Fenerbahçe'nin Rekorlu 8 Gollü Galibiyeti Sosyal Medyayı da Coşturdu

Fenerbahçe, Eyüpspor'u kendi sahasında 8-0 mağlup etti. Muriqi dört golle maça damgasını vurdu, ağlara ayrıca Greenwood iki kez, Guendouzi ve İrfan Can Kahveci birer kez gitti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 10'a çıkardı. Maçın ardından sosyal medyada taraftarlardan art arda paylaşımlar geldi. Fenerbahçe'nin lig tarihindeki en farklı galibiyetine tepkileri derledik.