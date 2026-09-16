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En İyi Korku Filmleri: 1973'ten 2026'ya Dönem Dönem Korku Filmleri ve Alt Türleri Rehberi

En İyi Korku Filmleri: 1973'ten 2026'ya Dönem Dönem Korku Filmleri ve Alt Türleri Rehberi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.09.2026 - 14:35
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Korku filmi severler, hoş geldiniz! Merak etmeyin, bu satırlarda sizi korkunç bir şey beklemiyor. Ancak ilerleyen satırlarda, 1973'ten günümüze sinema dünyasının en korkunç filmlerini göreceksiniz. Sizler için 2026'nın yeni çıkanlarından başlayarak, 2023-2025 dönemine, 2020'lere, 2010'ların modern klasiklerine, 2000'ler ve tüm zamanların başyapıtlarına değindiğimiz bir 'en iyi korku filmleri' listesi hazırladık.

Bu listenin sonunda psikolojik gerilim, Türk korku sineması, Japon korku, folk horror ve korku-komedi gibi alt türler için ayrı listelere de ulaşabilirsiniz. 

Liste yeni çıkan filmlerle düzenli olarak güncellenir.

İyi seyirler! 

Kaynak: https://www.buzzfeed.com

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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2026: En Yeni Korku Filmleri

Yılın şu ana kadar vizyona giren en çok konuşulan korku filmleri: Gişe rekoru kıran bağımsız yapımlardan efsanevi serilerin yeni halkalarına, 2026 korku filmi türünün en hareketli yıllarından biri oldu.

Obsession (2026)

Obsession (2026)

Curry Barker'ın yönettiği film, 2026'nın sürpriz gişe patlaması oldu. Hoşlandığı kıza ulaşmak için 'Tek Dilek Söğüdü' adlı gizemli bir ağacın dalını kıran çaresiz bir romantik, dileğinin harfiyen gerçekleştiğini görür; ama istediği ilgi hiç hesaplamadığı bir bedelle gelir. Basit bir aşk takıntısı olarak başlayan hikâye, adım adım kontrolden çıkan ve giderek daha rahatsız edici bir hâl alan bir kâbusa dönüşür. Düşük bütçesine rağmen yılın en çok izlenen korku filmi olması, ağızdan ağıza yayılan gücünü gösteriyor.

Vizyon: 15 Mayıs 2026

Backrooms (2026)

Backrooms (2026)

İnternetin en meşhur modern korku efsanesi 'Backrooms', A24 imzasıyla sinemaya taşındı. Bir mobilya mağazasının bodrumunda beliren tuhaf bir kapı, içine girenleri sonu gelmeyen sarı koridorlardan oluşan ve fizik kuralları bozuk bir ara boyuta çeker. Kane Parsons'ın kendi YouTube serisinden uyarladığı film gücünü sıçratmalardan değil, mekânın kendisinden alıyor: boş ofis katları, vızıldayan floresanlar ve asla aynı yere çıkmayan koridorlar. Yönünü kaybetme duygusunu doğrudan bir korku aracına çeviren, yılın en özgün yapımlarından.

Vizyon: 29 Mayıs 2026

28 Years Later: The Bone Temple (2026)

28 Years Later: The Bone Temple (2026)

Danny Boyle'un yeniden başlattığı serinin ikinci filmini Nia DaCosta yönetti. Hikâye önceki filmin bıraktığı yerden devam ediyor: Ralph Fiennes'in canlandırdığı Dr. Kelson, kemiklerden yaptığı tapınağında beklenmedik bir ilişkinin içine sürüklenirken, Spike'ın Jimmy Crystal ve tarikatıyla karşılaşması kaçamayacağı bir kâbusa dönüşür. Zombi türünü klişelerden kurtarıp yeniden politik ve duygusal bir zemine oturtan, serinin şimdiye kadarki en karanlık halkası.

Vizyon: 16 Ocak 2026

Send Help (2026)

Send Help (2026)

Sam Raimi'nin korku türüne dönüşü. Uçak kazasından sağ kurtulan iki iş arkadaşı (Rachel McAdams ve Dylan O'Brien) ıssız bir adada mahsur kalır. Ofiste aralarındaki patron-çalışan hiyerarşisi adada hiçbir anlam ifade etmez ve güç dengesi film boyunca defalarca taraf değiştirir. Raimi'nin kara mizahıyla hayatta kalma gerilimini birleştiren yapım, tamamen iki oyuncunun performansı üzerinde yükseliyor.

Vizyon: 30 Ocak 2026

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Hokum (2026)

Hokum (2026)

Oddity ve Caveat ile dikkat çeken İrlandalı yönetmen Damian McCarthy'nin yeni filmi. Romancı Ohm Bauman, anne babasının küllerini savurmak için ıssız bir hana çekilir; ancak handaki balayı süitine musallat olduğu söylenen cadı hikâyesi giderek aklını ele geçirir. Rahatsız edici görüntüler ve ani bir kayboluş, adamı geçmişinin karanlık köşeleriyle yüzleşmeye zorlar. Az bütçeyle çok korku üreten, tamamen atmosfer odaklı bir yapım.

Vizyon: 1 Mayıs 2026

Teenage Sex and Death at Camp Miasma (2026)

Teenage Sex and Death at Camp Miasma (2026)

I Saw the TV Glow'un yönetmeni Jane Schoenbrun'dan, slasher türünün kendisiyle hesaplaşan bir film. Ölmekte olan bir slasher serisini yeniden canlandırma görevi verilen hevesli genç bir yönetmen, ilk filmin inzivaya çekilmiş yıldızını ziyarete gider ve takıntı, arzu ve sanrıyla örülü kanlı bir dünyanın içine çekilir. Türün 'cinsellik cezalandırılır' klişesini alıp tersyüz eden, hem korkutan hem tartıştıran bir yapım.

Vizyon: 7 Ağustos 2026 (ABD)

Scream 7 (2026)

Scream 7 (2026)

Serinin yaratıcısı Kevin Williamson bu kez yönetmen koltuğunda. Sidney Prescott'ın kendine yeni bir hayat kurduğu sessiz kasabada yeni bir Ghostface ortaya çıkar ve bu kez hedef onun kızıdır. Ailesini korumak için Sidney, yıllardır kaçtığı geçmişiyle yüzleşmek ve katliamı kendi elleriyle bitirmek zorunda kalır. Neve Campbell'ın seriye dönüşü, uzun süredir savrulan Scream serisini yeniden rayına oturtuyor.

Vizyon: 27 Şubat 2026

Ready or Not: Here I Come (2026)

Ready or Not: Here I Come (2026)

2019'un kült filmi Ready or Not'ın devamı. Le Domas ailesinin saldırısından sağ kurtulan Grace, kâbus dolu oyunun bir üst seviyesine geçtiğini fark eder; bu kez yanında uzun süredir görüşmediği kardeşi Faith vardır. Dünyayı yöneten Konsey'in başındaki koltuk için dört rakip aile Grace'i avlamaktadır. İlk filmin sınıfsal öfkesini ve kara mizahını koruyup ölçeği büyüten bir devam filmi.

Vizyon: 20 Mart 2026

Evil Dead Burn (2026)

Evil Dead Burn (2026)

Evil Dead serisinin yeni halkasını, Fransız korkusunun yükselen ismi Sébastien Vaniček yönetti. Kocasının ani ölümünün ardından Alice, teselliyi onun ailesinin yanında arar; ama bu aile, şeytani ele geçirilme üzerine çalışmış bir araştırmacının torunlarıdır. Kayınları teker teker korkuyla beslenen yaratıklara dönüşürken Alice, hayattayken ettiği yeminlerin ölümden sonra da geçerli olduğunu anlar. Serinin acımasız ve kan gölüne dönen geleneğini sürdürüyor.

Vizyon: 10 Temmuz 2026

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Lee Cronin's The Mummy (2026)

Lee Cronin's The Mummy (2026)

Evil Dead Rise'ın yönetmeni Lee Cronin, mumya mitini tamamen korku tarafına çekiyor. Bir gazetecinin küçük kızı çölde izini kaybettirir; sekiz yıl sonra kız, bandajlara sarılı halde ailesine geri döner. Sevinçle karşılanması gereken bu kavuşma, kısa sürede evin içinde büyüyen bir dehşete dönüşür. Macera filmi geleneğinden kopup doğrudan bedensel korkuya yönelen bir yeniden yorum.

Vizyon: 17 Nisan 2026

Primate (2026)

Primate (2026)

47 Meters Down ve The Strangers: Prey at Night'ın yönetmeni Johannes Roberts'tan sert bir yaratık filmi. Üniversite öğrencisi Lucy ve arkadaşları tatili ailesinin Hawaii'deki evinde geçirir; evin bir de evcil şempanzesi Ben vardır. Kuduz bir hayvanın ısırmasıyla Ben'in hastalanması, keyifli bir tatili tek gecede hayatta kalma mücadelesine çevirir. Doğaüstü hiçbir unsur kullanmadan, tamamen fiziksel bir tehdit üzerinden korkutmayı başarıyor.

Vizyon: 23 Ocak 2026

Saccharine (2026)

Saccharine (2026)

Relic'in yönetmeni Natalie Erika James'ten mide bulandırıcı bir beden korkusu. Aşk acısı çeken tıp öğrencisi Hana, insan külü yemeye dayanan tuhaf bir zayıflama akımına kapılır; kısa süre sonra yediği kişinin hayaleti peşini bırakmaz. Film, diyet kültürünün ve beden baskısının groteske varan yüzünü kara mizahtan vazgeçmeden anlatıyor. Yılın en rahatsız edici ama en akılda kalıcı yapımlarından biri.

Vizyon: Temmuz 2026

2023–2025: Son Yılların Öne Çıkanları

Türün son dönemdeki en çok konuşulan yapımları. Bu dönemin tam listesi için 2020'lerin en iyi korku filmleri sayfasına bakın.

Sinners (2025)

Sinners (2025)

Film, doğaüstü bir korku hikâyesi anlatıyor. Michael B. Jordan’ın başrolde olduğu yapımda bir grup insan, gizemli ve karanlık güçlerle yüzleşiyor. Başlangıçta sıradan gibi görünen olaylar, zamanla korkunç bir felakete dönüşüyor. Günah, inanç ve ceza temaları etrafında dönüyor.

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Weapons (2025)

Weapons (2025)

Bu filmde birbirinden kopuk gibi görünen birkaç hikâye var ama hepsi gizemli ve karanlık bir olayda birleşiyor. Başlarda karakterler normal hayatlarını sürdürürken, yavaş yavaş işin içinde korkunç bir sır olduğu ortaya çıkıyor.

Bring Her Back (2025)

Bring Her Back (2025)

Filmde bir kadın, gizemli bir şekilde kayboluyor ve geride kalanlar onu geri getirmek için tehlikeli bir ritüele başvuruyor. Başta her şey umut dolu gibi görünse de, yapılan ayin karanlık güçleri harekete geçiriyor. Kaybolan kişiyi geri getirmek isterken, aslında daha korkunç bir varlığı dünyaya davet ediyorlar.

The Substance (2024)

The Substance (2024)

Gözden düşürülen bir yıldız, gençlik ve kusursuzluk vaat eden gizli bir yönteme başvurur; bunun bedeli, kimliğin ikiye bölünmesidir. Yaş ayrımcılığı ve beden baskısı, karakterin kendi kendine yönelttiği öfkeyi büyütür. Öykü, güzellik saplantısının nasıl bir sömürü döngüsüne dönüştüğünü kanlı ve gürültülü imgelerle anlatır. İki benlik arasındaki çekişme, başarı arzusunun insanı nasıl kemirdiğini görünür kılar.

Heretic (2024)

Heretic (2024)

Filmde iki genç misyoner kız, kapısını çaldıkları gizemli bir adamın evine giriyorlar. Başta normal gibi görünen bu ziyaret, yavaş yavaş kabusa dönüşüyor. Adam onları içeride tuzağa düşürüyor ve korkunç bir oyun başlıyor. Hikâye tek mekânda geçmesine rağmen çok sürükleyici.

Longlegs (2024)

Longlegs (2024)

Genç bir ajan, yıllara yayılan cinayetleri çözerken kötülüğün izinin sanıldığından derine indiğini görür. Film, ağır bir hava ve rahatsız edici ses düzeniyle izleyiciyi kıstırır. Katilin yüzü ve davranışları, gerçek ile kabus arasındaki çizgiyi silikleştirir. Anlatı, soruşturma yapısını korurken şeytani bir arka planı adım adım açar.

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Talk to Me (2023)

Talk to Me (2023)

Gençlerin elden ele dolaşan porselen bir el ile yaptıkları çağrı oyunu, denetimi hızla aşan bir tehlikeye dönüşür. Kayıp duygusu ve yas, karakterlerin sınırları zorlamasına yol açar. Film, ergenlik sancısını ve arkadaş baskısını sert bir korku öyküsüne yedirir. Gerilim, kısa sürede yıkıcı sonuçlara varan bir zincirleme etki yaratır.

Late Night with the Devil (2023)

Late Night with the Devil (2023)

Yetmişli yıllarda geçen bir gece programının canlı yayını, reyting uğruna giderek daha tehlikeli bir gösteriye dönüşür. Programcının hırsı, stüdyo içindeki herkesin kaderini belirleyen riskli bir deneye kapı açar. Film, eski televizyon dünyasının parıltılı yüzeyini kazıyıp altında yatan çıkar hesaplarını sergiler.

2020–2022: On Yılın Başlangıcı

Pandemi döneminin korku sineması: kapalı mekânlar, tek başına kalma korkusu ve güven sorunu bu yılların ana teması oldu.

Speak No Evil (2022)

Speak No Evil (2022)

Bir çift tatilde tanıştıkları başka bir aileyi kırsaldaki evlerine ziyarete gider ve giderek artan bir tedirginliğin içine sürüklenir. Film, “ayıp olmasın” diye sınır koyamamanın nasıl tehlikeli olabileceğini sert biçimde gösterir. Ev sahibi çiftin küçük nezaketsizlikleri zamanla baskıya, manipülasyona ve gizlenen şiddete dönüşür.

Barbarian (2022)

Barbarian (2022)

Gece vakti kiralanan bir evin iki kişi tarafından aynı anda tutulması, beklenmedik bir kabusun başlangıcı olur. Şehrin çürümüş bir bölgesindeki ev, güven duygusunu adım adım eriten bir labirente dönüşür. Film sık sık yön değiştirir; izleyici, tehlikenin kaynağına ilişkin yargılarını sürekli gözden geçirmek zorunda kalır.

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Fresh (2022)

Fresh (2022)

Daisy Edgar-Jones ve Sebastian Stan ikilisini bir araya getiren kaliteli filmde, sosyal medyadan tanışılan insanlarla ilgili bir dehşeti gözler önüne seriyor. Genç kadın Noa, bir uygulamadan Steve isimli yakışıklı doktor ile tanışır. Steve'e güvenip dağ evine giden Noa'yı kabus gibi olaylar beklemektedir.

IMDb: 6,7

The Night House (2020)

The Night House (2020)

Eşinin acı kaybıyla baş etmeye çalışan Beth, depresyondadır. Dışarıdan hayat dolu gözüken eşinin intihar etmesini kendisine yediremeyen Beth, evinde onun ruhunu hissetmeye başlar. Beth bu ölümün ardındaki sır perdesini aralamaya karar verir ancak bulduğu bilgiler hiç hoşuna gitmez.

IMDb: 6,5

Possessor (2020)

Possessor (2020)

Brandon Cronenberg imzalı film, bilincin bir başka bedene akışını konu alıyor. Bir ajan, diğer insanların vücutlarına yerleşmek için beyin implantı teknolojisini kullanır. Farklı bedene yerleşen ajan, bir kiralık katil olarak, ismi verilen kişiyi öldürür. Tıkır tıkır işleyen bu işte bir sorun vardır: ajan Vos kendi benliğini unutmaya başlamıştır.

IMDb: 6,5

Antebellum (2020)

Antebellum (2020)

Get Out ve Us filmlerinin yapımcısından bambaşka bir gerilim filmi geldi. Başarılı yazar Veronica Henley, korkunç bir gerçekliğin içinde sıkıştığını anlayınca kaçmaya çalışır. Veronica, çok geç olmadan akıllara durgunluk veren bir gizemi ortaya çıkarmak zorundadır.

IMDb: 5,7

2010'lar: Modern Korku Klasikleri

A24'ün yükselişi, Ari Aster ve Robert Eggers'ın çıkışı, Jordan Peele'in türe getirdiği toplumsal katman. Korku sinemasının bugünkü dilini kuran on yıl.

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Get Out (2017)

Get Out (2017)

Chris sıradan bir siyahi gençtir. Sevgilisi Rose ile mutlu bir ilişkisi vardır. Rose bir gün Chris'i ailesinin mülküne davet eder. Avrupalı Amerikalı sevgilisinin ailesinde bir tuhaflık olduğunu sezen Chris bir süre sonra mülkte kalmakta olan siyahi kişilerin bir bir kaybolduğunu öğrenir. Bunun üzerine tuz biber olan şey ise başka bir siyahi adamın kendisine iş işten geçmeden gitmesi yönündeki uyarısı olur. Chris bir şeylerin ters gittiğini sezmeye başladığında kurtulması sandığından çok daha zor olacaktır...

IMDb: 7.7

Busanhaeng (2016)

Busanhaeng (2016)

Sok-woo, yoğun iş temposundan dolayı sürekli kızını ihmal etmektedir. Doğum gününde kızının ısrarlarına dayanamayan Sok -woo, onu eski eşinin yanına götürmek için gönülsüzce Seul'den kalkıp Busan'a gidecek olan trene biner. Tren kalkmak üzereyken, Güney Kore'yi etkisi altına alan yıkıcı bir zombi virüsünden etkilenen bir kadın, virüsü trendekilere yaymaya başlar. Virüsün bulaştığı herkes, birer birer zombiye dönüşür. Sebebi belirlenemeyen virüs, tüm ülkeye yayılırken, hızla Busan'a yol alan trende de Sok-woo, kızı ve daha birçok yolcu amansız bir hayatta kalma mücadelesine girişir.

IMDb: 7.6

The Conjuring (2013)

The Conjuring (2013)

Konusunu gerçek bir hikayeden alan Korku Seansı, doğaüstü olayları inceleyip aydınlatmaya çalışan dünyaca ünlü çift Ed ve Lorraine Warren'ın karşılaştıkları ürkütücü bir vakayı ele alır. Ed ve Lorraine Warren bir gün Perron ailesinden bir telefon aldıklarında hayatlarının en korkutucu görevine atıldıklarının farkında değildir. Perron ailesinin gözlerden uzak çiftlik evi nedeni bilinmeyen karanlık bir varlık tarafından kuşatılmıştır ve bu nedenle de hayatları tam bir kabusa dönüşmüştür. Bu vakayı çözebileceklerine inanan deneyimli Warren çifti, ne kadar şeytani bir varlıkla karşı karşıya olduklarını çok geç fark edeceklerdir...

IMDb 7,5

Hereditary (2018)

Hereditary (2018)

Graham ailesinin sert maderşahisi Ellen öldüğünde, kızı Annie ve ailesi atalarının gizemli ve giderek korkunçlaşan sırlarını keşfetmeye başlar. Keşfettikleri karanlıklaştıkça, aile üyeleri kendilerine miras kalmış gibi görünen bu korkunç kaderden kurtulmak için daha fazla mücadele etmek zorunda kalır. Ailevi bir trajediyi uğursuz ve derinden sarsıcı bir şeye dönüştüren olaylar, kalan paramparça mirasın gölgesini taşımaktadır...

IMDb: 7.3

It (2017)

It (2017)

Film, Maine'in küçük bir kasabasında yaşayan 7 çocuğu ele alıyor. Bu yedi arkadaş okullarında dışlanan bir gruptur. Ancak en büyük sorunları bu değildir. Arkadaşlar bir yandan hayatın getirdiği sorunlarla, bir yandan da ergenlikle uğraşırken, başlarına beklemedikleri bir bela daha açılır. Kurbanlarının korkularına göre şekle girebilen Pennywise, ürkütücü bir palyaço kılığında bu 7 çocuğa dehşet saçmaya başlar. Artık okuldaki sorunları, verecekleri hayatta kalma mücadelesine oranla bir hayli önemsiz kalacaktır...

IMDb: 7.3

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Doctor Sleep (2019)

Doctor Sleep (2019)

Stanley Kubrick'in kült korku filmi The Shining'in devamı niteliğindeki film, küçük Danny'ye odaklanıyor. The Shining olaylarından yıllar sonra, artık yetişkin olan Dan Torrance, benzer güçlere sahip genç bir kızı tarikattan kurtarmak zorundadır. 

IMDb: 7,3

10 Cloverfield Lane (2016)

10 Cloverfield Lane (2016)

Genç bir kadın olan Michelle, onu kaçıran adamın evinde uyandığında evin sığınağında olduğunu fark eder. Adam, Michelle'e, gideceği yerinin olmadığını çünkü bir olayın ardından Dünya'nın yüzeyinin yaşanmaz hale geldiğini söyler. Hayatı kabusa dönüşen Michelle, ona söylenilenlerin gerçek olup olmadığını anlayamaz. 

IMDb: 7,2

Midsommar (2019)

Midsommar (2019)

Ari Aster'ın ikinci uzun metrajlı filminde, acı kaybının ardından Dani, kafasını dağıtmak ve depresyonundan çıkmak için arkadaşlarının planladığı İsveç gezisine katılır. Gezilerinde, ünlü yaz dönümü festivaline şahit olan grup için bu gezi, bir kabusa dönüşür. Yönetmen Aster, aydınlık ortamda bir korku filmi sunarak izleyicilere bambaşka bir deneyim yaratıyor. 

IMDb: 7,1

The Smiling Man (2015)

The Smiling Man (2015)

Küçük bir kız evde tek başınadır ve kısa bir süre sonra da şeytanla yüz yüze gelir.

IMDb 7,1

Raw (2016)

Raw (2016)

Üniversitede Veterinerlik okumaya başlayan vejetaryen genç kız Justine, kampüse kabul partisinde gerçekleşen ilginç geleneğin ardından, insan etine garip bir arzu beslemeye başlar. Yönetmen Julia Ducournau'nun ilk uzun metrajlı filmi festivallerin baş tacı oldu.

IMDb: 7,0

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It Follows (2015)

It Follows (2015)

Jay, yaşıtları gibi günlerini yakın arkadaşları ve ailesiyle geçiren sıradan bir gençtir. Bir gün hoşlandığı gençle birlikte şehir dışındaki bir harabeye gider ve sonrasında kendini baygın vaziyette bulur. Jay'in sıradan hayatı bu an itibarıyla deneyimlemeye başladığı tuhaf sanrılarla kabusa dönüşür. Peşinde birileri ya da bir şeyler tarafından izlendiğine emindir ve arkadaşlarıyla bir araya gelip kendini izleyen ürkütücü şeyden kurtulmanın bir yolunu bulmak zorundadır.

IMDb 6,9

Climax (2018)

Climax (2018)

Filmlerinde şiddet sınırı tanımayan yönetmen Gaspar Noe'nin bir kabusa benzeyen başyapıtında, Fransız dansçılar, soğuk bir gecede prova yapmak için uzak, boş bir okul binasında toplanırlar. Partideki herkesin içtiği kokteyle uyuşturucu eklendiğini öğrendiklerinde gece cehenneme dönüşür.

IMDb: 6,9

Us (2019)

Us (2019)

Wilson ailesi, huzurlu bir tatil geçirmek için Adelaide'ın çocukluğunda kullanılan yazlık evine gelir. Bu tatil köyüne gelirken bilmedikleri şey ise, onları şeytani ikizlerinin beklediğidir. Sakin tatil, kanlı bir kovalamacaya dönüşür.

IMDb: 6,8

The Babadook (2014)

The Babadook (2014)

Ürkütücü filmde, bekar bir anne ve çocuğunu izliyoruz. Anne-oğul, 'Bay Babadook' adlı korkutucu çocuk kitabı evlerinde ortaya çıkınca derin bir paranoya kuyusuna düşer.

Insidious (2010)

Insidious (2010)

Bir aile, kötü ruhların komadaki çocuklarını The Beyond adlı bir alemde tuzağa düşürmesini önlemeye çalışır.

IMDb: 6,8

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The Autopsy of Jane Doe (2016)

The Autopsy of Jane Doe (2016)

Her ikisi de adli tabip uzmanı olan bir baba ve oğul, kimliği bilinmeyen bir cesedin morga gelmesiyle araştırmaya koyulur. Karanlık sırlar saklayan genç kadının cesedini inceleyerek ölüm nedenini teşhis etmeye çalışırken karmaşık bir gizemin içine çekilirler.

IMDb: 6,8

The Witch (2015)

The Witch (2015)

17. yüzyılda İngiltere'de yaşayan William ve Katherine çifti, beş çocuğuyla birlikte ıssız bir ormanın içerisinde hristiyan kurallarına sıkı sıkıya bağlı bir şekilde yaşamaktadır. Aile düzenleri ise beklenmedik garip olayların ortaya çıkmasıyla sarsılmaya başlar. Yeni doğan çocukları Sam, ardında hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolur, büyük kızları Thomasin ilahi sesler duyduğuna inanmaktadır, ikizleri ise tuhaf kafiyeler mırıldanmaya başlar. Bu durumlar ailenin başına gelecek büyük felaketlerin başlangıcı olur. Robert Eggers'in yazıp yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie ve Harvey Scrimshaw gibi isimler bulunuyor.

IMDb 6,7

Suspiria (2018)

Suspiria (2018)

Dario Argento imzalı kült korku filminin yeniden çevrimi olan yapımda, namı tüm dünyaya yayılmış bir dans okuluna başlayan genç bir dansçının ve okulun etrafında gelişen tekinsiz olaylar silsilesi anlatılıyor. Ürkütücü filmde rahatsız edici sahneler atmosferi çok daha gergin hale getiriyor.

IMDb: 6,7

Goodnight Mommy (2014)

Goodnight Mommy (2014)

İzleyenlerin içini yiyip bitiren bir şüphe yaratan filmde, annelerinin geçirdiği yüz estetik ameliyatının ardından, ikiz kardeşler Lukas ve Elias, yüzü sargılı kadının anneleri olmadığını düşünür. Yüzü ve sesiyle birlikte davranışları da değişen bu kadın, gerçekten anne midir, yoksa kötü niyetli bir başkası mıdır? 

IMDb: 6,7

Saint Maud (2019)

Saint Maud (2019)

İzleyenleri gerim gerim geren filmleriyle tanınan yapım şirketi A24'un filminde, kendisine Maud adını veren bir hemşire, azize olduğuna inanır. Maud, baktığı hastanın kirli ruhunu kurtarmayı kendisine tehlikeli bir şekilde saplantılı hale getirir. 

IMDb: 6,7

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Hush (2016)

Hush (2016)

Hush, sadece katilin saldırdığı gece boyunca olan biteni anlatıyor. Hiçbir sürprize ya da katil ile kurban hakkında, cinayet girişiminin sebebiyle ilişkilendirilebilecek hiçbir detaya yer vermiyor. Sadece ama sadece hayatta kalma (survival) mücadelesine odaklanıyor.

IMDb 6,6

The Visit (2015)

The Visit (2015)

Ziyaret, iki küçük kardeşin uzak bir çiflikte yaşayan büyükanne ve büyükbabasının yanına bir haftalığına ziyarete gitmelerinin öyküsünü işliyor. Çocuklar çiflik evine vardıklarında, büyüklerin son derece rahatsız edici bir olaya dahil olduklarını fark ederler; eve geri dönmeyi istedikleri anda ise kaçma şansları kalmamıştır...

IMDb 6,2

As Above, So Below (2014)

As Above, So Below (2014)

Bir grup gezgin, Paris metropolünün saklı kalmış yer altı mezarlarını araştıracakları gizem ve macera dolu bir yolculuğa çıkarlar. Sokaklardan daha dolambaçlı olan yerin altı, kaşifleri, uzun zaman önce kendini unutturmuş gizemler ve ölülerden arta kalanlar kadar kendi iblisleriyle de yüzleştirir...

IMDb 6,1

The Lodge (2019)

The Lodge (2019)

Bir baba, iki çocuğu ve yakında eşi olacak olan sevgilisi arasındaki buzları kırmak için onları ıssız bir dağ evine götürür. Üçlü arasındaki ilişkiler çözülmeye başladığında, bazı garip ve korkutucu olaylar meydana gelir.

IMDb: 6,0

2000'ler: Unutulmayanlar

İspanyol ve Fransız korku dalgası, bulunmuş görüntü formatı ve ev istilası filmlerinin altın çağı.

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The Orphanage (2007)

The Orphanage (2007)
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Filmde öksüz ve yetimlerin korku dolu hayatları işleniyor. Laura, çocukluğuna dair en mutlu günlerini deniz kenarındaki bir yetimhanede geçirmiştir. Yetimhanenin çalışanları ve Laura'nın birlikte büyüdüğü arkadaşları ona her zaman ilgi ve şefkat göstermişler, sevgilerini asla esirgememişlerdir. Şimdi, 30 yıl sonra, Laura, kocası Carlos ve 7 yaşındaki oğlu Simon'la çok güzel yıllar geçirdiği yetimhaneye geri dönmüştür. Hayali, uzun süredir kapalı olan yetimhaneyi restore ettikten sonra engelli ve hasta çocuklar için bir yaşam alanı haline getirmektir.

IMDb 7,5

The Descent (2005)

The Descent (2005)

Kocası, kızı ve arkadaşları ile birlikte tatile çıkan genç ve hoş bir kadın, trajik bir kazaya şahit olurlar. Aradan bir yıl geçtikten sonra genç kadın yine arkadaşları ile bir gün yürüyüşe çıkar. Bir mağara içinde düşen bir kaya nedeni ile orada mahsur kalırlar. Sahip oldukları donanım yetersizliğinden ötürü hayatta kalmak adına zorlu bir mücadele başlar. Bu sırada da kana susamış yaratıklarla karşılaşırlar. Gruptaki herkes bir takım sebeplerden ötürü birbirleri ile zıt düşerler. Artık herkes tek başınadır. Hayatta kalma yolunda kendilerinden sorumlu olduklarının farkındadırlar.

IMDb 7,2

Trick ‘r Treat (2007)

Trick ‘r Treat (2007)

Bir okul müdürü olan Steven (Dylan Baker) ay ışıgıyla birlikte gözü dönmüş seri bir katile dönüşür ve beklenen dönüşüm için bir bakirenin (Anna Paquin) kanına ihtiyacı vardır. Bir grup genç son derece ölümcül sonuçlara yol açacak bir şaka yaparlar, bu sırada yaşlı bir cadı (Brian Cox) haylaz 'şaka ya da şeker şeytanı'na karşı savaş vermektedir.

IMDb 6,8

High Tension (2003)

High Tension (2003)

Okuldan arkadaş olan Alex ve Marie sınavlarına rahat bir yerde çalışabilmek dinlenmek için Marie'nin ıssız bir yerde olan evine giderler. Gece geç saat varır varmaz yatarlar. Kısa bir süre sonra kapı çalınır ve psikopat bir seri katil içeri dalıp evdekileri öldürmeye başlar. Marie bütün bu olanlara şahit olur ve katil onun odasına bakacağı sırada saklanır. Fakat katil Alex'i bulur ve onu kelepçeler.

IMDb 6,8

May (2002)

May (2002)

Modern bir Frankenstein hikayesi olan May, gerçek arkadaşlık konusunda kafası karşık ve biraz da tuhaf bir genç kadının hikayesini konu alıyor. Oyuncak bebeği ile birlikte yaşayan May, bir süre sonra bir türlü bulamadığı ideal arkadaşını kendisi yapmaya karar verir... ve dehşetli dakikalar başlar.

IMDb 6,7

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Them (2006)

Them (2006)

Filmde gerçek hikayeden esinlenildi. Ormanda yaşayan bir çiftin sık tekrarlanan telefon çağrıları almasıyla dehşete düşmesini anlatıyor.

IMDb 6,5

The Strangers (2008)

The Strangers (2008)

Yönetmen Bryan Bertino'nun, çocukluğunda yaşadığı ve etkisinden çıkamadığı bir olayı senaryolaştırarak beyaz perdeye aktardığı bu filmde, Kristin McKay ve James Hoyt adındaki çiftin travması anlatılıyor. McKay ve Hoyt bir dostlarının düğününe katılırlar. Dönüşte, James’in ailesinin yazlık evinde bir gece geçirmeyi planlamaktadırlar. Romantik başlayan geceleri, kimliği belirsiz üç kişinin ortaya çıkması ve hayatlarını bir cehenneme çevirmesiyle devam edecektir.

IMDb 6,2

Dead Silence (2007)

Dead Silence (2007)

Karısının gizemli bir şekilde öldürülmesini araştırmak için yaşadıkları kasabaya yeniden geri dönen Jamie, kendisini bir dolu gizemli olayın ortasında bulacaktır.

IMDb 6,2

Lake Mungo (2008)

Lake Mungo (2008)

Bir ailenin, ailenin en genç kızının derede boğulmasıyla başlayan garip olayları konu alıyor.

IMDb 6,1

Jeepers Creepers (2002)

Jeepers Creepers (2002)

Trish ve Derry, springbreak tatillerini geçirmek üzere ailelerinin yanına döneceklerdir. Ancak bu tatili daha keyifli kılmak adını yolu uzatmaya ve başka türden bir tatil yapmaya karar verirler. Florida'da çatıştıkları tuhaf bir kamyoncu, kamyonuyla onları ana yolun dışarısına atar. Bir süre sonra da aynı kamyoncunun, bir insan cesedini bir kanalizasyona attığını görürler. Trish ve Derry, tatili bir kenara bırakıp olayın altını kazımaya karar verirler. Bu kararları onları pek de memnun etmeyecektir.

IMDb 6,1

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Tüm Zamanların Klasikleri

Türün şablonlarını kuran, bugün hâlâ referans alınan filmler.

The Silence of the Lambs (1991)

The Silence of the Lambs (1991)

Akademiden mezun olmuş genç FBI ajanı Clarice Starling, kurbanlarının derilerini yüzen sapık bir katilin elinden bir kadını kurtarmaya çalışır. Clarice, katile ulaşmak için başka bir psikopat olan ünlü doktor Hannibal Lecter ile yakınlaşır. Lecter’dan bilgi alması için önce onun güvenini kazanması gerekmektedir.

IMDb 8,6

The Shining (1980)

The Shining (1980)

Jack Torrance’ın, kış sezonunda kapalı olan Overlook Oteli’nin bakımını üstlenerek, ailesiyle birlikte otele taşınması sonrasında gelişen metafiziksel olayları konu alır. Jack’in doğaüstü sezgilere sahip olan küçük oğlu, zamanla otelin içerisinde yalnız olmadıklarını, geçmiş ve gelecekten gelen hayaletlerle birlikte yaşadıklarını görür ve ailesini buna inandırmaya çalışır. Aile bir kar fırtınası sebebiyle dağda konuşlanan bu otelde mahsur kaldığındaysa Jack doğaüstü varlıklar tarafından ele geçirilir ve yavaş yavaş aklını kaybetmeye başlar.

IMDb 8,4

The Exorcist (1973)

The Exorcist (1973)

Yeni filminin çekimleri sırasında 12 yaşındaki kızı Regan'ın tuhaf eylemler sergilemeye başladığını fark eden aktris Chris MacNeil, kızını doktora götürür. Doktorlar beyninde geçici bir hasar olabileceğini söyleseler de bu vaka daha önce rastlanmamış türdendir. Bir seri tıbbi testten sonra küçük kızın hiçbir sorunu olmadığı ortaya çıkar. Ancak Regan'ın tuhaf halleri sona erecek gibi değildir. Küçük kız son derece şiddetli bir şekilde titremekte, garip sesler çıkarıp hiçbir anlamı olmayan hareketlerde bulunmaktadır. Bu ürkütücü durum karşısında çaresiz kalan Chris, kızını aynı zamanda psikiyatr olan Peder Merrin'e götürür. Peder, Regan'ın içine şeytan girdiğini tespit edecek, aile çaresizce bu durumdan kurtulmaya çalışacaktır.

IMDb: 8.0

Halloween (1978)

Halloween (1978)

Günümüz korku sinemasının şablonlarını oluşturmuş bir klasik Halloween. Senaryo ve müzik ile de bizzat ilgilenen yönetmen John Carpenter’ın damgasını taşıyan film, mahalleye dehşet saçan sapık ve ona yem olmaktan kurtulma çabası içindeki genç kız arasındaki kedi-fare oyununu anlatıyor.

IMDb 7,9

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Funny Games (1997)

Funny Games (1997)

Anne, Georg ve küçük oğulları Georgie, gözlerden ırak bir göl evine tatil amacıyla gelmişlerdir. Şehir hayatının yorgunluğunu bu tatil sayesinde üstlerinden atmayı hedefleyen aile korkunç bir saldırıyla yüzleşmek üzerdir. Evlerine musallat olan ve nereden geldikleri belli olmayan iki genç, sorunlarından uzaklaşmaya çalışan bu ailenin başına çok daha büyük dertler açacaklardır. Şiddet dolu bir tatil başlamak üzeredir. Kaçış şansı yoktur.

IMDb 7,6

Event Horizon (1997)

Event Horizon (1997)

Event Horizon 2040 yılında uzaya araştırmalar yapmak üzere gönderilen bir uzay gemisidir. Görevi esnasında kaybolmuştur. Olayın üzerinden geçen yedi senenin ardından bilim insanları bu uzay gemisini aramak ve akıbetini kavramak üzere bir kurtarma gemisi göndermeye karar verirler. Titiz bir şekilde bir araya getirilen ekip, çıkacakları bu karanlık yolculuğun dehşetinden habersizdir. Geriye dönmek, düşündükleri kadar kolay olmayacaktır.

IMDb 6,7

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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