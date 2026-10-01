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Portekiz'de 7 Numaranın Yeni Sahibi Belli Oldu: Ronaldo'nun Formasını Rafael Leao Giyecek

Portekiz'de 7 Numaranın Yeni Sahibi Belli Oldu: Ronaldo'nun Formasını Rafael Leao Giyecek

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Onedio Üyesi
01.10.2026 - 12:58
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Portekiz Milli Takımı'nda yıllardır Cristiano Ronaldo ile özdeşleşen 7 numaralı formanın yeni sahibi belli oldu. UEFA'nın Danimarka maçı öncesinde yayımladığı resmi kadro listesine göre bu akşamki karşılaşmada 7 numarayı Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao giyecek. Değişikliğin nedeni, Ronaldo'nun teknik direktör Jorge Jesus'un basın toplantısının ardından milli takım kampını terk etmesi. 41 yaşındaki kaptan, Norveç deplasmanında ısınıp oyuna girmemesinin ardından büyüyen gerilimle Kopenhag'daki kamptan ayrıldı ve özel uçakla Madrid'e gitti. Danimarka ile Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam TSİ 21.45'te Kopenhag'daki Parken Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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Kriz, Norveç deplasmanında ısınan Ronaldo'nun oyuna alınmamasıyla başladı

Kriz, Norveç deplasmanında ısınan Ronaldo'nun oyuna alınmamasıyla başladı

Portekiz, 27 Eylül'de Oslo'daki Ullevaal Stadı'nda Norveç'i 2-1 yendi. João Félix'in 17. dakikada açtığı skoru Erling Haaland 51. dakikada eşitledi, Gonçalo Ramos ise üç dakika sonra galibiyet golünü attı. Ancak maçın en çok konuşulan tarafı skor değil, Ronaldo'nun ısınmasına rağmen oyuna alınmaması oldu.

Kopenhag'daki maç öncesi basın toplantısında Jorge Jesus, Ronaldo konusunda bir sorun olmadığını söyledi, 'Takımda kararları ben veririm' çıkışını yaptı ve Danimarka karşısında forvette Gonçalo Ramos'u düşündüğünü ima etti. Bu açıklamaların ardından Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile görüşen Ronaldo, kamptan ayrılma kararı aldı.

Ronaldo yaptığı açıklamada, zamanı geldiğinde ayrılığının gerçek nedenlerini tüm Portekizlilere anlatacağını söyledi ve takım arkadaşlarına istisnasız başarılar diledi. Milli takımı bıraktığına dair resmi bir açıklama ise henüz yapmadı.

UEFA'nın 1-23 numara kuralı nedeniyle 7 numara Leao'ya, 17 numara Fábio Silva'ya geçti

UEFA'nın 1-23 numara kuralı nedeniyle 7 numara Leao'ya, 17 numara Fábio Silva'ya geçti

UEFA, Uluslar Ligi maçlarında olduğu gibi resmi kadro listesini maç günü sabahı yayımladı ve listede 7 numaranın karşısında Rafael Leao'nun adı yer aldı. Kurallara göre maç kadrosundaki oyuncuların 1'den 23'e kadar numaralandırılması gerekiyor.

Jorge Jesus bu kampa 25 oyuncu çağırmıştı. Ronaldo'nun ayrılması ve Francisco Conceição'nun sakatlığıyla kadro kendiliğinden 23 kişiye indi, böylece Ronaldo'nun yıllar önce Luís Figo'dan devraldığı 7 numara da boşta kaldı. Forma, milli takımda bugüne kadar 17 numarayla oynayan Leao'ya geçti.

Leao'nun boşalttığı 17 numarayı ise Borussia Dortmund forması giyen ve bu kampta ilk kez kadroya dahil edilen Fábio Silva aldı. Ağustos sonunda Milan'dan Galatasaray'a transfer olan Leao, böylece Portekiz futbolunun en ağır formalarından birini sırtına geçirmiş oldu.

6 puanla grubun lideri Portekiz, bu akşam Kopenhag'da Danimarka'ya konuk oluyor

6 puanla grubun lideri Portekiz, bu akşam Kopenhag'da Danimarka'ya konuk oluyor

Jorge Jesus yönetiminde Uluslar Ligi'ne iki galibiyetle başlayan Portekiz, 6 puanla grubunda zirvede bulunuyor. Danimarka ve Norveç 3'er puanla takipte. Kopenhag'dan alınacak bir galibiyet, Portekiz'in liderlikteki farkını açması anlamına geliyor.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Onedio Üyesi
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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