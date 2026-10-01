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Çağatay Ulusoy'un Sessizliğini Bozduğu Eşref Tek'in Senaristi Merak Ediliyordu: Senaryo Kapağı Ortaya Çıktı

Çağatay Ulusoy'un Sessizliğini Bozduğu Eşref Tek'in Senaristi Merak Ediliyordu: Senaryo Kapağı Ortaya Çıktı

Çağatay Ulusoy Eşref Rüya
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.10.2026 - 13:30 Son Güncelleme: 01.10.2026 - 13:31
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Eşref Rüya'nın öncesini anlatacak Eşref Tek'in Prime Video'da yayınlanacağı duyurulalı henüz bir gün oldu. Eşref'i kim oynayacak sorusu sosyal medyayı sallarken senarist ekibinin değişip değişmeyeceği de merak konusuydu. Beklenen yanıt ise dizinin kaleminden, tek bir kareyle geldi.

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Eşref Rüya, iki sezonun ardından 10 Haziran'da yayınlanan 47. bölümüyle final yapmıştı.

Eşref Rüya, iki sezonun ardından 10 Haziran'da yayınlanan 47. bölümüyle final yapmıştı.

Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in başrolünü paylaştığı Eşref Rüya, Mart 2025'te Kanal D'de başlamış ve ekran başına kilitlenen geniş bir hayran kitlesi toplamıştı. Yetimler'in en güçlü ismi Eşref Tek'in, çocukken tanıdığı ve 'Rüya' adını verdiği kızı arayışı seyirciyi iki sezon boyunca peşinden sürükledi. Dizi, Kanal D'deki yayının ardından bölümlerini Prime Video'ya taşıyor, 70'i aşkın ülkeye de satılmıştı.

Sezon finali beklenirken son anda gelen final kararı ise hayranları şaşırttı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu kararda Ulusoy'un devam etmek istememesi, senaryonun tıkanması ve reytinglerdeki düşüş etkili olmuştu. Son sahnede Eşref'in arabanın arkasında belirmesi de 'Eşref ölmedi' tartışmasını bugüne taşıdı.

Prime Video'nun Eşref Tek dizisinde Çağatay Ulusoy ve Görkem Sevindik'in rol alacağı netleşti.

Prime Video'nun Eşref Tek dizisinde Çağatay Ulusoy ve Görkem Sevindik'in rol alacağı netleşti.

TİMS&B Productions, Eşref Rüya'nın öncesini anlatacak Eşref Tek'i 'Her efsanenin bir başlangıcı vardır' sözleriyle duyurdu. Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği dizi, Kanal D yerine doğrudan Prime Video'da yayınlanacak. Hikâye; Eşref'in Rüya'yı arayışını, Kıbrıs'ta Kadir'le tanışmasını ve İstanbul'un yeraltı dünyasına adım atışını anlatacak.

Afişte yalnızca Çağatay Ulusoy'un yer alması 'Eşref'i kim oynayacak?' sorusunu doğurmuştu. Yanıt çok gecikmedi: Ulusoy duyuruyu kendi hesabından paylaştı, Eşref Rüya'nın Kadir Baba'sı Görkem Sevindik de aynı paylaşımı yaptı. Basına yansıyan haberlere göre iki isim, yeni dizide başrolü paylaşacak.

Final kararında payı olduğu konuşulan Ulusoy, böylece Eşref'e geri dönüyor. Demet Özdemir'in projede yer alıp almayacağı ise henüz bilinmiyor.

Eşref Tek'in senaristi kim olacak diye merak edilirken Ethem Özışık'tan paylaşım geldi.

Eşref Tek'in senaristi kim olacak diye merak edilirken Ethem Özışık'tan paylaşım geldi.

Kadro belli olunca sıra kaleme geldi. Eşref Rüya'nın finalinde senaryonun tıkanmasının da etkili olduğu konuşulduğu için yeni dizinin senaristi kim olacak diye merak ediliyordu. Ekibin değişip değişmeyeceği de sosyal medyada tartışılıyordu.

Yanıt, Eşref Rüya'yı yazan Ethem Özışık'tan geldi. Poyraz Karayel, Söz ve Maraşlı gibi dizilerin de senaristi olan Özışık, Instagram hikayesinde daktiloyla yazılmış bir senaryo kapağı paylaştı. Sayfada 'TEK' başlığı, '1. Bölüm' ibaresi ve üç isim vardı: Ethem Özışık, Lokman Maral ve Ozan Ağaç.

Yani Eşref Rüya'nın yazar ekibi Eşref Tek'te de yerini koruyor. Özışık karenin üstüne yalnızca 'Arkadaşlar sakin.' yazdı ve tartışmaya bu iki kelimeyle nokta koydu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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