varil fiyatındaki gerilemenin etkisiyle motorine litrede 4,09 lira indirim yapılacağı açıklandı. Yarından itibaren geçerli olacak yeni fiyatla İstanbul'da litre fiyatı 96,31 liraya, Ankara'da 97,41 liraya gerileyecek.
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Gece yarısı devreye girecek indirimle motorin fiyatı gerileyecek.
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İndirimin arkasında, 16 Eylül'de varil başına 108,06 dolara kadar çıkan Brent petrolün yeniden değer kaybetmesi var.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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