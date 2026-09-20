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Favori Alt Türüne Göre Hangi Metal Festivalinde Olmalısın?

etiket Favori Alt Türüne Göre Hangi Metal Festivalinde Olmalısın?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
20.09.2026 - 19:01
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Heavy metalden black metale, death metalden power metal'e kadar herkesin zevki bambaşka. Peki sen hangi tarafa daha yakınsın? O halde testi çöz, hangi metal festivali için bilet alman gerektiğini söyleyelim. 👇

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1. Playlistinde en çok hangi tür parçalar var?

2. Hangi dönemin metal müzik tarzı sana daha çok hitap ediyor?

3. Hangi ülkeden çıkan grupları daha çok dinliyorsun?

4. Dinlediğin bir metal şarkısında ilk dikkat ettiğin şey hangisi?

5. Bu gruplardan hangisi Türkiye'ye gelse hemen bilet alırsın?

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6. Peki en az dinlediğin alt tür hangisi?

7. Metal dinlerken hangisini yapma ihtimalin daha yüksek?

8. Bir metal şarkısından en çok ne bekliyorsun?

Senin festivalin: Wacken Open Air!

Senin metal zevkini tek bir türle sınırlandıramayız. Heavy metalden thrash'e, oradan ekstrem ya da modern metal gruplarına kadar kulağına iyi gelen her şeye şans veriyorsun. “Ben sadece şu türü dinlerim” diye kendini sınırlamak yerine yeni şeyler keşfetmek daha çok hoşuna gidiyor. O yüzden tek bir tarza odaklanan bir festivaldense, her türden metalin bir araya geldiği dev bir organizasyon sana daha uygun. Almanya'da düzenlenen Wacken Open Air tam da böyle bir yer! Festival yıllar içinde Iron Maiden, Metallica, Slayer, Judas Priest, Rammstein, Motörhead gibi metal tarihinin en büyük isimlerini ağırladı. Yani bu festival tam senlik!

Senin festivalin: Hellfest!

Sen metalin biraz daha sert, gürültülü ve enerjik tarafındasın. Death metal, thrash, modern metal ve ekstrem türleri dinlemekten keyif alıyor, özellikle canlı performansta grubun enerjisini hissetmeyi seviyorsun. Senin için konser sadece sahneye bakıp müzik dinlemekten ibaret değil, mümkünse kendini tamamen o kalabalığın içine bırakmak istiyorsun. Fransa'nın Clisson kentinde düzenlenen Hellfest bu açıdan tam senlik! Festival geçmişte Metallica, Iron Maiden, Black Sabbath, Slipknot, Rammstein, Guns N' Roses ve KISS gibi birbirinden büyük isimleri sahnesinde gördü. Aradığın festival bu olabilir!

Senin festivalin: Inferno Metal Festival!

Sen metalin karanlık tarafındasın... Bir şarkının sadece sert olması sana yetmiyor; biraz tekinsiz, biraz gizemli ve mümkünse insanı içine çeken bir havası olsun istiyorsun. Black metal, death metal, doom ve diğer ekstrem türler senin vazgeçilmezin! Hatta başkalarının “Bu müzikte ne buluyorsun?” dediği grupları sen büyük bir zevkle dinliyorsun. Norveç'in Oslo kentinde düzenlenen Inferno Metal Festival de özellikle ekstrem metale odaklanıyor ve yıllar içinde Mayhem, Emperor, Dimmu Borgir, Morbid Angel, Enslaved ve Behemoth gibi isimleri ağırladı. Kısacası senin metal anlayışına en çok uyan festival bu!

Senin festivalin: Bloodstock Open Air!

Senin için metalde güçlü melodiler ve akılda kalan şarkılar önemli. Klasik grupları dinlemekten sıkılmıyorsun ama yeni çıkan gruplara da şans veriyorsun. İngiltere'de düzenlenen Bloodstock Open Air de bu çeşitliliği seven metalciler için oldukça iyi bir adres. Festival geçmişinde; Judas Priest, Slayer, Megadeth, Motörhead, Emperor, Behemoth, Opeth ve Gojira gibi çok farklı metal türlerine ait gruplar yer aldı. Yani festival bittiğinde eve sadece konser anılarıyla değil, muhtemelen birkaç yeni grupla dönmen de garanti!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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