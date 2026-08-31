Imany'den Amin Badıkan'a: Ünlülerin Çocuklarına Verdiği Alışılmışın Dışındaki İsimler!

Bir dönem çocuklara verilecek isimler söz konusu olduğunda aile büyüklerinin adı, yıllardır sevilen klasikler ya da anlamı herkes tarafından bilinen seçenekler öne çıkıyordu. Şimdilerdeyse işler biraz değişti. Anne babalar artık yalnızca kulağa güzel gelen değil; hikayesi olan, farklı dillerden gelen, doğadan ilham alan ve mümkünse sınıfta ikinci kez duyulmayacak isimlerin peşinde.

Tabii bu konuda herkes aynı fikirde değil. Kimileri yıllar geçse de eskimeyecek klasik isimlerden vazgeçmezken kimileri yaratıcılık konusunda sınırları epey zorluyor. Hatta zaman zaman yeni doğan bir bebeğin isminden çok, “Bu isim nereden çıktı?” sorusu konuşuluyor desek yeridir.

Bu furyaya ünlülerimiz de çoktan dahil oldu. Üstelik magazin dünyasında çocuklarına alışılmışın dışında isimler verme meselesi sandığımız kadar yeni de değil. Okan Bayülgen'in İstanbul'undan Gülşen'in Azur Benan'ına, Kıvanç Tatlıtuğ'un Kurt Efe'sinden Ege Kökenli'nin Tal'ına kadar yıllar içerisinde epey dikkat çekici seçim gördük. Kimi bir anıya dayanıyor, kimi taşıdığı anlam nedeniyle tercih ediliyor, kimi de anne babasının yalnızca çok hoşuna gittiği için nüfus cüzdanındaki yerini alıyor.

Listenin son üyesi ise bugün geldi!