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Sakaryalı Anne Üç Kızını da Evlatlıktan Reddetmek İstiyor: "Beni Soyup Soğana Çevirdiler"

Sakaryalı Anne Üç Kızını da Evlatlıktan Reddetmek İstiyor: "Beni Soyup Soğana Çevirdiler"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.09.2026 - 21:40
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Sakarya’da yaşamını sürdüren Melek Bayraktar, üç kızı ile damatlarının kendisini maddi yönden zarara uğrattığını ifade ederek adli makamlara başvurdu. Eşini 2024 senesinde bir trafik kazasında kaybeden dört çocuk annesi kadın, evinin akan çatısını tamir ettirmek ve kimseye muhtaç kalmamak adına yıllarca birikim yapmaya çalıştı. Ancak bu süreçte yanında kalan kızı ile damadının ve diğer iki kızının farklı zamanlarda banka kartlarını kullandığını, evdeki birikimlerini aldığını savundu.

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Ailesinin Kendisini Çeşitli Yollarla Mağdur Ettiğini Belirten Kadın Toplam Zararının Yüksek Miktarlara Ulaştığını Söyledi

Ailesinin Kendisini Çeşitli Yollarla Mağdur Ettiğini Belirten Kadın Toplam Zararının Yüksek Miktarlara Ulaştığını Söyledi

Yaşanan süreçte birikimlerinin systematically eksildiğini belirten Bayraktar; banka kartlarından para çekildiğini, evinde bulunan fındık, kestane balı, altın ve nakit paraların alındığını öne sürdü. Toplam kaybının 700 ile 800 bin lira arasında değiştiğini dile getiren acılı anne, hayvan satışından elde edilen 280 bin liralık tutarın da damadının kendi hesabına aktarıldığını iddia etti. İhtiyaç duyduğu anlarda parasını geri alamadığını ve evde sakladığı altınların yerinde sadece boş çantalar bulduğunu belirtti.

Şikayet Üzerine Başlatılan Soruşturmada Birinci Derece Akrabalık Nedeniyle Takipsizlik Kararı Verildi

Şikayet Üzerine Başlatılan Soruşturmada Birinci Derece Akrabalık Nedeniyle Takipsizlik Kararı Verildi

Uğradığı mağduriyetin ardından jandarma ve adliyeye başvurarak yasal süreç başlatan Bayraktar, ilk olarak kızı hakkında hırsızlık suçlamasıyla şikayette bulundu. Soruşturmayı yürüten savcılık, olayın mağdur ile şüpheli arasındaki birinci derece akrabalık ilişkisinden kaynaklanması sebebiyle kanunda yer alan şahsi cezasızlık halini değerlendirmeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda şüpheli hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar tesis edildi.

Bakıma Muhtaç Annesi ve Hapisteki Oğlu İçin Yaşam Mücadelesi Veren Anne Kendisini Güvende Hissatmediğini Vurguladı

Bakıma Muhtaç Annesi ve Hapisteki Oğlu İçin Yaşam Mücadelesi Veren Anne Kendisini Güvende Hissatmediğini Vurguladı

100 yaşındaki bakıma muhtaç annesi ile üç yıldır cezaevinde bulunan oğlunun bakımını tek başına üstlendiğini belirten Bayraktar, annesinin 18 bin liralık emekli aylığının da kendisine eksik ulaştırıldığını savundu. Her ay hesabına yalnızca küçük bir kısmın aktarıldığını söyleyen yaşlı kadın, can güvenliğinden endişe ettiğini ifade etti. Yaşadığı olayların ardından çocuklarıyla tüm bağını koparma noktasına geldiğini belirtti.

Maddi Kayıplarını Geri Almayı Hedefleyen Mağdur Kadın Evlatlarını Hukuki Olarak Reddetmek İstiyor

Maddi Kayıplarını Geri Almayı Hedefleyen Mağdur Kadın Evlatlarını Hukuki Olarak Reddetmek İstiyor

Kendisinden alındığını iddia ettiği birikimleri yargı yoluyla tahsil etmek isteyen Bayraktar, evinin akan çatısını yaptırabilmek için adli mücadelesini sürdürüyor. Kendisine bu yaşatılanları kabul edemediğini açıklayan acılı anne, bir evladın annesine böyle bir mağduriyet yaşatmaması gerektiğini ifade ederek kızlarını evlatlıktan reddetme kararında kararlı olduğunu belirtti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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