Ne Gübre Masrafı Var Ne de Su: Çiftçiye Yıl Boyu Servet Kazandırıyor

Rafine şekere doğal bir alternatif niteliği taşıyan hurma, sadece meyvesiyle değil işlenen çekirdeğiyle de sanayi ve sağlık sektörüne katkı sağlıyor. Özellikle Medine hurmasının çekirdeği kurutulup toz haline getirildikten sonra yoğurt gibi gıdalarla birleştirilerek antioksidan deposuna dönüştürülüyor. Zengin lif yapısı ve barındırdığı fenolik bileşikler sayesinde metabolizmayı destekleyen bu ürün, sindirim problemlerine karşı doğal bir takviye işlevi görüyor. Ekonomik değeri yüksek bu tarımsal yatırım, geleceğin en parlak üretim modelleri arasında yerini alıyor.