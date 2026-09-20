Favori Alt Türüne Göre Hangi Metal Festivalinde Olmalısın?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Heavy metalden black metale, death metalden power metal'e kadar herkesin zevki bambaşka. Peki sen hangi tarafa daha yakınsın? O halde testi çöz, hangi metal festivali için bilet alman gerektiğini söyleyelim. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Playlistinde en çok hangi tür parçalar var?
2. Hangi dönemin metal müzik tarzı sana daha çok hitap ediyor?
3. Hangi ülkeden çıkan grupları daha çok dinliyorsun?
4. Dinlediğin bir metal şarkısında ilk dikkat ettiğin şey hangisi?
5. Bu gruplardan hangisi Türkiye'ye gelse hemen bilet alırsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Peki en az dinlediğin alt tür hangisi?
7. Metal dinlerken hangisini yapma ihtimalin daha yüksek?
8. Bir metal şarkısından en çok ne bekliyorsun?
Senin festivalin: Wacken Open Air!
Senin festivalin: Hellfest!
Senin festivalin: Inferno Metal Festival!
Senin festivalin: Bloodstock Open Air!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın