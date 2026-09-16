En İyi Korku Filmleri: 1973'ten 2026'ya Dönem Dönem Korku Filmleri ve Alt Türleri Rehberi
Korku filmi severler, hoş geldiniz! Merak etmeyin, bu satırlarda sizi korkunç bir şey beklemiyor. Ancak ilerleyen satırlarda, 1973'ten günümüze sinema dünyasının en korkunç filmlerini göreceksiniz. Sizler için 2026'nın yeni çıkanlarından başlayarak, 2023-2025 dönemine, 2020'lere, 2010'ların modern klasiklerine, 2000'ler ve tüm zamanların başyapıtlarına değindiğimiz bir 'en iyi korku filmleri' listesi hazırladık.
Bu listenin sonunda psikolojik gerilim, Türk korku sineması, Japon korku, folk horror ve korku-komedi gibi alt türler için ayrı listelere de ulaşabilirsiniz.
Liste yeni çıkan filmlerle düzenli olarak güncellenir.
İyi seyirler!
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
2026: En Yeni Korku Filmleri
Yılın şu ana kadar vizyona giren en çok konuşulan korku filmleri: Gişe rekoru kıran bağımsız yapımlardan efsanevi serilerin yeni halkalarına, 2026 korku filmi türünün en hareketli yıllarından biri oldu.
Obsession (2026)
Backrooms (2026)
28 Years Later: The Bone Temple (2026)
Send Help (2026)
Hokum (2026)
Teenage Sex and Death at Camp Miasma (2026)
Scream 7 (2026)
Ready or Not: Here I Come (2026)
Evil Dead Burn (2026)
Lee Cronin's The Mummy (2026)
Primate (2026)
Saccharine (2026)
2023–2025: Son Yılların Öne Çıkanları
Türün son dönemdeki en çok konuşulan yapımları. Bu dönemin tam listesi için 2020'lerin en iyi korku filmleri sayfasına bakın.
Sinners (2025)
Weapons (2025)
Bring Her Back (2025)
The Substance (2024)
Heretic (2024)
Longlegs (2024)
Talk to Me (2023)
Late Night with the Devil (2023)
2020–2022: On Yılın Başlangıcı
Pandemi döneminin korku sineması: kapalı mekânlar, tek başına kalma korkusu ve güven sorunu bu yılların ana teması oldu.
Speak No Evil (2022)
Barbarian (2022)
Fresh (2022)
The Night House (2020)
Possessor (2020)
Antebellum (2020)
2010'lar: Modern Korku Klasikleri
A24'ün yükselişi, Ari Aster ve Robert Eggers'ın çıkışı, Jordan Peele'in türe getirdiği toplumsal katman. Korku sinemasının bugünkü dilini kuran on yıl.
Get Out (2017)
Busanhaeng (2016)
The Conjuring (2013)
Hereditary (2018)
It (2017)
Doctor Sleep (2019)
10 Cloverfield Lane (2016)
Midsommar (2019)
The Smiling Man (2015)
Raw (2016)
It Follows (2015)
Climax (2018)
Us (2019)
The Babadook (2014)
Insidious (2010)
The Autopsy of Jane Doe (2016)
The Witch (2015)
Suspiria (2018)
Goodnight Mommy (2014)
Saint Maud (2019)
Hush (2016)
The Visit (2015)
As Above, So Below (2014)
The Lodge (2019)
2000'ler: Unutulmayanlar
İspanyol ve Fransız korku dalgası, bulunmuş görüntü formatı ve ev istilası filmlerinin altın çağı.
The Orphanage (2007)
The Descent (2005)
Trick ‘r Treat (2007)
High Tension (2003)
May (2002)
Them (2006)
The Strangers (2008)
Dead Silence (2007)
Lake Mungo (2008)
Jeepers Creepers (2002)
Tüm Zamanların Klasikleri
Türün şablonlarını kuran, bugün hâlâ referans alınan filmler.
The Silence of the Lambs (1991)
The Shining (1980)
The Exorcist (1973)
Halloween (1978)
Funny Games (1997)
Event Horizon (1997)
Alt Türlere Göre Korku Filmleri
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