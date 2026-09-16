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Arabanızda ve Evinizde Fırtına Estiren Temizlik: Robeve Auhma 20000PA Şarjlı El Süpürgesi İndirimde!

etiket Arabanızda ve Evinizde Fırtına Estiren Temizlik: Robeve Auhma 20000PA Şarjlı El Süpürgesi İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
16.09.2026 - 14:16
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Aracınızın koltuk aralarına dökülen kırıntılardan, bagajdaki tozlardan veya evdeki dar alan temizliklerinden sıkıldınız mı? Güçlü emiş gücü ve çok işlevli yapısıyla temizliği zahmetsiz hale getiren Robeve Auhma Şarjlı El Süpürgesi, Amazon’da  indirimde!

Avuç içi kadar pratik ama ev tipi süpürgeleri aratmayacak kadar güçlü bu temizlik yardımcısının öne çıkan özelliklerine gelin birlikte göz atalım👇

Bu içerik 16.09.2026 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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20.000 PA Vakum Gücü, Üfleme Fonksiyonu ve Şişirme Özelliği

20.000 PA Vakum Gücü, Üfleme Fonksiyonu ve Şişirme Özelliği

Sadece süpürmekle kalmayan Robeve Auhma, tam 20.000 PA değerindeki devasa vakum gücüyle en derin girintilerdeki tozları ve evcil hayvan tüylerini kolayca çekiyor. 

Arka kısmındaki üfleme fonksiyonu sayesinde klavye, kamera ve klima kanallarında biriken tozları uçurabilir; barbekü ateşini tutuşturabilirsiniz. Üstelik paketle gelen özel aparatı sayesinde balon, deniz yatağı, can simidi ve bot şişirme işlemlerinizi de saniyeler içinde hallediyor.

Uzun Ömürlü 6000 mAh Batarya, Type-C Hızlı Şarj ve LED Gösterge

Uzun Ömürlü 6000 mAh Batarya, Type-C Hızlı Şarj ve LED Gösterge

Gücünü 6000 mAh uzun ömürlü pilinden alan cihaz, tek şarjla 25-30 dakikaya kadar kesintisiz kullanım sunuyor. Type-C hızlı şarj desteği sayesinde araba, powerbank, laptop veya priz üzerinden kolayca şarj edilebilir. 

Gövdesindeki akıllı LED dijital ekran şarj durumunu anlık gösterirken, entegre LED aydınlatma ışığı ise koltuk altı gibi karanlık noktaları görünür kılıyor.

Fırçasız Motor Teknolojisi ve Zengin 7'li Başlık Seti

Fırçasız Motor Teknolojisi ve Zengin 7'li Başlık Seti

Dayanıklı fırçasız motoru sayesinde hem ultra hafif/ergonomik bir yapı sunuyor hem de son derece kolay temizleniyor. Farklı senaryolar için tasarlanmış başlık seti;

  • Düz Başlık & Tak-Çıkar Mini Fırça 1: Dar aralıklar, köşeler ve hassas yüzeyler için.

  • Geniş Emme Başlığı: Zor temizlenen geniş yüzeyler için.

  • Uzun Üfleme Başlığı & Tak-Çıkar Mini Fırça 2: Klavye ve klima çıkışlarındaki tozlar için.

  • Kısa Üfleme Başlığı: Kamera lensleri ve gamepad temizliği için.

  • Yuvarlak Fırça Başlığı: Koltuk, havalandırma ızgaraları ve kumaş yüzeyler için.

  • Şişirme Başlıkları (1 ve 2): Can simidi, can yeleği, deniz yatağı ve hava yataklarını şişirmek için.

Aracınızda, evinizde veya kampta her an pırıl pırıl bir düzen sağlamak ve çok yönlü temizliğin keyfini çıkarmak istiyorsanız bu indirimi kaçırmayın!

Kullanıcı yorumu:

  • Bu fiyata bundan daha iyisini bulamazsınız. Bu tarz ürünler alırken üründen ne beklediğiniz çok önemli, beklentinizi yüksek tutup, sonrasında hayal kırıklığına uğramayın. Öncelikli olarak araba için aldım , ama çamaşır kurutma makinesini temizlemek için daha çok kullanacağım gibi. Araba kullanımında; koltuk, plastik ve ön konsoldaki taneli parçaları çekmekte hiçbir sıkıntı yok, tek şarjda hepsini halledersiniz. Fakat halı kaplı tabanlar maalesef aynı performans yok. İş görür fakat, halı tabanları temizlemek için en az 3 kere şarj edersiniz ve yorucu olur. Çamaşır kurutma makinesinde her kurutmadan sonra hazne temizliği yaptığımız için burada gayet iş görüyor. Kurutma makinesinde kullanırken toz haznesi küçük olduğu için, süpürgenin toz haznesini ekstre 1 kez boşaltmanız gerekecek . 4 yıldızı da kurutma makinesini temizlemekten beni kurtardığı için verdim.

  • Çok kullanışlı. Arabada, evde. Toz ve kırıntıları süpürmek için pratik. Üfleme uçları ile klavye temizleme, elektronik eşya temizleme, top şişirme, deniz yatağı şişirmek için kullanılabilir. Şarjı uzun dayanıyor. Toz filtresi musluk altında yıkanıyor, iki tane de yedeği çıkıyor.

Robeve Auhma 20000PA Şarjlı Oto Süpürgesi’ni Amazon güvencesiyle indirimli fiyattan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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