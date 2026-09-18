Şinasi Yüzbaşıoğlu Kimdir? Müge Anlı'nın Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun İşi Ne, Nerede Çalışıyor, Kaç Yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/316 sayılı kararnameyle emniyet teşkilatının merkez ve taşra kadrosunda 69 görev değişikliği yapıldı. Kararla 39 ilin emniyet müdürü değişirken 24 il müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

Şinasi Yüzbaşıoğlu, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinden alındı, üstüne de bu yeni kararnamede adı hiç geçmedi. Bu durum, kendisinin doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı bünyesinde, bir il ya da ilçe müdürlüğü verilmeden görevlendirildiğine işaret ediyor.