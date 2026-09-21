Psikologlar Açıkladı: Seyahatini Aşırı Planlayan Kişilerin 3 Ortak Noktası

Dixon, 'Anı yaşamak yerine neyin ters gidebileceğini tahmin etmeye ve her zorluğa hazırlıklı olmaya itiliyorsunuz' diyor. Ona göre bu baskı, hiçbir sorun yokken bile olası bir başarısızlığın önüne geçme ihtiyacı doğuruyor.

Bu yüzden kaçırılan bir tren ya da kapalı bir restoran gibi küçük bir aksilik, bu kişilerde yoğun bir sıkıntıya yol açabiliyor. Aslında yaşanan şey bir tepki abartısı değil, ana savunma mekanizmasının çökmesidir.