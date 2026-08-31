Imany'den Amin Badıkan'a: Ünlülerin Çocuklarına Verdiği Alışılmışın Dışındaki İsimler!

Çocuklarına verdiği isimlerle daha önce de dikkat çeken Atiye, bugün dördüncü kez anne oldu. Erol Sebebci ile evliliğinden dördüncü kızını kucağına alan ünlü şarkıcının bu kez tercih ettiği isim Imany oldu.
Atiye'nin yeni doğan kızına verdiği ismin dikkat çekmesiyle bizim de aklımıza yıllar içerisinde aynı şekilde dönüp bir kez daha bakmamıza sebep olan diğer ünlü çocuk isimleri geldi.
Hazırsanız biraz geçmişe gidelim ve bugüne dek ünlülerin çocukları için yaptığı birbirinden farklı seçimleri beraber hatırlayalım!
Atiye – Ferah Feyza, Neva, Rumi ve Imany: Dört kız annesi olan Atiye'nin çocuklarının isimleri de başlı başına dikkat çekici. Çift ilk kızlarına Ferah Feyza, ikinci kızlarına Neva, üçüncü kızlarına Rumi adını verdi. Ailenin en yeni üyesi ise 31 Ağustos 2026'da dünyaya gelen Imany oldu.
Mustafa Ceceli – Arın (2011): Mustafa Ceceli'nin oğlu Arın, 28 Eylül 2011'de dünyaya geldi.
Burak Kut – Aden Bucan (2011): Burak Kut ve Cansen Yeni'nin 2011 yılında dünyaya gelen kızlarının adı Aden Bucan oldu. İki isimli seçim, ünlülerin çocuklarına verdiği sıra dışı isimler arasında yıllardır hatırlananlardan.
Okan Bayülgen – İstanbul (2009): Listenin belki de en ikoniklerinden! Okan Bayülgen ve Şirin Ediger, 2009 yılında dünyaya gelen kızlarına İstanbul adını verdi. Aradan bunca yıl geçmesine rağmen sıra dışı ünlü çocuk isimleri konuşulduğunda hala ilk akla gelenlerden.
Gülşen – Azur Benan (2017): Gülşen ve Ozan Çolakoğlu'nun 11 Ocak 2017'de dünyaya gelen oğullarının adı Azur Benan oldu. Ozan Çolakoğlu, Azur'un “mavi”, Benan'ın ise “parmakla gösterilen, örnek kişi” anlamına geldiğini açıklamıştı.
Ümit Erdim – Ses (2018): Ümit Erdim ve Seda Erdim'in 2018 yılında dünyaya gelen ilk kızlarına verdikleri Sesismi de duyulduğu anda dikkat çekenlerden olmuştu. Üç harf, tek hece ve oldukça akılda kalıcı!
Pelin Akil – Alin ve Lina (2019): Pelin Akil ve Anıl Altan'ın 20 Nisan 2019'da dünyaya gelen ikiz kızlarına verdikleri Alin ve Lina isimleri, birbirinin adeta aynası olmasıyla dikkat çekmişti.
Özge Özpirinçci – Mercan (2021): Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, 30 Kasım 2021'de dünyaya gelen kızlarına Mercan adını verdi. Doğadan ilham alan ünlü çocuk isimlerinin en akılda kalan örneklerinden biri oldu.
Kıvanç Tatlıtuğ – Kurt Efe (2022): Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in 15 Nisan 2022'de dünyaya gelen oğullarının adı Kurt Efe oldu. Başak Dizer daha sonra ismin çiftin hikayesiyle bağlantısını da anlatmış, ilişkilerinin Kurt Seyit ve Şura döneminde başladığını ve bir dönem Kıvanç Tatlıtuğ'u telefonuna “Kurt” diye kaydettiğini söylemişti.
Demet Evgar – Mavi (2022): Demet Evgar ve Levent Babataş'ın 18 Ağustos 2022'de dünyaya gelen kızlarının adı Mavi oldu. Son yıllarda renklerden ve doğadan gelen isimlere yönelişin en güzel örneklerinden biri diyebiliriz.
Nihat Doğan – Amin Badıkan (2023): Listenin kuşkusuz en dikkat çekenlerinden biri Amin Badıkan. Nihat Doğan'ın 13 Ocak 2023'te dünyaya gelen oğluna verdiği isim uzun süre konuşulmuştu.
Aslı Enver – Elay (2023): Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın 4 Temmuz 2023'te dünyaya gelen kızlarının adı Elayoldu. Kısa ve modern isim tercihleri arasına böylece Elay da eklendi.
Kaan Urgancıoğlu – Ardıç (2023): Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer ise 9 Aralık 2023'te dünyaya gelen oğullarına Ardıç adını verdi. Doğadan ilham alan bir başka seçim!
Songül Öden – Sone Larin (2024): Songül Öden ve Arman Bıçakçı'nın 2024 yılında dünyaya gelen kızlarının adı Sone Larin oldu. İki farklı ve az rastlanan ismi bir araya getiren seçim haliyle dikkat çekti.
Alperen Duymaz – Gün (2024): Alperen Duymaz ve Kübra Duymaz'ın 2024 yılında dünyaya gelen oğullarına verdikleri Gün ismi de listenin en kısa ve iddialı tercihlerinden.
Gonca Vuslateri – Asya Mone (2024): Gonca Vuslateri ve Levent Yaşar'ın kızları Asya Mone, 26 Nisan 2024'te dünyaya geldi. Vuslateri, Asya ismini çocukluğundan beri çok sevdiğini ve bunda Selvi Boylum Al Yazmalım filminin etkisi olduğunu anlatmıştı. Mone ise çok daha kişisel bir hikayeden geliyor: Levent Yaşar'ın kızlarını daha anne karnındayken severken kullandığı “mone mone” seslenişi çiftin hoşuna gidince bebeğin ikinci ismine dönüşmüş. Vuslateri bunu, kızının ileride “Babamın beni sevme sesi” diyerek anlatabileceği bir isim olarak tarif etmişti.
Ege Kökenli – Tal (2026): Ege Kökenli'nin 18 Mart 2026'da dünyaya getirdiği kızının adı Tal oldu. Kökenli daha sonra ismi seçtiğinde anlamını bilmediğini, sonradan “derin bir üzüntünün ardından sessizce gelen mutluluk” anlamını öğrendiğini anlatmıştı.
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