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Psikologlar Açıkladı: Seyahatini Aşırı Planlayan Kişilerin 3 Ortak Noktası

Psikologlar Açıkladı: Seyahatini Aşırı Planlayan Kişilerin 3 Ortak Noktası

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 14:47
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Bir geziye çıkmadan önce her detayı planlayan kişiler genelde kontrolcü olarak görülüyor. Psikolog Dr. Patricia Dixon'a göre bu kişilerin asıl ortak noktası kontrol tutkusu değil, yüksek işlevli anksiyete. Dixon, bu davranışın arkasında yatan üç ortak özelliğe dikkat çekiyor. Bu özelliklerin hepsi, belirsizliğin beyinde bir tehdit gibi algılanmasıyla ilgili.

İşte detaylar...

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Dışarıdan sakin ve düzenli görünseler de içeride sürekli bir endişeyle boğuşurlar.

Dışarıdan sakin ve düzenli görünseler de içeride sürekli bir endişeyle boğuşurlar.

Dixon, 'Bu, yüksek işlevli anksiyetenin paradoksudur: Dışarıdan sakin ve kontrollü görünürsünüz ama içeride sürekli bir endişe vardır' diyor. Dixon'a göre bu kişiler görevlerini tamamlar, ama onları göreve bağlı tutan şey kaygıdır, güven duygusu değil. Beyin, önceden bilgi eksikliğini bir savunmasızlık işareti olarak yorumluyor. Detaylı bir gezi planı, bu kişiler için bir tür duygusal güvenlik ağı işlevi görüyor.

Belirsizliği bir tehdit gibi algılar, en kötü senaryoyu düşünmeden duramazlar.

Belirsizliği bir tehdit gibi algılar, en kötü senaryoyu düşünmeden duramazlar.

Dixon, 'Anı yaşamak yerine neyin ters gidebileceğini tahmin etmeye ve her zorluğa hazırlıklı olmaya itiliyorsunuz' diyor. Ona göre bu baskı, hiçbir sorun yokken bile olası bir başarısızlığın önüne geçme ihtiyacı doğuruyor. 

Bu yüzden kaçırılan bir tren ya da kapalı bir restoran gibi küçük bir aksilik, bu kişilerde yoğun bir sıkıntıya yol açabiliyor. Aslında yaşanan şey bir tepki abartısı değil, ana savunma mekanizmasının çökmesidir.

Küçük kararları bile yüksek riskli görüp karar vermekte zorlanırlar.

Küçük kararları bile yüksek riskli görüp karar vermekte zorlanırlar.

Dixon, 'Hata yapmadığınızdan emin olmaya çalışan bir parçanız var, bu yüzden küçük kararlar bile olması gerekenden daha yüksek riskli hale geliyor' diyor. Bu durum kişiyi analiz felcine, yani harekete geçememe noktasına kadar götürebiliyor. 

Uzmanlar, bu döngüyü kırmak için gezi planına 2-3 saatlik plansız zaman dilimleri eklenmesini öneriyor. Küçük bir belirsizliğe alışmak, büyük bir belirsizlikle başa çıkmayı da kolaylaştırıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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