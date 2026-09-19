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Ne Gübre Masrafı Var Ne de Su: Çiftçiye Yıl Boyu Servet Kazandırıyor

Ne Gübre Masrafı Var Ne de Su: Çiftçiye Yıl Boyu Servet Kazandırıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.09.2026 - 20:52
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Türkiye, uzun yıllardır yüksek bütçeler ayırarak ithal ettiği stratejik bir tarım ürününde yerli üretim hamlesine imza atıyor. Yurt dışından tedarik edilen ve Ortadoğu kültürünün simgelerinden biri sayılan hurma, Anadolu pazarında yeni bir ekonomik değer alanı oluşturuyor. Bakım maliyetlerinin oldukça düşük tutulabilmesi, yoğun sulama veya ekstra gübreleme gerektirmemesi bu ürünü çiftçiler açısından son derece cazip kılıyor. Kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkan hurma fidanları, yüksek getiri potansiyeli sayesinde girişimcilerin odak noktası haline geliyor.

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Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/rama...
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İthalat rakamlarındaki artış yerli üretimin önemini gözler önüne seriyor

İthalat rakamlarındaki artış yerli üretimin önemini gözler önüne seriyor

Gelişen pazar dinamikleri ve her geçen gün yükselen tüketim verileri, yerli hurma üretiminin ne derece kritik bir fırsat barındırdığını açıkça gösteriyor. Geçmiş yıllarda 37 bin ton seviyelerinde seyreden ithalat miktarı, artan talep doğrultusunda 54 bin tonu aşmış durumda bulunuyor. Yurt dışına aktarılan bu büyük sermayeyi ülke ekonomisinde tutmayı hedefleyen üreticiler, iklim koşulları uygun olan bölgelerde geniş kapsama sahip hurma bahçeleri kurmaya devam ediyor.

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yerli hurma yetiştiriciliğinde başı çekiyor

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yerli hurma yetiştiriciliğinde başı çekiyor

Arap coğrafyasıyla özdeşleşen bu özel bitki; Adana, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Hakkari gibi kentlerimizde geniş alanlara dikiliyor. Çöl iklimine uyum sağlama yeteneği sayesinde iklim krizinin etkilediği tarım arazilerinde alternatif bir seçenek oluşturan bahçeler, hem yerel pazarda hem de ulusal ticaret ağlarında yoğun talep görüyor. Toprak yapısına hızlı uyum sağlayan fideler, üreticisine minimum masrafla maksimum getiri sunma sözü veriyor.

Sağlıklı yaşam trendleri ürüne olan ticari talebi günden güne artırıyor

Sağlıklı yaşam trendleri ürüne olan ticari talebi günden güne artırıyor

Rafine şekere doğal bir alternatif niteliği taşıyan hurma, sadece meyvesiyle değil işlenen çekirdeğiyle de sanayi ve sağlık sektörüne katkı sağlıyor. Özellikle Medine hurmasının çekirdeği kurutulup toz haline getirildikten sonra yoğurt gibi gıdalarla birleştirilerek antioksidan deposuna dönüştürülüyor. Zengin lif yapısı ve barındırdığı fenolik bileşikler sayesinde metabolizmayı destekleyen bu ürün, sindirim problemlerine karşı doğal bir takviye işlevi görüyor. Ekonomik değeri yüksek bu tarımsal yatırım, geleceğin en parlak üretim modelleri arasında yerini alıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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