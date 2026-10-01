Portekiz'de 7 Numaranın Yeni Sahibi Belli Oldu: Ronaldo'nun Formasını Rafael Leao Giyecek
Portekiz Milli Takımı'nda yıllardır Cristiano Ronaldo ile özdeşleşen 7 numaralı formanın yeni sahibi belli oldu. UEFA'nın Danimarka maçı öncesinde yayımladığı resmi kadro listesine göre bu akşamki karşılaşmada 7 numarayı Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao giyecek. Değişikliğin nedeni, Ronaldo'nun teknik direktör Jorge Jesus'un basın toplantısının ardından milli takım kampını terk etmesi. 41 yaşındaki kaptan, Norveç deplasmanında ısınıp oyuna girmemesinin ardından büyüyen gerilimle Kopenhag'daki kamptan ayrıldı ve özel uçakla Madrid'e gitti. Danimarka ile Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam TSİ 21.45'te Kopenhag'daki Parken Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Kriz, Norveç deplasmanında ısınan Ronaldo'nun oyuna alınmamasıyla başladı
UEFA'nın 1-23 numara kuralı nedeniyle 7 numara Leao'ya, 17 numara Fábio Silva'ya geçti
6 puanla grubun lideri Portekiz, bu akşam Kopenhag'da Danimarka'ya konuk oluyor
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