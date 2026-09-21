Psikologlar Açıkladı: Seyahatini Aşırı Planlayan Kişilerin 3 Ortak Noktası
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Bir geziye çıkmadan önce her detayı planlayan kişiler genelde kontrolcü olarak görülüyor. Psikolog Dr. Patricia Dixon'a göre bu kişilerin asıl ortak noktası kontrol tutkusu değil, yüksek işlevli anksiyete. Dixon, bu davranışın arkasında yatan üç ortak özelliğe dikkat çekiyor. Bu özelliklerin hepsi, belirsizliğin beyinde bir tehdit gibi algılanmasıyla ilgili.
İşte detaylar...
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Dışarıdan sakin ve düzenli görünseler de içeride sürekli bir endişeyle boğuşurlar.
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Belirsizliği bir tehdit gibi algılar, en kötü senaryoyu düşünmeden duramazlar.
Küçük kararları bile yüksek riskli görüp karar vermekte zorlanırlar.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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