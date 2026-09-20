Favori Alt Türüne Göre Hangi Metal Festivalinde Olmalısın?

Senin metal zevkini tek bir türle sınırlandıramayız. Heavy metalden thrash'e, oradan ekstrem ya da modern metal gruplarına kadar kulağına iyi gelen her şeye şans veriyorsun. “Ben sadece şu türü dinlerim” diye kendini sınırlamak yerine yeni şeyler keşfetmek daha çok hoşuna gidiyor. O yüzden tek bir tarza odaklanan bir festivaldense, her türden metalin bir araya geldiği dev bir organizasyon sana daha uygun. Almanya'da düzenlenen Wacken Open Air tam da böyle bir yer! Festival yıllar içinde Iron Maiden, Metallica, Slayer, Judas Priest, Rammstein, Motörhead gibi metal tarihinin en büyük isimlerini ağırladı. Yani bu festival tam senlik!