21–27 Eylül Haftalık Burç Yorumları: Gökyüzünde Büyük Hesaplaşma!
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Bu haftayı özellikle YÜKSELEN BURCUNUZA göre okuyun.
21 Eylül Merkür–Jüpiter sekstili fırsatları, görüşmeleri ve haberleri büyütüyor. Güneş’in Terazi’ye geçişi ilişkilerde ve ortaklıklarda denge arayışını başlatıyor. Güneş–Neptün karşıtlığı gerçek ile algıyı birbirinden ayırmamızı isterken Güneş–Plüton üçgeni değiştirmeye cesaret edemediğimiz konularda dönüşüm gücü veriyor.
26 Eylül 3°37′ KOÇ DOLUNAYI ise haftanın büyük hesaplaşmasını getiriyor:
BEN KİMİM?
NE İSTİYORUM?
NEYE ARTIK “YETER” DEMELİYİM?
27 Eylül Mars–Chiron karesi nedeniyle eski kırgınlıkların üzerinden ani kararlar vermemek önemli.
Şimdi yükselen burcunu bul!
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YÜKSELEN KOÇ - ANA TEMA: BEN Mİ, BİZ Mİ?
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YÜKSELEN BOĞA - ANA TEMA: YÜKLERİ HAFİFLETME ZAMANI!
YÜKSELEN İKİZLER - ANA TEMA: GELECEĞİNİ KİMLERLE KURACAĞINA KARAR VERİYORSUN!
YÜKSELEN YENGEÇ - ANA TEMA: KARİYERDE BÜYÜK DÖNÜM NOKTASI!
YÜKSELEN ASLAN - ANA TEMA: UFUKLARIN GENİŞLİYOR!
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YÜKSELEN BAŞAK - ANA TEMA: PARA VE ÖZ DEĞER HESAPLAŞMASI!
YÜKSELEN TERAZİ - ANA TEMA: İLİŞKİLERDE KADER DENGESİ DEĞİŞİYOR!
YÜKSELEN AKREP - ANA TEMA: HAYATINDA BÜYÜK TEMİZLİK!
YÜKSELEN YAY - ANA TEMA: KALBİNİN SESİ YÜKSELİYOR!
YÜKSELEN OĞLAK - ANA TEMA: EV VE KARİYER ARASINDA BÜYÜK KARAR!
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YÜKSELEN KOVA - ANA TEMA: BİR HABER BÜTÜN PLANI DEĞİŞTİREBİLİR!
YÜKSELEN BALIK - ANA TEMA: PARA VE KENDİ DEĞERİN KONUSUNDA UYANIŞ!
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