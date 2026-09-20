Fenerbahçe'nin Rekorlu 8 Gollü Galibiyeti Sosyal Medyayı da Coşturdu
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Fenerbahçe, Eyüpspor'u kendi sahasında 8-0 mağlup etti. Muriqi dört golle maça damgasını vurdu, ağlara ayrıca Greenwood iki kez, Guendouzi ve İrfan Can Kahveci birer kez gitti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 10'a çıkardı. Maçın ardından sosyal medyada taraftarlardan art arda paylaşımlar geldi. Fenerbahçe'nin lig tarihindeki en farklı galibiyetine tepkileri derledik.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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