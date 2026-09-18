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Şinasi Yüzbaşıoğlu Kimdir? Müge Anlı'nın Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun İşi Ne, Nerede Çalışıyor, Kaç Yaşında?

Şinasi Yüzbaşıoğlu Kimdir? Müge Anlı'nın Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun İşi Ne, Nerede Çalışıyor, Kaç Yaşında?

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
18.09.2026 - 10:23
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Şinasi Yüzbaşıoğlu, televizyon ekranlarının sevilen ismi Müge Anlı ile evliliğinin ardından kamuoyunun yakından takip ettiği bir isim haline geldi. Emniyet müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun hayatı, yaşı ve kariyeri Resmi Gazete'de yayımlanan son kararnameyle birlikte yeniden gündeme geldi.

Peki Şinasi Yüzbaşıoğlu Kimdir? Şinasi Yüzbaşıoğlu Görevden Alındı mı?

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Şinasi Yüzbaşıoğlu Kimdir?

Şinasi Yüzbaşıoğlu Kimdir?

Şinasi Yüzbaşıoğlu, 10 Nisan 1963 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Lise eğitimini tamamladıktan sonra polis akademisine girerek emniyet teşkilatına katılan Yüzbaşıoğlu, meslek hayatının ilk dönemlerini sahada aktif görevlerle geçirdi.

Kariyerinin önemli bir bölümünde Erzurum Emniyet Müdürlüğü ve Adana Emniyet Müdürlüğü bünyesinde sahra ve asayiş birimlerinde sorumluluk üstlendi.

Şinasi Yüzbaşıoğlu Nereli?

Şinasi Yüzbaşıoğlu aslen Adanalıdır.

Şinasi Yüzbaşıoğlu Kaç Yaşında?

Şinasi Yüzbaşıoğlu 1963 doğumludur. Eşi Müge Anlı ise 1973 doğumludur.

Şinasi Yüzbaşıoğlu Görevi Ne, Nerede Çalışıyor?

Şinasi Yüzbaşıoğlu Görevi Ne, Nerede Çalışıyor?

Şinasi Yüzbaşıoğlu, Emniyet Müdürüdür. Yüzbaşıoğlu, mesleki kariyeri boyunca İstanbul'un kritik ilçe ve birimlerinde önemli sorumluluklar üstlendi.

2021 yılında İstanbul'un asayişinden sorumlu en kritik birim olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevine atandı.

Asayiş Şube'deki çalışmalarının ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Yüzbaşıoğlu, 2025 yaz dönemi atamalarıyla birlikte Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi ve 2026 yılına burada başladı.

Şinasi Yüzbaşıoğlu kaçıncı sınıf emniyet müdürü?

Başarılı saha operasyonlarıyla adından söz ettiren Yüzbaşıoğlu, 4. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine sahiptir.

Şinasi Yüzbaşıoğlu Görevden Alındı mı?

Şinasi Yüzbaşıoğlu Görevden Alındı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/316 sayılı kararnameyle emniyet teşkilatının merkez ve taşra kadrosunda 69 görev değişikliği yapıldı. Kararla 39 ilin emniyet müdürü değişirken 24 il müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. 

Şinasi Yüzbaşıoğlu, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinden alındı, üstüne de bu yeni kararnamede adı hiç geçmedi. Bu durum, kendisinin doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı bünyesinde, bir il ya da ilçe müdürlüğü verilmeden görevlendirildiğine işaret ediyor.

Şinasi Yüzbaşıoğlu ve Müge Anlı Ne Zaman Evlendi?

Şinasi Yüzbaşıoğlu ve Müge Anlı Ne Zaman Evlendi?

Şinasi Yüzbaşıoğlu ve Müge Anlı, 20 Haziran 2022'de canlı yayında evleneceklerini duyurmuşlardı. Ünlü çift, 25 Haziran 2022'de nikah masasına oturdu. 

Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun Çocuğu Var mı?

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ve mesleki kariyeriyle ön planda olan Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun, kamuoyuna yansıyan bir çocuğu olduğuna dair resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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