Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılanların Dizileri Tek Tek Final Yaparken Üç İsim Zirveye Yerleşti

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan oyuncuların yeni projeleri bir türlü tutmuyor. Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu ve Sıla Türkoğlu'nun dizileri erken final yaptı, Emrah Altıntoprak'ın Aşk ve Taht'ı ise yalnızca 5 bölümle ekrana veda edecek.

Ancak tablonun bir de öbür yüzü var. 'Görkem' Özge Özacar'ın Sevdan Bir Ateş'i sezonun ilk çift haneli reytingini alırken Rahimcan Kapkap ve Settar Tanrıöğen de akşamlarının lideri dizilerinde rol alıyor.