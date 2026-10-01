Portekiz'de 7 Numaranın Yeni Sahibi Belli Oldu: Ronaldo'nun Formasını Rafael Leao Giyecek

Portekiz, 27 Eylül'de Oslo'daki Ullevaal Stadı'nda Norveç'i 2-1 yendi. João Félix'in 17. dakikada açtığı skoru Erling Haaland 51. dakikada eşitledi, Gonçalo Ramos ise üç dakika sonra galibiyet golünü attı. Ancak maçın en çok konuşulan tarafı skor değil, Ronaldo'nun ısınmasına rağmen oyuna alınmaması oldu.

Kopenhag'daki maç öncesi basın toplantısında Jorge Jesus, Ronaldo konusunda bir sorun olmadığını söyledi, 'Takımda kararları ben veririm' çıkışını yaptı ve Danimarka karşısında forvette Gonçalo Ramos'u düşündüğünü ima etti. Bu açıklamaların ardından Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile görüşen Ronaldo, kamptan ayrılma kararı aldı.

Ronaldo yaptığı açıklamada, zamanı geldiğinde ayrılığının gerçek nedenlerini tüm Portekizlilere anlatacağını söyledi ve takım arkadaşlarına istisnasız başarılar diledi. Milli takımı bıraktığına dair resmi bir açıklama ise henüz yapmadı.