Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılanların Dizileri Tek Tek Final Yaparken Üç İsim Zirveye Yerleşti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan oyuncuların yeni projeleri bir türlü tutmuyor. Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu ve Sıla Türkoğlu'nun dizileri erken final yaptı, Emrah Altıntoprak'ın Aşk ve Taht'ı ise yalnızca 5 bölümle ekrana veda edecek.
Ancak tablonun bir de öbür yüzü var. 'Görkem' Özge Özacar'ın Sevdan Bir Ateş'i sezonun ilk çift haneli reytingini alırken Rahimcan Kapkap ve Settar Tanrıöğen de akşamlarının lideri dizilerinde rol alıyor.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müjde Uzman'ın Aşk Evlilik Boşanma'sı yalnızca 4 bölüm sürdü, Sıla Türkoğlu'nun dizisi ise 6. bölümde finalsiz bitti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pembe'nin Çarpıntı'sı 13 bölümde bitti, Mustafa'nın Aşk ve Taht'ı ise 7 Ekim'de veda ediyor.
Aynı akşam yarıştıkları Aşk ve Taht 1 reytingin altında kalırken Sevdan Bir Ateş ABC1'de 10,06'ya ulaştı.
Laneti kıran tek isim Özge Özacar değil: Rahimcan Kapkap ve Settar Tanrıöğen de zirvedeki dizilerde.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın