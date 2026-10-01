Çağatay Ulusoy'un Sessizliğini Bozduğu Eşref Tek'in Senaristi Merak Ediliyordu: Senaryo Kapağı Ortaya Çıktı

Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in başrolünü paylaştığı Eşref Rüya, Mart 2025'te Kanal D'de başlamış ve ekran başına kilitlenen geniş bir hayran kitlesi toplamıştı. Yetimler'in en güçlü ismi Eşref Tek'in, çocukken tanıdığı ve 'Rüya' adını verdiği kızı arayışı seyirciyi iki sezon boyunca peşinden sürükledi. Dizi, Kanal D'deki yayının ardından bölümlerini Prime Video'ya taşıyor, 70'i aşkın ülkeye de satılmıştı.

Sezon finali beklenirken son anda gelen final kararı ise hayranları şaşırttı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu kararda Ulusoy'un devam etmek istememesi, senaryonun tıkanması ve reytinglerdeki düşüş etkili olmuştu. Son sahnede Eşref'in arabanın arkasında belirmesi de 'Eşref ölmedi' tartışmasını bugüne taşıdı.