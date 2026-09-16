En İyi Korku Filmleri: 1973'ten 2026'ya Dönem Dönem Korku Filmleri ve Alt Türleri Rehberi

Korku filmi severler, hoş geldiniz! Merak etmeyin, bu satırlarda sizi korkunç bir şey beklemiyor. Ancak ilerleyen satırlarda, 1973'ten günümüze sinema dünyasının en korkunç filmlerini göreceksiniz. Sizler için 2026'nın yeni çıkanlarından başlayarak, 2023-2025 dönemine, 2020'lere, 2010'ların modern klasiklerine, 2000'ler ve tüm zamanların başyapıtlarına değindiğimiz bir 'en iyi korku filmleri' listesi hazırladık.

Bu listenin sonunda psikolojik gerilim, Türk korku sineması, Japon korku, folk horror ve korku-komedi gibi alt türler için ayrı listelere de ulaşabilirsiniz.

Liste yeni çıkan filmlerle düzenli olarak güncellenir.

İyi seyirler!