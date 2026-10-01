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Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılanların Dizileri Tek Tek Final Yaparken Üç İsim Zirveye Yerleşti

Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılanların Dizileri Tek Tek Final Yaparken Üç İsim Zirveye Yerleşti

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
01.10.2026 - 12:19
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan oyuncuların yeni projeleri bir türlü tutmuyor. Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu ve Sıla Türkoğlu'nun dizileri erken final yaptı, Emrah Altıntoprak'ın Aşk ve Taht'ı ise yalnızca 5 bölümle ekrana veda edecek.

Ancak tablonun bir de öbür yüzü var. 'Görkem' Özge Özacar'ın Sevdan Bir Ateş'i sezonun ilk çift haneli reytingini alırken Rahimcan Kapkap ve Settar Tanrıöğen de akşamlarının lideri dizilerinde rol alıyor.

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Müjde Uzman'ın Aşk Evlilik Boşanma'sı yalnızca 4 bölüm sürdü, Sıla Türkoğlu'nun dizisi ise 6. bölümde finalsiz bitti.

Müjde Uzman'ın Aşk Evlilik Boşanma'sı yalnızca 4 bölüm sürdü, Sıla Türkoğlu'nun dizisi ise 6. bölümde finalsiz bitti.

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan isimlerin yeni dizilerinde ilk büyük hayal kırıklığı Müjde Uzman'dan geldi. Dizinin ilk iki sezonunda Alev karakterine hayat veren Uzman, NOW'un Aşk Evlilik Boşanma dizisinde Bennu Yıldırımlar'la aynı kadroda yer aldı. Ancak dizi yalnızca 4 bölümle ekrana veda etti.

Doğa rolüyle 2023 Altın Kelebek'te yılın parlayan yıldızı seçilen Sıla Türkoğlu'nun da şansı yaver gitmedi. İbrahim Çelikkol'la başrolünü paylaştığı NOW dizisi Doktor: Başka Hayatta, 8 Mart 2026'da 4,30 reytingle başladı. Ancak düşüş durmadı ve dizi 6. bölümünde final bile çekilmeden sona erdi.

Pembe'nin Çarpıntı'sı 13 bölümde bitti, Mustafa'nın Aşk ve Taht'ı ise 7 Ekim'de veda ediyor.

Pembe'nin Çarpıntı'sı 13 bölümde bitti, Mustafa'nın Aşk ve Taht'ı ise 7 Ekim'de veda ediyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, Star TV'nin iddialı dizisi Çarpıntı'da Deniz Çakır ve Kerem Bürsin'le buluşmuştu. Son haftalarında Total'de 2,87 reytinge gerileyen dizi için 13. bölümde final kararı verildi. Taşçıoğlu bu sezon ATV'nin Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Burak Özçivit'in annesi Celadet Kozan'ı canlandırıyor.

Listenin son ismi ise Emrah Altıntoprak oldu. Mustafa karakteriyle tanınan oyuncu, ATV'nin dönem dizisi Aşk ve Taht'ta yer alıyor. Ancak dizi 30 Eylül'deki 4. bölümünde AB'de 0,86 reytingle 18. sıraya kadar geriledi. Aşk ve Taht, yalnızca 5 bölümle 7 Ekim Çarşamba akşamı final yapacak.

Aynı akşam yarıştıkları Aşk ve Taht 1 reytingin altında kalırken Sevdan Bir Ateş ABC1'de 10,06'ya ulaştı.

Aynı akşam yarıştıkları Aşk ve Taht 1 reytingin altında kalırken Sevdan Bir Ateş ABC1'de 10,06'ya ulaştı.

İşin dikkat çekici tarafı, Emrah Altıntoprak ile Özge Özacar'ın dizilerinin aynı akşam karşı karşıya gelmesi. Kızılcık Şerbeti'nde Görkem'i canlandıran Özacar, Show TV'nin Sevdan Bir Ateş dizisinde Murat Ünalmış'la birlikte Leyla ve Mirza olarak başrolde.

Dizi 30 Eylül'de yayınlanan 4. bölümüyle Total'de 9,68, AB'de 8,36, ABC1'de ise 10,06 reytingle üç kategoride de zirvede yer aldı. Böylece sezonun ilk çift haneli reytingi de Sevdan Bir Ateş'ten geldi. Total'de iki dizi arasındaki fark ise 8 kata çıktı.

Laneti kıran tek isim Özge Özacar değil: Rahimcan Kapkap ve Settar Tanrıöğen de zirvedeki dizilerde.

Laneti kıran tek isim Özge Özacar değil: Rahimcan Kapkap ve Settar Tanrıöğen de zirvedeki dizilerde.

Kızılcık Şerbeti'nin Metehan'ı Rahimcan Kapkap, ATV'nin Altı Üstü İstanbul dizisinde Emir Cankaya karakteriyle izleyicilerin beğenisini topluyor. Dizi 21 Eylül'de Total'de 7,10 reytingle pazartesi akşamının zirvesine yerleşti.

Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal'a hayat veren Settar Tanrıöğen ise sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Usta oyuncu şimdi Star TV'nin Tuzlu Kahve dizisinde Osman Aydınoğlu olarak ekranda. Tuzlu Kahve, 29 Eylül'de üst üste ikinci salı Total, AB ve ABC1'in üçünde de liderliği aldı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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