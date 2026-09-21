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21–27 Eylül Haftalık Burç Yorumları: Gökyüzünde Büyük Hesaplaşma!

etiket 21–27 Eylül Haftalık Burç Yorumları: Gökyüzünde Büyük Hesaplaşma!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
21.09.2026 - 15:21
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Bu haftayı özellikle YÜKSELEN BURCUNUZA göre okuyun.

21 Eylül Merkür–Jüpiter sekstili fırsatları, görüşmeleri ve haberleri büyütüyor. Güneş’in Terazi’ye geçişi ilişkilerde ve ortaklıklarda denge arayışını başlatıyor. Güneş–Neptün karşıtlığı gerçek ile algıyı birbirinden ayırmamızı isterken Güneş–Plüton üçgeni değiştirmeye cesaret edemediğimiz konularda dönüşüm gücü veriyor.

26 Eylül 3°37′ KOÇ DOLUNAYI ise haftanın büyük hesaplaşmasını getiriyor:

BEN KİMİM?

NE İSTİYORUM?

NEYE ARTIK “YETER” DEMELİYİM?

27 Eylül Mars–Chiron karesi nedeniyle eski kırgınlıkların üzerinden ani kararlar vermemek önemli.

Şimdi yükselen burcunu bul!

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YÜKSELEN KOÇ - ANA TEMA: BEN Mİ, BİZ Mİ?

YÜKSELEN KOÇ - ANA TEMA: BEN Mİ, BİZ Mİ?

Koç Dolunayı 1. evinizde, Güneş ve Merkür Terazi 7. evinizde, Venüs Akrep 8. evinizde, Mars Yengeç 4. evinizde. Hayatın neredeyse bütün temel ilişkiler ekseni hareketleniyor.

İŞ VE KARİYER: Kendi kararlarınızı daha güçlü savunacağınız bir haftadasınız. Ortaklı işler, müşteriler, sözleşmeler ve birebir görüşmeler önem kazanıyor. Tek başınıza mücadele etmek yerine doğru insanla iş birliği yapmak daha fazla sonuç getirebilir.

PARA: Venüs 8. evinizde ortak para, eşin geliri, alacak-verecek, kredi, borç ve finansal paylaşım konularını hareketlendiriyor. Finansal bir konuda destek bulabilirsiniz ancak Neptün etkisi nedeniyle şartları net olmayan anlaşmalara dikkat.

AŞK VE İLİŞKİLER: Haftanın büyük konusu burada! Bir ilişki ya yeni bir dengeye oturacak ya da uzun zamandır görmezden geldiğiniz bir sorun artık konuşulacak. Sürekli karşı tarafı memnun etmek için kendinizden vazgeçiyorsanız Dolunay sizi uyandırabilir.

AİLE VE EV: Mars 4. evinizde. Ev, aile, ebeveynler veya geçmişten gelen meseleler gerilim yaratabilir. Taşınma, tadilat veya ev düzeninde değişiklik isteği de artabilir.

SAĞLIK VE GÜNLÜK DÜZEN: Dolunay 1. evinizde olduğu için bedeninizin verdiği sinyalleri görmezden gelmeyin. Özellikle aşırı tempo ve stres yönetimine dikkat edin; kalıcı bir yakınmada tıbbi değerlendirmeyi ertelemeyin.

ŞANSLI ALAN: Görüşmeler, ilişkiler, ortaklıklar, yaratıcı işler ve kendinizi ortaya koymak.

RİSK: Aile içinde öfkeyle konuşmak, ani restleşmeler ve yalnızca haklı çıkmak için köprüleri yakmak.

GÖKYÜZÜ MESAJIN: HERKESİ KAYBETMEMEK İÇİN KENDİNİ KAYBETME. BU HAFTA HAYATININ DİREKSİYONUNA YENİDEN SEN OTUR!

YÜKSELEN BOĞA - ANA TEMA: YÜKLERİ HAFİFLETME ZAMANI!

YÜKSELEN BOĞA - ANA TEMA: YÜKLERİ HAFİFLETME ZAMANI!

Koç Dolunayı 12. evinizde, Güneş ve Merkür 6. evinizde, Venüs Akrep 7. evinizde, Mars Yengeç 3. evinizde.

İŞ VE KARİYER: Çalışma düzeninizi yeniden organize etmeniz gerekebilir. İş yükü, çalışanlar, ekip düzeni veya günlük sorumluluklarda yeni bir sistem kurmak verimliliğinizi artırabilir.

PARA: Büyük risklerden çok düzen kurma haftası. Harcamaları kontrol etmek ve özellikle işten kaynaklanan giderleri yeniden değerlendirmek faydalı olabilir.

AŞK VE İLİŞKİLER: Venüs 7. evinizde güçlü çalışıyor. İlişkilerde yakınlaşma, barışma, yeni tanışmalar veya partnerinizle daha derin bir bağ kurma açısından destekleyici bir dönem. Yalnız Boğalar için de ilişki kapısı hareketli.

AİLE VE EV: Yakın çevre, kardeşler veya akrabalarla konuşulması gereken meseleler olabilir. Küçük bir sözün büyümesine izin vermeyin.

SAĞLIK VE GÜNLÜK DÜZEN: 6–12 aksı çalışıyor. Uyku, dinlenme, iş-yaşam dengesi ve stres yönetimini ciddiye alın. Astrolojik açıdan bu hafta “bedeni zorlamak yerine ritmi düzenlemek” teması öne çıkıyor.

ŞANSLI ALAN: Aşk, evlilik, ortaklıklar ve doğru insanlardan destek almak.

RİSK: Kendinizi tüketene kadar çalışmak ve zihninizde sürekli aynı sorunları büyütmek.

GÖKYÜZÜ MESAJIN: HER ŞEYİ SEN TAŞIMAK ZORUNDA DEĞİLSİN. BIRAKTIĞIN YÜKLER, AÇILACAK YENİ KAPILARA YER AÇACAK.

YÜKSELEN İKİZLER - ANA TEMA: GELECEĞİNİ KİMLERLE KURACAĞINA KARAR VERİYORSUN!

YÜKSELEN İKİZLER - ANA TEMA: GELECEĞİNİ KİMLERLE KURACAĞINA KARAR VERİYORSUN!

Koç Dolunayı 11. evinizde, Güneş ve Merkür 5. evinizde, Venüs Akrep 6. evinizde, Mars Yengeç 2. evinizde.

İŞ VE KARİYER: Yaratıcılık isteyen projeler, medya, sosyal medya, eğitim ve iletişim alanları destekleniyor. Bir fikrinizi daha geniş bir çevreye taşıyabilirsiniz. Sosyal bağlantılarınız iş açısından da önemli hale gelebilir.

PARA: Mars 2. evinizde olduğu için kazanma motivasyonu artıyor fakat para aynı hızla çıkabilir. Aceleci alışverişlere ve duygusal harcamalara dikkat.

AŞK VE İLİŞKİLER: 5. eviniz güçlü. Flört, aşk ve romantik iletişim hareketlenebilir. Bir ilişki konusunda “Bu insan geleceğimde gerçekten var mı?” sorusu gündeme gelebilir.

AİLE VE EV: Aileden çok sosyal çevre ve gelecek planları öne çıkıyor. Ancak maddi konular aile içinde fikir ayrılığı yaratabilir.

SAĞLIK VE GÜNLÜK DÜZEN: Venüs 6. evinizde günlük yaşamınızı daha konforlu hale getirme isteği verebilir. Beslenme, hareket ve çalışma düzeninde sürdürülebilir alışkanlıklar oluşturmak için güzel bir dönem.

ŞANSLI ALAN: Aşk, yaratıcılık, iletişim, eğitim, sosyal medya ve projeler.

RİSK: Gereksiz harcama ve yanlış insanları geleceğinize taşımak.

GÖKYÜZÜ MESAJIN: HERKES SENİNLE AYNI YOLA GİDEMEZ. KİMİ GERİDE BIRAKTIĞIN KADAR KİMİNLE YÜRÜDÜĞÜN DE KADERİNİ DEĞİŞTİRİR.

YÜKSELEN YENGEÇ - ANA TEMA: KARİYERDE BÜYÜK DÖNÜM NOKTASI!

YÜKSELEN YENGEÇ - ANA TEMA: KARİYERDE BÜYÜK DÖNÜM NOKTASI!

Koç Dolunayı 10. evinizde, Terazi geçişleri 4. evinizde, Venüs Akrep 5. evinizde ve Mars doğrudan 1. evinizde.

İŞ VE KARİYER: Haftanın en güçlü alanı. İş, kariyer, makam, statü veya hedefler konusunda bir sonuç ortaya çıkabilir. Uzun zamandır verdiğiniz emeğin karşılığını görmeniz veya yönünüzü değiştirmeniz gerekebilir.

PARA: Kariyer hareketliliği dolaylı olarak kazançlarınızı da etkileyebilir. Ancak duygusal kararlarla finansal risk almak yerine sonucu hesaplayın.

AŞK VE İLİŞKİLER: Venüs 5. evinizde. Aşk açısından haftanın desteklenen yükselenlerinden birisiniz. Romantizm, flört, yaratıcılık ve çocuklarla ilgili güzel gelişmeler için açık bir dönem.

AİLE VE EV: Güneş ve Merkür 4. evinizde. Ev, aile, ebeveynler, gayrimenkul ve yaşam düzeni konuşuluyor. Kariyer ile aile arasında denge kurmanız gerekebilir.

SAĞLIK VE GÜNLÜK DÜZEN: Mars 1. evinizde enerjinizi artırabilir ancak aynı zamanda aceleciliği ve gerilimi yükseltebilir. Özellikle 27 Eylül civarında kendinizi gereğinden fazla zorlamayın.

ŞANSLI ALAN: Aşk, yaratıcılık, çocuklar ve kariyerde görünürlük.

RİSK: Öfkeyle kariyer kararı almak, aile baskısına sert tepki vermek.

GÖKYÜZÜ MESAJIN: HAYATINDA YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR. AMA BU KEZ BAŞKALARININ SENİN İÇİN ÇİZDİĞİ YOLA DEĞİL, KENDİ HEDEFİNE YÜRÜ!

YÜKSELEN ASLAN - ANA TEMA: UFUKLARIN GENİŞLİYOR!

YÜKSELEN ASLAN - ANA TEMA: UFUKLARIN GENİŞLİYOR!

Koç Dolunayı 9. evinizde, Terazi geçişleri 3. evinizde, Venüs Akrep 4. evinizde, Mars Yengeç 12. evinizde ve Jüpiter 1. evinizde.

İŞ VE KARİYER: Eğitim, medya, yayıncılık, ticaret, yurtdışı bağlantıları ve iletişim temelli işlerde fırsatlar çıkabilir. 21 Eylül Merkür–Jüpiter sekstili sizin için özellikle değerli.

PARA: Bilgi, eğitim, ticaret veya iletişim üzerinden yeni bir gelir fikri oluşabilir. Fakat fırsat gördüğünüz her şeye para yatırmayın; Neptün etkisinde ayrıntıları doğrulayın.

AŞK VE İLİŞKİLER: Jüpiter özgüveninizi büyütürken ilişkilerde daha görünür olabilirsiniz. Ancak asıl şans kendinizi olduğunuz gibi ifade edebilmekten geliyor.

AİLE VE EV: Venüs 4. evinizde. Evde huzur yaratmak, dekorasyon, aileyle yakınlaşmak veya yaşam alanınızı güzelleştirmek destekleniyor.

SAĞLIK VE GÜNLÜK DÜZEN: Mars 12. evdeyken dinlenmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Uyku düzeni ve stres yönetimi önemli. Kendinizi sürekli güçlü göstermek zorunda değilsiniz.

ŞANSLI ALAN: Eğitim, yurtdışı, medya, yayıncılık, görüşmeler ve kişisel görünürlük.

RİSK: Her fırsatı kesin başarı gibi görmek ve kendinizi aşırı yormak.

GÖKYÜZÜ MESAJIN: KÜÇÜK DÜŞÜNME! AMA BÜYÜK HAYALLERİNİ DOĞRU BİLGİ VE SAĞLAM BİR PLANLA BİRLEŞTİR.

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YÜKSELEN BAŞAK - ANA TEMA: PARA VE ÖZ DEĞER HESAPLAŞMASI!

YÜKSELEN BAŞAK - ANA TEMA: PARA VE ÖZ DEĞER HESAPLAŞMASI!

Koç Dolunayı 8. evinizde, Terazi geçişleri 2. evinizde, Venüs Akrep 3. evinizde, Mars Yengeç 11. evinizde.

İŞ VE KARİYER: Yeteneklerinizi paraya dönüştürme, ücret konuşma, fiyat belirleme veya gelir modelinizi değiştirme zamanı olabilir.

PARA: HAFTANIN ANA KONUSU. Kendi geliriniz, ortak para, kredi, borç, vergi, miras veya finansal paylaşımlar gündemde. Bir ödeme kapanabilir veya yeni bir mali plan gerekebilir.

AŞK VE İLİŞKİLER: İletişim ilişkinin anahtarı. Venüs 3. evinizde olduğu için güzel bir konuşma aradaki mesafeyi azaltabilir.

AİLE VE EV: Kardeşler ve yakın çevreyle ilişkiler destekleniyor. Para nedeniyle aile içinde sınır koymanız gerekebilir.

SAĞLIK VE GÜNLÜK DÜZEN: Maddi kaygıları sürekli zihninizde taşımamaya çalışın. Günlük rutinde dinlenmeye ve zihinsel yükü azaltmaya yer açın.

ŞANSLI ALAN: Görüşmeler, sözleşmeler, iletişim ve yeteneklerden gelir yaratmak.

RİSK: Belirsiz finansal anlaşmalar ve başkasının borcunu kendi sorumluluğunuz haline getirmek.

GÖKYÜZÜ MESAJIN: EMEĞİNİN DEĞERİNİ SEN BELİRLEMEZSEN BAŞKALARI BELİRLER. KENDİNİ UCUZA SATMA!

YÜKSELEN TERAZİ - ANA TEMA: İLİŞKİLERDE KADER DENGESİ DEĞİŞİYOR!

YÜKSELEN TERAZİ - ANA TEMA: İLİŞKİLERDE KADER DENGESİ DEĞİŞİYOR!

Koç Dolunayı 7. evinizde, Güneş ve Merkür 1. evinizde, Venüs Akrep 2. evinizde, Mars Yengeç 10. evinizde.

İŞ VE KARİYER: Mars 10. evinizde sizi harekete geçiriyor. Rekabet, hedefler ve kariyerde kendinizi kanıtlama isteği yükseliyor. Yeni bir girişim için motivasyon güçlü fakat otoritelerle gereksiz güç savaşlarından kaçının.

PARA: Venüs 2. evinizde. Geliri artırmak, yeteneklerinizi değerlendirmek ve maddi konularda daha rahat hareket etmek açısından destek var. Ancak rahatlama hissiyle harcamaları büyütmeyin.

AŞK VE İLİŞKİLER: KOÇ DOLUNAYI 7. EVİNİZDE! Bir ilişkinin geleceği, evlilik veya ortaklık konusunda önemli bir farkındalık oluşabilir. İlişkide dengesizlik varsa artık görünür hale geliyor.

AİLE VE EV: Kariyer yoğunluğu nedeniyle aileyi ikinci plana atmamaya çalışın. Ev ile iş arasındaki denge önemli.

SAĞLIK VE GÜNLÜK DÜZEN: Yoğun tempo ve stres biriktirmeyin. Özellikle iş hayatındaki gerilimi eve taşımamak önemli.

ŞANSLI ALAN: Para, kişisel görünürlük, görüşmeler ve yeni başlangıçlar.

RİSK: İlişkilerde ani restleşmeler ve kariyerde güç savaşı.

GÖKYÜZÜ MESAJIN: HERKESİ MEMNUN EDEREK KENDİNİ MUTSUZ EDEMEZSİN. BU HAFTA “BEN NE İSTİYORUM?” SORUSUNA GERÇEK CEVABI VER.

YÜKSELEN AKREP - ANA TEMA: HAYATINDA BÜYÜK TEMİZLİK!

YÜKSELEN AKREP - ANA TEMA: HAYATINDA BÜYÜK TEMİZLİK!

Koç Dolunayı 6. evinizde, Terazi geçişleri 12. evinizde, Venüs 1. evinizde, Mars Yengeç 9. evinizde.

İŞ VE KARİYER: Çalışma koşulları, ekip, görev dağılımı ve günlük iş sisteminizde değişiklik gerekebilir. Verimsiz bir düzeni sürdürmek yerine sistemi yenileyin.

PARA: Doğrudan büyük bir finansal kırılmadan çok kişisel değeriniz ve gelecekteki yönünüz önem kazanıyor. Kendinize yatırım yapmak faydalı olabilir.

AŞK VE İLİŞKİLER: VENÜS SİZİN BURCUNUZDA. Çekicilik, aşk, sosyal ilişkiler ve kendinizi ifade etmek açısından güçlü bir dönem. Ancak geçmişten kalan gizli bir duyguyu da artık anlamanız gerekebilir.

AİLE VE EV: İç dünyanızdaki değişim aile ilişkilerine de yansıyabilir. Her şeyi içinizde tutmak yerine doğru zamanda konuşun.

SAĞLIK VE GÜNLÜK DÜZEN: 6. ev Dolunayı nedeniyle günlük düzen ve bedeninize bakım biçiminiz mercek altında. Uzun süredir ertelediğiniz rutin kontroller varsa uygun sağlık profesyoneliyle planlamak için hatırlatıcı bir dönem olarak kullanabilirsiniz.

ŞANSLI ALAN: Aşk, kişisel imaj, eğitim, seyahat ve kendinizi yenilemek.

RİSK: Aşırı çalışma, bastırılmış duygular ve kontrol takıntısı.

GÖKYÜZÜ MESAJIN: SENİN İÇİN YENİ DÖNEM BAŞKALARINI DEĞİŞTİRMEKLE DEĞİL, KENDİ HAYATINDA NEYE İZİN VERDİĞİNİ DEĞİŞTİRMEKLE BAŞLAYACAK!

YÜKSELEN YAY - ANA TEMA: KALBİNİN SESİ YÜKSELİYOR!

YÜKSELEN YAY - ANA TEMA: KALBİNİN SESİ YÜKSELİYOR!

Koç Dolunayı 5. evinizde, Terazi geçişleri 11. evinizde, Venüs Akrep 12. evinizde, Mars Yengeç 8. evinizde ve Jüpiter 9. evinizde.

İŞ VE KARİYER: Sosyal çevre, ekip çalışmaları ve büyük projeler önem kazanıyor. Yurtdışı, akademi, eğitim, hukuk, medya ve yayıncılık alanlarında Jüpiter desteği genişleme potansiyeli taşıyor.

PARA: Mars 8. evinizde. Ortak para, borç, kredi, vergi ve finansal paylaşım konusunda acele etmeyin. Rakamları kontrol edin.

AŞK VE İLİŞKİLER: Koç Dolunayı 5. evinizde. Aşk hayatında güçlü bir farkındalık veya karar gelebilir. Gizli duygular da açığa çıkabilir.

AİLE VE EV: Aileden çok aşk ve gelecek planları gündemde. Ancak ortak maddi konular aile veya partnerle konuşulabilir.

SAĞLIK VE GÜNLÜK DÜZEN: Duygusal yoğunluğu fiziksel tempoyla bastırmayın. Dinlenme ve uyku düzeninizi koruyun.

ŞANSLI ALAN: Yurtdışı, eğitim, yayıncılık, seyahatler, yaratıcılık ve yeni vizyon.

RİSK: Ortak para ve gizli yürütülen ilişkilerde belirsizlik.

GÖKYÜZÜ MESAJIN: HAYAT SADECE GÖREVLERDEN İBARET DEĞİL. KALBİNİN NE İSTEDİĞİNİ HATIRLA; ÇÜNKÜ UNUTTUĞUN BİR HAYAL YENİDEN KAPINI ÇALABİLİR.

YÜKSELEN OĞLAK - ANA TEMA: EV VE KARİYER ARASINDA BÜYÜK KARAR!

YÜKSELEN OĞLAK - ANA TEMA: EV VE KARİYER ARASINDA BÜYÜK KARAR!

Koç Dolunayı 4. evinizde, Terazi geçişleri 10. evinizde, Venüs Akrep 11. evinizde, Mars Yengeç 7. evinizde.

İŞ VE KARİYER: Güneş ve Merkür 10. evinizde. Görüşmeler, yeni görevler, yöneticilerle konuşmalar ve kariyer planları açısından çok önemli bir hafta. Görünürlüğünüz artabilir.

PARA: Kariyer bağlantıları gelecekte gelir artışına dönüşebilir. Sosyal çevrenizden veya profesyonel bağlantılardan destek gelebilir.

AŞK VE İLİŞKİLER: Mars 7. evinizde. Tutku kadar tartışma potansiyeli de yüksek. Partnerinizle güç savaşı yerine sorunun kendisine odaklanın.

AİLE VE EV: Koç Dolunayı 4. evinizde. Taşınma, ev değişikliği, aile, ebeveynler veya gayrimenkul konusunda bir konu sonuçlanabilir.

SAĞLIK VE GÜNLÜK DÜZEN: İş ve aile sorumluluklarını aynı anda taşımaya çalışırken dinlenmeyi ihmal etmeyin. Stresi yönetmek haftanın önemli konusu.

ŞANSLI ALAN: Kariyer, sosyal çevre, profesyonel bağlantılar ve gelecek planları.

RİSK: Partnerle tartışma ve iş uğruna özel hayatı tamamen ihmal etmek.

GÖKYÜZÜ MESAJIN: HER ŞEYİ KONTROL ETMEK GÜÇ DEĞİLDİR. GERÇEK GÜÇ, HANGİ SAVAŞA GİRMEYE DEĞECEĞİNİ BİLMEKTİR.

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YÜKSELEN KOVA - ANA TEMA: BİR HABER BÜTÜN PLANI DEĞİŞTİREBİLİR!

YÜKSELEN KOVA - ANA TEMA: BİR HABER BÜTÜN PLANI DEĞİŞTİREBİLİR!

Koç Dolunayı 3. evinizde, Terazi geçişleri 9. evinizde, Venüs Akrep 10. evinizde, Mars Yengeç 6. evinizde ve Plüton 1. evinizde.

İŞ VE KARİYER: VENÜS 10. EVİNİZDE. Kariyerde görünürlük, beğenilme, önemli kişilerle bağlantı ve iş ilişkilerinde uzlaşma açısından destekleyici bir dönem.

PARA: İş üzerinden yeni kazanç fırsatları oluşabilir. Ancak büyük finansal kararları yalnızca heyecanla değil verilerle değerlendirin.

AŞK VE İLİŞKİLER: Jüpiter 7. evinizde olduğu için ilişkiler ve ortaklıklarda büyüme teması güçlü. Yeni insanlarla tanışmak veya mevcut ilişkide yeni bir aşamaya geçmek gündeme gelebilir.

AİLE VE EV: Kardeşler, akrabalar ve yakın çevreyle önemli bir konuşma yapılabilir. Bir haber aile planlarını değiştirebilir.

SAĞLIK VE GÜNLÜK DÜZEN: Mars 6. evinizde. Çalışma temposunu aşırı yükseltmemek, dinlenme ve günlük düzeni korumak önemli.

ŞANSLI ALAN: Kariyer, ilişkiler, eğitim, yurtdışı ve önemli bağlantılar.

RİSK: İş ortamında tartışmalar, acele kararlar ve gereksiz zihinsel gerilim.

GÖKYÜZÜ MESAJIN: BİR HABER, BİR TELEFON, BİR GÖRÜŞME… KÜÇÜK GÖRÜNEN BİR GELİŞME ÖNÜNDE YENİ BİR YOL AÇABİLİR. GÖZÜN AÇIK OLSUN!

YÜKSELEN BALIK - ANA TEMA: PARA VE KENDİ DEĞERİN KONUSUNDA UYANIŞ!

YÜKSELEN BALIK - ANA TEMA: PARA VE KENDİ DEĞERİN KONUSUNDA UYANIŞ!

Koç Dolunayı 2. evinizde, Terazi geçişleri 8. evinizde, Venüs Akrep 9. evinizde, Mars Yengeç 5. evinizde.

İŞ VE KARİYER: Bilginizi, yaratıcılığınızı veya yeteneğinizi gelire dönüştürmek için yeni yollar düşünebilirsiniz. Eğitim ve yurtdışı bağlantıları da gelecekte iş fırsatına dönüşebilir.

PARA: HAFTANIN ANA KONUSU. Gelir, harcama, ortak para, kredi, borç, vergi ve maddi güvenlik yeniden değerlendiriliyor. Bir finansal mesele netleşebilir.

AŞK VE İLİŞKİLER: Mars 5. evinizde tutkuyu artırıyor. Yeni bir çekim veya mevcut ilişkide güçlü duygular yaşanabilir. Fakat öfke ile tutkuyu birbirine karıştırmayın.

AİLE VE EV: Maddi konular aile içinde konuşulabilir. Başkalarının sorumluluklarını otomatik olarak üstlenmeyin.

SAĞLIK VE GÜNLÜK DÜZEN: Duygusal dalgalanmaların günlük ritminizi bozmasına izin vermeyin. Düzenli uyku, beslenme ve hareket gibi temel alışkanlıkları korumaya odaklanın.

ŞANSLI ALAN: Yurtdışı, eğitim, seyahat, yaratıcılık ve yeni bilgiler.

RİSK: Belirsiz finansal anlaşmalar, duygusal harcamalar ve aşk hayatında ani çıkışlar.

GÖKYÜZÜ MESAJIN: KENDİ DEĞERİNİ BAŞKALARININ SANA BİÇTİĞİ DEĞERLE ÖLÇME. EMEĞİNİ, ZAMANINI VE KALBİNİ KİME VERDİĞİNE DİKKAT ET!

21–27 EYLÜL HAFTASININ ORTAK MESAJI:

AŞKTA GERÇEĞİ GÖR.

PARADA HESABINI BİL.

İŞTE STRATEJİNİ KUR.

AİLEDE ÖFKEYLE DEĞİL SAĞDUYUYLA HAREKET ET.

BEDENİNİN VE ZİHNİNİN SINIRLARINI GÖRMEZDEN GELME.

VE EN ÖNEMLİSİ İRADENİ BAŞKALARINA TESLİM ETME.

ŞANS, HAZIR OLANIN ÖNÜNE GELEN FIRSATI GÖREBİLMESİDİR.

RİSK İSE KORKULACAK BİR KEHANET DEĞİL; NEREDE DAHA BİLİNÇLİ HAREKET ETMEMİZ GEREKTİĞİNİ GÖSTEREN İŞARETTİR.

BU HAFTA GÖKYÜZÜ “BEKLE” DEMİYOR.

GERÇEĞİ GÖR.

NE İSTEDİĞİNE KARAR VER.

SINIRINI ÇİZ.

PLANINI YAP.

VE DOĞRU ZAMANDA ADIMINI AT.

ÇÜNKÜ BAZEN HAYATIN DEĞİŞMESİ İÇİN GÖKYÜZÜNÜN DEĞİL, SENİN KARAR VERMEN GEREKİR.

GÖKLER REHBERİNİZ, YOLUNUZ IŞIK OLSUN…

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
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