Artık Oturduğun Yerden Video Çekerek Ödül Kazanabileceksin: Onedio'da ViDio Challenge Başladı!
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Elindeki telefonla bugüne kadar yüzlerce video çektin, onlarla en fazla yüzün üzerinde like kazanmışsındır... Oysa sen daha fazlasına layıktın! Şimdi senin için her şey değişiyor. Hazırsan seni Onedio'da başlayan ViDio Challenge ile tanıştıralım!
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Öncelikle olayı anlatalım: ViDio Challenge nedir?
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Beğenileri topla ve zirveye oyna!
Gelelim herkesin merak ettiği o can alıcı noktaya: Ödüller!
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