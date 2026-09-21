21–27 Eylül Haftalık Burç Yorumları: Gökyüzünde Büyük Hesaplaşma!

Koç Dolunayı 1. evinizde, Güneş ve Merkür Terazi 7. evinizde, Venüs Akrep 8. evinizde, Mars Yengeç 4. evinizde. Hayatın neredeyse bütün temel ilişkiler ekseni hareketleniyor.

İŞ VE KARİYER: Kendi kararlarınızı daha güçlü savunacağınız bir haftadasınız. Ortaklı işler, müşteriler, sözleşmeler ve birebir görüşmeler önem kazanıyor. Tek başınıza mücadele etmek yerine doğru insanla iş birliği yapmak daha fazla sonuç getirebilir.

PARA: Venüs 8. evinizde ortak para, eşin geliri, alacak-verecek, kredi, borç ve finansal paylaşım konularını hareketlendiriyor. Finansal bir konuda destek bulabilirsiniz ancak Neptün etkisi nedeniyle şartları net olmayan anlaşmalara dikkat.

AŞK VE İLİŞKİLER: Haftanın büyük konusu burada! Bir ilişki ya yeni bir dengeye oturacak ya da uzun zamandır görmezden geldiğiniz bir sorun artık konuşulacak. Sürekli karşı tarafı memnun etmek için kendinizden vazgeçiyorsanız Dolunay sizi uyandırabilir.

AİLE VE EV: Mars 4. evinizde. Ev, aile, ebeveynler veya geçmişten gelen meseleler gerilim yaratabilir. Taşınma, tadilat veya ev düzeninde değişiklik isteği de artabilir.

SAĞLIK VE GÜNLÜK DÜZEN: Dolunay 1. evinizde olduğu için bedeninizin verdiği sinyalleri görmezden gelmeyin. Özellikle aşırı tempo ve stres yönetimine dikkat edin; kalıcı bir yakınmada tıbbi değerlendirmeyi ertelemeyin.

ŞANSLI ALAN: Görüşmeler, ilişkiler, ortaklıklar, yaratıcı işler ve kendinizi ortaya koymak.

RİSK: Aile içinde öfkeyle konuşmak, ani restleşmeler ve yalnızca haklı çıkmak için köprüleri yakmak.

GÖKYÜZÜ MESAJIN: HERKESİ KAYBETMEMEK İÇİN KENDİNİ KAYBETME. BU HAFTA HAYATININ DİREKSİYONUNA YENİDEN SEN OTUR!