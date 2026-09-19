Sakaryalı Anne Üç Kızını da Evlatlıktan Reddetmek İstiyor: "Beni Soyup Soğana Çevirdiler"
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Sakarya’da yaşamını sürdüren Melek Bayraktar, üç kızı ile damatlarının kendisini maddi yönden zarara uğrattığını ifade ederek adli makamlara başvurdu. Eşini 2024 senesinde bir trafik kazasında kaybeden dört çocuk annesi kadın, evinin akan çatısını tamir ettirmek ve kimseye muhtaç kalmamak adına yıllarca birikim yapmaya çalıştı. Ancak bu süreçte yanında kalan kızı ile damadının ve diğer iki kızının farklı zamanlarda banka kartlarını kullandığını, evdeki birikimlerini aldığını savundu.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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