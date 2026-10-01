Çağatay Ulusoy'un Sessizliğini Bozduğu Eşref Tek'in Senaristi Merak Ediliyordu: Senaryo Kapağı Ortaya Çıktı
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Eşref Rüya'nın öncesini anlatacak Eşref Tek'in Prime Video'da yayınlanacağı duyurulalı henüz bir gün oldu. Eşref'i kim oynayacak sorusu sosyal medyayı sallarken senarist ekibinin değişip değişmeyeceği de merak konusuydu. Beklenen yanıt ise dizinin kaleminden, tek bir kareyle geldi.
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Eşref Rüya, iki sezonun ardından 10 Haziran'da yayınlanan 47. bölümüyle final yapmıştı.
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Prime Video'nun Eşref Tek dizisinde Çağatay Ulusoy ve Görkem Sevindik'in rol alacağı netleşti.
Eşref Tek'in senaristi kim olacak diye merak edilirken Ethem Özışık'tan paylaşım geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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