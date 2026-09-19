Sakaryalı Anne Üç Kızını da Evlatlıktan Reddetmek İstiyor: "Beni Soyup Soğana Çevirdiler"

Sakarya’da yaşamını sürdüren Melek Bayraktar, üç kızı ile damatlarının kendisini maddi yönden zarara uğrattığını ifade ederek adli makamlara başvurdu. Eşini 2024 senesinde bir trafik kazasında kaybeden dört çocuk annesi kadın, evinin akan çatısını tamir ettirmek ve kimseye muhtaç kalmamak adına yıllarca birikim yapmaya çalıştı. Ancak bu süreçte yanında kalan kızı ile damadının ve diğer iki kızının farklı zamanlarda banka kartlarını kullandığını, evdeki birikimlerini aldığını savundu.

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