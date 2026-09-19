Ne Gübre Masrafı Var Ne de Su: Çiftçiye Yıl Boyu Servet Kazandırıyor
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Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/rama...
Türkiye, uzun yıllardır yüksek bütçeler ayırarak ithal ettiği stratejik bir tarım ürününde yerli üretim hamlesine imza atıyor. Yurt dışından tedarik edilen ve Ortadoğu kültürünün simgelerinden biri sayılan hurma, Anadolu pazarında yeni bir ekonomik değer alanı oluşturuyor. Bakım maliyetlerinin oldukça düşük tutulabilmesi, yoğun sulama veya ekstra gübreleme gerektirmemesi bu ürünü çiftçiler açısından son derece cazip kılıyor. Kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkan hurma fidanları, yüksek getiri potansiyeli sayesinde girişimcilerin odak noktası haline geliyor.
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İthalat rakamlarındaki artış yerli üretimin önemini gözler önüne seriyor
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Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yerli hurma yetiştiriciliğinde başı çekiyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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